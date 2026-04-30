Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
Κόσμος 30 Απριλίου 2026, 08:05

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης

Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Ώρες αγωνίας για τα μέλη του στολίσκου Sumud, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ενώ ο στόλος έπλεε ανοιχτά της Κρήτης, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα, σκάφη του περικυκλώθηκαν από ταχύπλοα του Ισραήλ, και όπως καταγγέλλεται έχει χαθεί η επαφή με πολλά από αυτά.

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά.

Ο νέος στόλος αποτελείται από πενήντα και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία). Βρίσκεται δυτικά της Κρήτης, σύμφωνα με δεδομένα που αναμεταδίδονται απευθείας από τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων προσπαθειών να αμφισβητηθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το Πολεμικό Ναυτικό είχε αναχαιτίσει τα σκάφη πολύ πιο κοντά στις ακτές της Γάζας, στις οποίες η νηοπομπή αναμενόταν να φτάσει το Σαββατοκύριακο.

Ηχητικό ντοκουμέντο

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι διοργανωτές της νηοπομπής, ακούγεται ένας αξιωματικός του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.

«Αν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι προέλευσης. Αν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, καλείστε να προχωρήσετε στο λιμάνι του Ασντόντ», είπε ο αξιωματικός.

Ο ακτιβιστής και συγγραφέας Ταρίκ Ραούφ, που βρίσκεται επί του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα, δήλωσε ότι είναι «πρωτοφανές» το γεγονός πως το Ισραήλ ξεκίνησε την αναχαίτιση των πλοίων ενώ αυτά βρίσκονται ακόμη σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτη.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αποστολή βρίσκεται ακόμη μακριά από τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «απολύτως παράλογη» την στοχοποίησή της σε αυτό το στάδιο, καθώς –όπως είπε– πρόκειται για μια καθαρά ανθρωπιστική προσπάθεια μεταφοράς βοήθειας.

Ο Ραούφ ανέφερε ότι ισραηλινά πολεμικά σκάφη έχουν περικυκλώσει τον στολίσκο για τουλάχιστον δύο ώρες, ενώ drones πετούν από πάνω «φωτίζοντας τα πλοία με προβολείς».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα πληρώματα λαμβάνουν μηνύματα μέσω ασυρμάτου από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στα οποία κατηγορούνται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καλούνται να σταματήσουν την πορεία τους.

Έκκληση στις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud χαρακτήρισε την επιβίβαση του Ισραήλ στα σκάφη του «μια άμεση επίθεση σε άοπλα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα».

Ο υπεύθυνος Τύπου, Γκουρ Τσάμπαρ, μιλώντας στο Al Jazeera από το Τορόντο του Καναδά, δήλωσε ότι η θαλάσσια επίθεση λαμβάνει χώρα «εκατοντάδες μίλια μακριά από το Ισραήλ» με τον στολίσκο «περικυκλωμένο και απειλούμενο με όπλα».

«Αυτό είναι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ δεν έχει δικαιοδοσία σε αυτά τα ύδατα. Η επιβίβαση σε αυτά τα σκάφη ισοδυναμεί με παράνομη κράτηση – ενδεχομένως απαγωγή στην ανοιχτή θάλασσα», επισήμανε.

«Είναι κρίσιμο όλες οι κυβερνήσεις να δράσουν τώρα. Κάθε κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τους πάνω από 400 πολίτες που βρίσκονται στο πλοίο και να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Η σιωπή αυτήν τη στιγμή είναι απόλυτη συνενοχή».

March to Gaza: Έκτακτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ στις 18:00

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ, στις 6 το απόγευμα καλεί το March to Gaza. «Το Ισραήλ επιτέθηκε στον στόλο της ελευθερίας με την άμεση συνεργασία της Ελλάδας! Πλοία του στόλου αναχαιτίστηκαν παράνομα στην ελληνική ζώνη SAR (έρευνας και διάσωσης) με το ελληνικό λιμενικό να «κοιτάει από μακριά»», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Σας καλούμε σε κάθε πόλη , σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να βγούμε στους δρόμους για να υψώσουμε την φωνή μας ενάντια στην ελληνική συνενοχή αλλά και για να εγγυηθούμε ότι ο στόλος θα συνεχίσει την πορεία του προς τη Γάζα!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!», προστίθεται.

ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό

Axios: Σχέδιο CENTCOME για ισχυρό πλήγμα στο Ιράν

Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
Μέση Ανατολή 30.04.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Νατάσα Μπαστέα
Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο τροποποιεί τους εκλογικούς κανόνες – Περιορίζει τα δικαιώματα ψήφου των μειονοτήτων
Ο Φίτσο στον δρόμο του Όρμπαν; Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία για το κράτος δικαίου
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
ΕΦΚΑ: Τρία πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές
Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»
Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;
Ακίνητα: Ανακαίνιση, ενεργειακή απόδοση και αλλαγή χρήσης – Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου
Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

