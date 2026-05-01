Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.
Η διπλωματία των ΗΠΑ έκανε σαφές ότι «καταδικάζει» τον «στολίσκο για τη Γάζα», ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.
«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Global Sumud Flotilla, πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς και ανυπόστατη»
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βλέπει στο εγχείρημα αυτό «αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», καθώς και προσπάθεια «να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ».
«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Global Sumud Flotilla, πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς και ανυπόστατη, αντιπαραγωγική προσπάθεια να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Τραμπ» για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Τόμι Πίγκοτ, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Πέμπτη.
«Πειρατεία»
«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.
Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι της αποστολής χαρακτηρίζουν το περιστατικό «επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση», κάνοντας λόγο για «απαγωγή πολιτών στη μέση της Μεσογείου, σε απόσταση άνω των 960 χιλιομέτρων από τη Γάζα».
«Πρόκειται για πειρατεία και παράνομη κράτηση ανθρώπων σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη», αναφέρουν, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δρα «με πλήρη ατιμωρησία πέρα από τα σύνορά του».
Tonight, the world is witnessing the export of the Israeli military’s doctrine of engineered abandonment. In a violent raid in international waters, Israeli naval forces have intercepted, boarded, and systematically disabled various boats of the Global Sumud Flotilla.
After…
— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026
