24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Ο αριθμός των ανθρώπων με ακρωτηριασμούς θα αυξηθεί στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εμποδίζει την παροχή βοήθειας
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 15:27

Ο αριθμός των ανθρώπων με ακρωτηριασμούς θα αυξηθεί στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εμποδίζει την παροχή βοήθειας

Χιλιάδες άτομα με ακρωτηριασμό στη Γάζα δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και αγωνίζονται για τη βασική τους κινητικότητα

Ο αριθμός των ατόμων που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό στη Γάζα, ο οποίος έχει ήδη φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενδέχεται να αυξηθεί καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει την παροχή ιατρικής βοήθειας στην κατεστραμμένη αυτή περιοχή, προειδοποίησε μια ανθρωπιστική οργάνωση. 

Η οργάνωση Humanity & Inclusion UK, η οποία εργάζεται με άτομα με αναπηρίες, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο αριθμός των ακρωτηριασμών που πραγματοποιήθηκαν στη Γάζα έφτασε σε «πρωτοφανή» επίπεδα κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας. 

«Χωρίς άμεση βελτίωση στην πρόσβαση σε υλικά, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και κινητικότητα των ασθενών, ο αριθμός των ακρωτηριασμένων και η σοβαρότητα της κατάστασής τους θα συνεχίσουν να αυξάνονται», προειδοποίησε η οργάνωση. 

«Στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης, αναφορές έδειχναν ότι έως και 10 παιδιά την ημέρα υποβάλλονταν σε ακρωτηριασμό ενός ή και των δύο ποδιών. Ακόμη και οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις δείχνουν έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό ακρωτηριασμών σε σχέση με τον πληθυσμό της Γάζας, τοποθετώντας την πιθανώς μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών ακρωτηριασμών ανά κάτοικο παγκοσμίως που σχετίζονται με συγκρούσεις.» 

Σύμφωνα με το Al Jazera, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι μεταξύ 5.000 και 6.000 άτομα στη Γάζα έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμούς έως τις αρχές Οκτωβρίου 2025, όταν το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Αυτοί συγκαταλέγονται στους 42.000 Παλαιστινίους στη Γάζα που έχουν υποστεί τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης. 

Μετά την «εκεχειρία»

Έξι μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός, οι συνθήκες παραμένουν δεινές λόγω του αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ. 

«Η είσοδος της βοήθειας παραμένει εξαιρετικά απρόβλεπτη, καθώς όλα τα υλικά υπόκεινται σε έγκριση από τις ισραηλινές αρχές», ανέφερε η Humanity & Inclusion UK. Η ίδια η οργάνωση δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ανθρωπιστικά εφόδια και προσθετικά μέλη στη Γάζα από τον Φεβρουάριο του 2025. 

Μόνο εννέα τεχνίτες προσθετικών λειτουργούν επί του παρόντος στη Γάζα, ανέφερε η ομάδα, και βρίσκονται υπό «τεράστια πίεση» λόγω της έλλειψης κρίσιμων εξαρτημάτων. 

Οι περιορισμοί εισόδου σημαίνουν ότι οι ειδικοί δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν περισσότερες τοπικές ομάδες παρά τη μεγάλη ζήτηση. 

Ο αριθμός των θυμάτων, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να αυξάνεται. 

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περισσότεροι από 700 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2025 και άλλοι 2.000 έχουν τραυματιστεί. 

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Volker Turk, δήλωσε αυτό το μήνα ότι η απλή μετακίνηση έχει καταστεί «δραστηριότητα που απειλεί τη ζωή» για τους Παλαιστίνιους, αναφέροντας ότι «σχεδόν κάθε μέρα καταγράφονται περιστατικά Παλαιστινίων που σκοτώνονται από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ περπατούν, οδηγούν ή στέκονται έξω». 

 

OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική […]

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

ΗΠΑ: Το Ιράν έχει μια ευκαιρία να κάνει μια καλή και σοφή συμφωνία – Ο αποκλεισμός συνεχίζεται
Στο Ισλαμαμπάντ αναμένεται σήμερα ο Ιρανός ΥΠΕΞ - Το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για περιοχή στον Λίβανο, ενώ κατεδαφίζει σπίτια - Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν για να κάνει σύμφωνία, είπε ο Χέγκσεθ

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Μαριχουάνα… Go!
Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Το ποσοστό αποδοχής του Πούτιν σημείωσε άνοδο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ανεβαίνοντας από 64,3% σε λίγο κάτω από 80%, και παρέμεινε αρκετά πάνω από 75% για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου

The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει
Τα εισοδήματα στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Είναι σαν να ζουν πολίτες διαφορετικών χωρών στον ίδιο τόπο: η Αττική προχωρά, ενώ η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Σχολιάζει στο in o καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου.

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Η Βενετία συνυπάρχει με τη θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της 1.500χρονης ιστορίας της, ίσως καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη στη γη. Ωστόσο, τον τελευταίο αιώνα έχει πλημμυρίσει ολοένα και πιο συχνά

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα κενά στις έρευνες σε Βρετανία και ΗΠΑ
Αποκαλύψεις για διαμερίσματα, μετακινήσεις και καταγγελίες θυμάτων επαναφέρουν ερωτήματα για το γιατί δεν διερευνήθηκε πλήρως η υπόθεση Έπσταϊν, σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ

Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
Γνωστός πρωταθλητής του τζούντο συνελήφθη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ - Τι υποστηρίζει

Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ένα ισχυρής έντασης επεισόδιο Ελ Νίνιο ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία της Γης

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

