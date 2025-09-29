Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Γάζα, ανάμεσά τους πέντε άνθρωποι που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια, και άλλοι 184 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις του Ισραήλ μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θεωρείται πολύ μεγαλύτερος αφού χιλιάδες βρίσκονται κάτω από τα ερείπια κτιρίων

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 66.055 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, ενώ τουλάχιστον 168.346 έχουν τραυματιστεί.

Χιλιάδες άλλοι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια ή αγνοούνται.

Συνεχείς είναι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, ενώ οι IDF διεξάγουν χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας.

Israeli occupation warplanes bombard a residential building west of Gaza City. pic.twitter.com/NBiIYSMVGv — Quds News Network (@QudsNen) September 29, 2025

Η Ερυθρά Ημισέληνος απομάκρυνε 190 ασθενείς από τη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) ανακοίνωσε ότι έχει απομακρύνει 190 ασθενείς από τη Λωρίδα της Γάζας για θεραπεία, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η PRCS σημείωσε σε ανάρτησή της ότι: «Νωρίς το πρωί, ομάδες της Ερυθράς Ημισελήνου, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συνέχισαν να συνοδεύουν τους ασθενείς μέχρι να φτάσουν στο σημείο διέλευσης, προετοιμάζοντας το ταξίδι τους πρώτα στην Ιορδανία και στη συνέχεια στη Βρετανία και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους. Μεταξύ αυτών είναι αρκετοί ασθενείς με καρκίνο και άτομα με σοβαρά τραύματα».

«Αυτή η διακομιδή πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας σειράς ανθρωπιστικών επιχειρήσεων που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, ως απάντηση στις καταστροφικές συνθήκες υγείας στη Λωρίδα της Γάζας και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ασθενείς να λάβουν τη θεραπεία που στερούνται εντός της Λωρίδας λόγω της πολιορκίας και της έλλειψης πόρων», δήλωσε η PRCS.

