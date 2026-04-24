Ο αριθμός των ανθρώπων με ακρωτηριασμούς θα αυξηθεί στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εμποδίζει την παροχή βοήθειας

Ο αριθμός των ατόμων που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό στη Γάζα, ο οποίος έχει ήδη φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενδέχεται να αυξηθεί καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει την παροχή ιατρικής βοήθειας στην κατεστραμμένη αυτή περιοχή, προειδοποίησε μια ανθρωπιστική οργάνωση.

Η οργάνωση Humanity & Inclusion UK, η οποία εργάζεται με άτομα με αναπηρίες, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο αριθμός των ακρωτηριασμών που πραγματοποιήθηκαν στη Γάζα έφτασε σε «πρωτοφανή» επίπεδα κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας.

«Χωρίς άμεση βελτίωση στην πρόσβαση σε υλικά, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και κινητικότητα των ασθενών, ο αριθμός των ακρωτηριασμένων και η σοβαρότητα της κατάστασής τους θα συνεχίσουν να αυξάνονται», προειδοποίησε η οργάνωση.

«Στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης, αναφορές έδειχναν ότι έως και 10 παιδιά την ημέρα υποβάλλονταν σε ακρωτηριασμό ενός ή και των δύο ποδιών. Ακόμη και οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις δείχνουν έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό ακρωτηριασμών σε σχέση με τον πληθυσμό της Γάζας, τοποθετώντας την πιθανώς μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών ακρωτηριασμών ανά κάτοικο παγκοσμίως που σχετίζονται με συγκρούσεις.»

Σύμφωνα με το Al Jazera, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι μεταξύ 5.000 και 6.000 άτομα στη Γάζα έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμούς έως τις αρχές Οκτωβρίου 2025, όταν το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Αυτοί συγκαταλέγονται στους 42.000 Παλαιστινίους στη Γάζα που έχουν υποστεί τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης.

At least 21,000 Palestinian children have been disabled or amputees, around 40,500 children have suffered «new war-related injuries», with over 56,348 Palestinian children have been orphaned in Gaza since October 7, 2023. These are crimes against humanity. pic.twitter.com/dxpht5a4yH — Mohamad Safa (@mhdksafa) December 6, 2025

Μετά την «εκεχειρία»

Έξι μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός, οι συνθήκες παραμένουν δεινές λόγω του αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ.

«Η είσοδος της βοήθειας παραμένει εξαιρετικά απρόβλεπτη, καθώς όλα τα υλικά υπόκεινται σε έγκριση από τις ισραηλινές αρχές», ανέφερε η Humanity & Inclusion UK. Η ίδια η οργάνωση δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ανθρωπιστικά εφόδια και προσθετικά μέλη στη Γάζα από τον Φεβρουάριο του 2025.

Μόνο εννέα τεχνίτες προσθετικών λειτουργούν επί του παρόντος στη Γάζα, ανέφερε η ομάδα, και βρίσκονται υπό «τεράστια πίεση» λόγω της έλλειψης κρίσιμων εξαρτημάτων.

Οι περιορισμοί εισόδου σημαίνουν ότι οι ειδικοί δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν περισσότερες τοπικές ομάδες παρά τη μεγάλη ζήτηση.

Ο αριθμός των θυμάτων, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να αυξάνεται.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περισσότεροι από 700 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2025 και άλλοι 2.000 έχουν τραυματιστεί.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Volker Turk, δήλωσε αυτό το μήνα ότι η απλή μετακίνηση έχει καταστεί «δραστηριότητα που απειλεί τη ζωή» για τους Παλαιστίνιους, αναφέροντας ότι «σχεδόν κάθε μέρα καταγράφονται περιστατικά Παλαιστινίων που σκοτώνονται από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ περπατούν, οδηγούν ή στέκονται έξω».