Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης

Ώρες αγωνίας για τα μέλη του στολίσκου Sumud, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ενώ ο στόλος έπλεε ανοιχτά της Κρήτης, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα, σκάφη του περικυκλώθηκαν από ταχύπλοα του Ισραήλ, και όπως καταγγέλλεται έχει χαθεί η επαφή με πολλά από αυτά.

INTERCEPTION HAPPENING NOW pic.twitter.com/lwXVnysDV7 — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 30, 2026

«Πολεμικά πλοία του Ισραήλ περικύκλωσαν παράνομα τον στόλο σε διεθνή ύδατα και εξαπέλυσαν απειλές περί απαγωγών και χρήσης βίας», ανέφερε ο Global Sumud Flotilla μέσω X.

«Έχει χαθεί η επαφή με 11 πλοία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο επίσης για πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης περί «αναχαίτισης» των 7 από αυτά.

Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees. Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026

Ο νέος στόλος αποτελείται από πενήντα και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασαλία (Γαλλία), τη Βαρκελόνη (Ισπανία) και τις Συρακούσες (Ιταλία). Βρίσκεται δυτικά της Κρήτης, σύμφωνα με δεδομένα που αναμεταδίδονται απευθείας από τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων προσπαθειών να αμφισβητηθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το Πολεμικό Ναυτικό είχε αναχαιτίσει τα σκάφη πολύ πιο κοντά στις ακτές της Γάζας, στις οποίες η νηοπομπή αναμενόταν να φτάσει το Σαββατοκύριακο.

Ηχητικό ντοκουμέντο

Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι διοργανωτές της νηοπομπής, ακούγεται ένας αξιωματικός του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία.

«Αν επιθυμείτε να παραδώσετε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω καθιερωμένων και αναγνωρισμένων διαύλων. Παρακαλώ αλλάξτε πορεία και επιστρέψτε στο λιμάνι προέλευσης. Αν μεταφέρετε ανθρωπιστική βοήθεια, καλείστε να προχωρήσετε στο λιμάνι του Ασντόντ», είπε ο αξιωματικός.

Israeli forces have begun seizing control of aid vessels bound for Gaza, far from its shores in Greek waters west of Crete, more than 1,000km from Israel pic.twitter.com/dZdqFV1uDK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 29, 2026

Ο ακτιβιστής και συγγραφέας Ταρίκ Ραούφ, που βρίσκεται επί του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα, δήλωσε ότι είναι «πρωτοφανές» το γεγονός πως το Ισραήλ ξεκίνησε την αναχαίτιση των πλοίων ενώ αυτά βρίσκονται ακόμη σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτη.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αποστολή βρίσκεται ακόμη μακριά από τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «απολύτως παράλογη» την στοχοποίησή της σε αυτό το στάδιο, καθώς –όπως είπε– πρόκειται για μια καθαρά ανθρωπιστική προσπάθεια μεταφοράς βοήθειας.

Ο Ραούφ ανέφερε ότι ισραηλινά πολεμικά σκάφη έχουν περικυκλώσει τον στολίσκο για τουλάχιστον δύο ώρες, ενώ drones πετούν από πάνω «φωτίζοντας τα πλοία με προβολείς».

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα πληρώματα λαμβάνουν μηνύματα μέσω ασυρμάτου από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στα οποία κατηγορούνται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καλούνται να σταματήσουν την πορεία τους.

Israeli Navy vessels reportedly approached and fired warning shots at one of the vessels of the Global Sumud Flotilla, about 80–100 nautical miles south of Kalamata, Greece pic.twitter.com/Yx8Qsphd5h — VolgaLad (@cym27s) April 29, 2026

Έκκληση στις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud χαρακτήρισε την επιβίβαση του Ισραήλ στα σκάφη του «μια άμεση επίθεση σε άοπλα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα».

Ο υπεύθυνος Τύπου, Γκουρ Τσάμπαρ, μιλώντας στο Al Jazeera από το Τορόντο του Καναδά, δήλωσε ότι η θαλάσσια επίθεση λαμβάνει χώρα «εκατοντάδες μίλια μακριά από το Ισραήλ» με τον στολίσκο «περικυκλωμένο και απειλούμενο με όπλα».

«Αυτό είναι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ δεν έχει δικαιοδοσία σε αυτά τα ύδατα. Η επιβίβαση σε αυτά τα σκάφη ισοδυναμεί με παράνομη κράτηση – ενδεχομένως απαγωγή στην ανοιχτή θάλασσα», επισήμανε.

«Είναι κρίσιμο όλες οι κυβερνήσεις να δράσουν τώρα. Κάθε κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τους πάνω από 400 πολίτες που βρίσκονται στο πλοίο και να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Η σιωπή αυτήν τη στιγμή είναι απόλυτη συνενοχή».

March to Gaza: Έκτακτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ στις 18:00

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ, στις 6 το απόγευμα καλεί το March to Gaza. «Το Ισραήλ επιτέθηκε στον στόλο της ελευθερίας με την άμεση συνεργασία της Ελλάδας! Πλοία του στόλου αναχαιτίστηκαν παράνομα στην ελληνική ζώνη SAR (έρευνας και διάσωσης) με το ελληνικό λιμενικό να «κοιτάει από μακριά»», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Σας καλούμε σε κάθε πόλη , σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να βγούμε στους δρόμους για να υψώσουμε την φωνή μας ενάντια στην ελληνική συνενοχή αλλά και για να εγγυηθούμε ότι ο στόλος θα συνεχίσει την πορεία του προς τη Γάζα!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!», προστίθεται.