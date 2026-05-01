Κρήτη: Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο οι 175 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά στην Κρήτη των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla μετά την ισραηλινή κατάληψη των πλοίων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, σκάφη του Ελληνικού λιμενικού παρέλαβαν τους ακτιβιστές από το ισραηλινό αρματαγωγό και του αποβιβάζουν στον Αθερινόλακκο.

Σύμφωνα με το με το neakriti.gr, εκεί τους αναμένουν λεωφορεία για τη συνέχιση της μετακίνησής τους.

Όπως αναφέρουν ίδιες πηγές, ο τελικός προορισμός τους είναι το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιων υπηρεσιών, υπό τον συνεχή συντονισμό των αρχών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την Πέμπτη 30/4 επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ ευχαριστεί την ελληνική κυβέρνηση που δέχτηκε να παραλάβει τους ακτιβιστές του Flotilla

Με νέα ανάρτησή του το ισραηλινό ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει τις κατηγορίες του περί «τρομοκρατίας» για τους ακτιβιστές του Flotilla μετά την κατάληψη των πλοίων τους την Πέμπτη το βράδυ σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης σε περιοχή που υπάγεται στη ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης.

Το ισραηλινό υπουργείο αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε να αποβιβαστούν οι πάνω από 170 ακτιβιστές σε ελληνικό έδαφος και την ευχαριστεί για αυτό.

Δύο από τους ακτιβιστές ωστόσο θα μεταφερθούν στο Ισραήλ για ανάκριση όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

As published by the Board of Peace and the U.S. State Department, the humanitarian activity in the Gaza Strip is managed by the BoP, and this Hamas-led-flotilla is another provocation designed to divert attention from Hamas’s refusal to disarm – and to serve the PR interests of… pic.twitter.com/5Bof2RzG0y — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 1, 2026

Πρόκειται για τον Thiago Ávila, περιβαλλοντικό ακτιβιστή και ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή τους σε προηγούμενες ανθρωπιστικές αποστολές που είχαν στόχο να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, και τον παλαιστίνιο ακτιβιστή Saif Abu Keshek.

Ο πρώτος περιγράφεται ως ύποπτος για παράνομες δραστηριότητες και ο δεύτερος για δεσμούς με «τρομοκρατική οργάνωση».