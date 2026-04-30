Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Σε παραλία στην Ελλάδα θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla το Ισραήλ, όπως έκανε γνωστό ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ.

Σε ανακοίνωσή του ο Γκιντεόν Σάαρ, επικαλείται συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ -χάρη στις IDF- έχει αποτρέψει με επιτυχία τις προσπάθειες παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας και την άφιξη πλοίων από τον προκλητικό στόλο, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής νύχτας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στόλο που απομακρύνθηκαν από τα πλοία, απομακρύνθηκαν χωρίς να υποστούν σωματικές βλάβες.

Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στόλου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες.

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να υποδεχτεί τους συμμετέχοντες στον στόλο.

Καλούμε όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα να το πράξουν μέσω του BOP, το οποίο εξέδωσε επίσης σήμερα δήλωση σχετικά με το θέμα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

So far, Israel – through the IDF – has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

Global Sumud Flotilla: Αναχαίτιση του στόλου ανοιχτά της Κρήτης

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, με drones, τεχνολογία παρεμβολής επικοινωνιών και ένοπλες ομάδες τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης.

«Στρατιωτικά ταχύπλοα που αυτοπροσδιορίστηκαν ως ισραηλινά, με λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα, πλησίασαν τα πλοία μας και ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να πάνε στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να γονατίσουν», γνωστοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση η αποστολή βοήθειας του Διεθνούς Στόλου μέσα από τα κανάλια του Global Sumud Flotilla.

Η αποστολή, η οποία είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έγραψε ότι «οι Ισραηλινές στρατιωτικές βάρκες περικύκλωσαν τα σκάφη παράνομα σε διεθνή ύδατα και απείλησαν τους εθελοντές ότι θα τους απαγάγουν και θα κάνουν χρήση βίας».

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό από την πλευρά του ανακοίνωσε πως αναχαίτισε περίπου 175 ακτιβιστές σε περισσότερα από 20 πλοία του Global Sumud Flotilla που αναχώρησε αυτό το μήνα από τις ευρωπαϊκές ακτές.

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του «προφυλακτικού στολίσκου» (σ.σ.: «condom flotilla» αποκαλούν πλέον οι ισραηλινές αρχές τον στολίσκο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το υπουργείο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία».