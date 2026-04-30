Axios: H CENTCOM θα παρουσιάσει στον Τραμπ σχέδιο για σύντομο και ισχυρό πλήγμα κατά του Ιράν
ΗΠΑ και Ιράν, επιστρέφουν στη ρητορική των απειλών ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τα φονικά πλήγματα στον Λίβανο αλλά και στη Γάζα - Όλες οι εξελίξεις στο in
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από την Ουάσινγκτον στέφθηκε με επιτυχία και προτρέπει την Τεχεράνη να «παραιτηθεί». Ταυτοχρονα μιλά για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη διεξάγονται πλέον τηλεφωνικά και όχι δια ζώσης. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ απορρίπτει την εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ, ενώ ο ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι η αυτοσυγκράτησή του μέχρι στιγμής «αποσκοπούσε στο να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία».
Ο Τραμπ δήλωσε πως παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο, ενώ ο πρόεδρος της χώρας κάλεσε το Ισραήλ να εφαρμόσει την εκεχειρία.
Το Ισραήλ αναχαίτισε ανοιχτά της Κρήτης, τον στολίσκο του Sumud που κατευθυνόταν στη Γάζα.
Η αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ έχει ωθήσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, με τις μέσες τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.
