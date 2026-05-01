Η διπλωματία των ΗΠΑ έκανε σαφές ότι «καταδικάζει» τον «στολίσκο για τη Γάζα», ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βλέπει στο εγχείρημα αυτό «αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», καθώς και προσπάθεια «να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ».

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Global Sumud Flotilla, πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς και ανυπόστατη, αντιπαραγωγική προσπάθεια να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Τραμπ» για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Τόμι Πίγκοτ, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη.

«Πειρατεία»

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι της αποστολής χαρακτηρίζουν το περιστατικό «επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση», κάνοντας λόγο για «απαγωγή πολιτών στη μέση της Μεσογείου, σε απόσταση άνω των 960 χιλιομέτρων από τη Γάζα».

«Πρόκειται για πειρατεία και παράνομη κράτηση ανθρώπων σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη», αναφέρουν, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δρα «με πλήρη ατιμωρησία πέρα από τα σύνορά του».