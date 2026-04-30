ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;

Ερωτήματα προς την ελληνική κυβέρνηση για τις ενέργειες των ισραηλινών σκαφών στον στολίσκο Global Sumud Flotilla απευθύνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω ανακοίνωσης του υπευθύνου ΚΤΕ Εξωτερικών και βουλευτή Επικρατείας, Δημήτρη Μάντζου.

«Τα σοβαρά περιστατικά δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου, με τις σοβαρές επιθετικές ενέργειες ισραηλινών σκαφών εις βάρος του διεθνούς στολίσκου αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό, που δοκιμάζεται από τον απάνθρωπο αποκλεισμό της Γάζας, συνιστούν νέα σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Και ακολούθως ρωτά για το εάν «η ελληνική κυβέρνηση καλείται να λάβει σαφή θέση και να απαντήσει στα σοβαρά εκκρεμή ερωτήματα: Σε ποιο γεωγραφικό σημείο έλαβαν χώρα οι ενέργειες των ισραηλινών σκαφών; Ήταν εντός περιοχής αρμοδιότητας των ελληνικών αρχών για έρευνα και διάσωση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο; Ήταν σε γνώση της Ελληνικής Κυβέρνησης η ενέργεια των ισραηλινών σκαφών; Ποιος ο ρόλος και η αντίδραση των ελληνικών αρχών στο πεδίο; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;».

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla

Έφοδος σε διεθνή ύδατα, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από το Ισραήλ, καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ισραηλινές δυνάμεις μπλόκαραν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κρήτης, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα».

Ειδικότερα, οι οργανωτές της πρωτοβουλίας που μεταφέρει ακτιβιστές οι οποίοι επιδιώκουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, είχαν ανακοινώσει ότι τα πλοία τους περικυκλώθηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά σκάφη, ενώ βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές αλλά και πηγές ασφαλείας του Τελ Αβίβ, η επιχείρηση ξεκίνησε τις νυχτερινές ώρες, με στόχο να ανακοπεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό από την πλευρά του ανακοίνωσε πως αναχαίτισε περίπου 175 ακτιβιστές σε περισσότερα από 20 πλοία του «Global Sumud Flotilla» που αναχώρησε αυτό το μήνα από τις ευρωπαϊκές ακτές.

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του «προφυλακτικού στολίσκου» (σ.σ.: «condom flotilla» αποκαλούν πλέον οι ισραηλινές αρχές τον στολίσκο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το υπουργείο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία». Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν παραπληροφόρηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.