Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι 42.000 Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν υποστεί τραυματισμούς που θα «αλλάξουν τη ζωή τους» από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 66.288 από τις 7 Οκτωβρίου 2023

Περίπου το 25% των θυμάτων είναι παιδιά, σύμφωνα με την έκθεση του ΠΟΥ. Πάνω από 5.000 άνθρωποι έχουν ακρωτηριαστεί έπειτα από τραυματισμούς τους σε ισραηλινές επιθέσεις.

«Τα παιδιά που έχουν χάσει τα άκρα τους υποφέρουν από ψυχολογικό τραύμα, ένα στίγμα που θα παραμείνει στο μυαλό τους για το υπόλοιπο της ζωής τους», δήλωσε στο Al Jazeera ο Δρ Χαμίς Ελέσι, ειδικός στη νευροαποκατάσταση και την αλγολογία.

«Για να προσθέσουμε ακόμη περισσότερη θλίψη σε αυτή τη ζοφερή εικόνα, οι γονείς αναγκάζονται να κουβαλήσουν τα τραυματισμένα παιδιά τους και να περπατήσουν 10 χιλιόμετρα για να σωθούν», είπε.

Τουλάχιστον 63 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες

Τουλάχιστον 63 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Άλλοι 227 τραυματίστηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 66.288, ενώ τουλάχιστον 169.165 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο.

Στιγμιότυπο μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στη συνοικία Αλ Σάμπρα, νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας.