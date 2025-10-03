newspaper
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Γάζα: Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς – Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 16:27

Γάζα: Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς – Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιοποίησε νέα έκθεση για την απελπιστική κατάσταση στη Γάζα - Πόσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς μετά από ισραηλινές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Spotlight

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι 42.000 Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν υποστεί τραυματισμούς που θα «αλλάξουν τη ζωή τους» από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 66.288 από τις 7 Οκτωβρίου 2023

Περίπου το 25% των θυμάτων είναι παιδιά, σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΥ. Πάνω από 5.000 άνθρωποι έχουν ακρωτηριαστεί έπειτα από τραυματισμούς τους σε ισραηλινές επιθέσεις.

«Τα παιδιά που έχουν χάσει τα άκρα τους υποφέρουν από ψυχολογικό τραύμα, ένα στίγμα που θα παραμείνει στο μυαλό τους για το υπόλοιπο της ζωής τους», δήλωσε στο Al Jazeera ο Δρ Χαμίς Ελέσι, ειδικός στη νευροαποκατάσταση και την αλγολογία.

«Για να προσθέσουμε ακόμη περισσότερη θλίψη σε αυτή τη ζοφερή εικόνα, οι γονείς αναγκάζονται να κουβαλήσουν τα τραυματισμένα παιδιά τους και να περπατήσουν 10 χιλιόμετρα για να σωθούν», είπε.

Τουλάχιστον 63 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες

Τουλάχιστον 63 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Άλλοι 227 τραυματίστηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 66.288, ενώ τουλάχιστον 169.165 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο.

Στιγμιότυπο μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στη συνοικία Αλ Σάμπρα, νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στην πρόταση της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» στην πρόταση της Euronext για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της
Κόσμος 03.10.25

Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της

Η επιλογή γυναίκας που θεωρείται ορόσημο για την Εκκλησία της Αγγλίας, έρχεται στην πρώτη διαδικασία επιλογής για αρχιεπίσκοπο μετά τη συνοδική απόφαση του 2014 που επέτρεψε τον διορισμό γυναικών επισκόπων.

Σύνταξη
Βρετανία: Η Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ
Στη συναγωγή 03.10.25

Η βρετανική Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

Και η υπουργός Εσωτερικών στη Βρετανία κάλεσε όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες «να κάνουν ένα βήμα πίσω» μετά την επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει
Το αιματοκύλισμα συνεχίζεται 03.10.25

Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για να απαντήσει στην πρόταση Τραμπ - Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει

«Take or leave it» είναι το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς την ώρα που η Γάζα χρειάζεται επειγόντως ανάσα - Εγγυήσεις προσπαθεί να αποσπάσει η παλαιστινιακή οργάνωση ζητώντας περισσότερο χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
Η αναφορά στον Χάρι 03.10.25

«Θα αλλάξω την μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»: Αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ - Τι είπε για την Κέιτ

Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες
Κόσμος 03.10.25

Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες για τα γεγονότα πριν την δολοφονία της Μαρίας Νιώτη στις ΗΠΑ, με τον φερόμενο δράστη να την παρενοχλεί για μήνες πριν το μοιραίο απόγευμα

Σύνταξη
Γάζα: Ένα σκάφος πλέει ακόμα προς τον θύλακα – Παγκόσμιος ξεσηκωμός και απεργία στην Ιταλία
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Ένα σκάφος του στόλου αλληλεγγύης πλέει ακόμα προς τη Γάζα - Παγκόσμιος ξεσηκωμός και γενική απεργία στην Ιταλία

Πάνω από 450 ακτιβιστές κρατούνται από το Ισραήλ που κατέλαβε τα πλοία τους σε διεθνή ύδατα - Η παγκόσμια προσοχή στραμμένη στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κόσμος 03.10.25

Διπλωματία 03.10.25

Στη συναγωγή 03.10.25

Μαθουσάλας & Κροίσος 03.10.25

Τι άλλο συζητήθηκε 03.10.25

Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Το ζητούμενο 03.10.25

Αντίστροφη Μέτρηση 03.10.25

Ποδόσφαιρο 03.10.25

Τα Νέα της Αγοράς 03.10.25

Ποδόσφαιρο 03.10.25

ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Παναθηναϊκός 03.10.25

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

