Με αρματαγωγό στην Κρήτη οι ακτιβιστές του «Global Sumud Flotilla» μετά το ρεσάλτο των Ισραηλινών

Επιχείρηση των ελληνικών αρχών για τη μεταφορά στην Κρήτη των 175 ακτιβιστών στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που είχε προορισμό τη Γάζα αλλά αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι ακτιβιστές – άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό ανοιχτά του Αθερινόλακκου. Από το πλοίο τους παραλάμβαναν σκάφη του λιμενικού που τους μετέφεραν στο λιμάνι όπου τους περίμεναν λεωφορεία.

Πάντως τελικός προορισμός είναι το Ηράκλειο από όπου θα αναχωρήσουν αεροπορικώς προς τις χώρες προέλευσης τους οι ακτιβιστές ενώ θα φιλοξενηθούν ως την αναχώρησή τους όταν διευθετηθεί το ζήτημα από το ΥΠΕΞ. Την υπόθεση χειρίζεται Κλιμάκιο του ΥΠΕΞ που βρίσκεται στην Κρήτη καθώς και το θέμα των τραυματιών που επέβαιναν στα σκάφη του στολίσκου στους οποίους ήδη δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η διαχείριση της επιχείρησης επί ξηράς έγινε με σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ ενώ συνέδραμε και το Λιμενικό Σώμα. Η Περιφέρεια Κρήτης κλήθηκε να παρέχει υπηρεσίες για τη μεταφορά, τη σίτιση και την περίθαλψη σε νοσοκομεία και ιατρεία τυχόν ακτιβιστών που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα.

Οι επικοινωνίες του Γεραπετρίτη και η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Χθες, Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επικοινωνία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και τον Ισραηλινό ομόλογό, Γκιντεόν Σάαρ, με αφορμή την επιχείρηση αναχαίτισης και κατάληψης σκαφών στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης από δυνάμεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε επικοινωνία και με τους ομολόγους τους από τις χώρες που προέρχονταν τα μέλη της αποστολής.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η ελληνική πλευρά ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή, ενώ σημειώνεται ότι υπήρξε μέριμνα για την ασφαλή επιστροφή των επιβαινόντων στις χώρες τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».