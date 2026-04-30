newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.04.2026 | 18:58
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
Πολιτική Γραμματεία 30 Απριλίου 2026, 13:40

ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;

«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του διεθνή στολίσκου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Spotlight

Ερωτήματα προς την ελληνική κυβέρνηση για τις ενέργειες των ισραηλινών σκαφών στον στολίσκο Global Sumud Flotilla απευθύνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω ανακοίνωσης του υπευθύνου ΚΤΕ Εξωτερικών και βουλευτή Επικρατείας, Δημήτρη Μάντζου.

«Τα σοβαρά περιστατικά δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, με τις σοβαρές επιθετικές ενέργειες ισραηλινών σκαφών εις βάρος του διεθνούς στολίσκου αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό, που δοκιμάζεται από τον απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας, συνιστούν νέα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Και ακολούθως ρωτά για το εάν «η ελληνική κυβέρνηση καλείται να λάβει σαφή θέση και να απαντήσει στα σοβαρά εκκρεμή ερωτήματα: Σε ποιο γεωγραφικό σημείο έλαβαν χώρα οι ενέργειες των ισραηλινών σκαφών; Ήταν εντός περιοχής αρμοδιότητας των ελληνικών αρχών για έρευνα και διάσωση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο; Ήταν σε γνώση της Ελληνικής Κυβέρνησης η ενέργεια των ισραηλινών σκαφών; Ποιος ο ρόλος και η αντίδραση των ελληνικών αρχών στο πεδίο; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;».

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla

Έφοδος σε διεθνή ύδατα, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από το Ισραήλ, καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ισραηλινές δυνάμεις μπλόκαραν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κρήτης, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα».

Ειδικότερα, οι οργανωτές της πρωτοβουλίας που μεταφέρει ακτιβιστές οι οποίοι επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, είχαν ανακοινώσει ότι τα πλοία τους περικυκλώθηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη, ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές αλλά και πηγές ασφαλείας του Τελ Αβίβ, η επιχείρηση ξεκίνησε τις νυχτερινές ώρες, με στόχο να ανακοπεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό από την πλευρά του ανακοίνωσε πως αναχαίτισε περίπου 175 ακτιβιστές σε περισσότερα από 20 πλοία του «Global Sumud Flotilla» που αναχώρησε αυτό το μήνα από τις ευρωπαϊκές ακτές.

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του «προφυλακτικού στολίσκου» (σ.σ.: «condom flotilla» αποκαλούν πλέον οι ισραηλινές αρχές τον στολίσκο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το υπουργείο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία». Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν παραπληροφόρηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Κόσμος
«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Διαδρομές χρήματος 30.04.26

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέπτυξε την πρόταση για το τραπεζικό σύστημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης

«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι 'κουκούλες' από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους 'κολλητούς' σας», είπε απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες

Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Παρασκήνιο 30.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Για την ΑΑΔΕ 30.04.26

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»

Αφορμή για την κόντρα Δουδωνή - Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Σφοδρά πυρά 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Στη Βουλή 30.04.26

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.04.26

Ο Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ

Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Σύνταξη
Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός

«Παρόντες» με δικαίωμα ψήφου θα είναι στις διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ οι πρώην γραμματείς του κόμματος, που παραμένουν μέλη του Κινήματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση - Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ

Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Ελλάδα 30.04.26

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 30.04.26

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Σύνταξη
Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Ελλάδα 30.04.26

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Σύνταξη
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Διαδρομές χρήματος 30.04.26

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30.04.26

Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
Χωρίς όρκο 30.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα

Η διαχείριση του διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην χώρα του πριν από το ματς των πλέι οφ της Super League. Η διαιτησία του στο ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους 0-0. Το παρελθόν του VAR Παϊρέτο.

Βάιος Μπαλάφας
Αμπελόκηποι: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο – «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»
Αμπελόκηποι 30.04.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο - «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»

Η 72χρονη υποσχόταν φροντίδα σε ηλικιωμένες γυναίκες με 650 ευρώ τον μήνα - Απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Ελλάδα 30.04.26

Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για «θεσμική εκτροπή», υπογραμμίζοντας πως τίθεται ζήτημα δεοντολογίας λόγω προηγούμενης εμπλοκής του ίδιου εισαγγελικού λειτουργού στην υπόθεση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Αγοραία λογική 30.04.26

Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
On Field 30.04.26

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Το κριτήριο 30.04.26

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies