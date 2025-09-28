Το Ισραήλ σπέρνει τον όλεθρο στη Γάζα – Σε κλοιό τανκς η πόλη, πολλοί τραυματίες εγκλωβισμένοι

Το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα στη Γάζα, εμβαθύνοντας τις επιχειρήσεις του. Ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλη σήμερα, την ώρα που τοπικές υγειονομικές αρχές λένε πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις, εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Αυτόπτες μάρτυρες και ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι οι δυνάμεις εισβολής εμβάθυναν τις επιχειρήσεις τους στις περιοχές Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σεΐχ Ραντουάν και Αλ-Νάσερ, πλησιάζοντας το κέντρο και τα δυτικά προάστια της Πόλης της Γάζας, όπου εξακολουθούν να βρίσκουν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι.

Το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα στη Γάζα

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα σήμερα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera. Σύμφωνα στοιχεία του μέσου 1.903 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε 133 επιθέσεις στην κεντρική και νότια Γάζα από τότε που ξεκίνησε ο αναγκαστικός εκτοπισμός των παλαιστινίων. Οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που παραμένουν στην πόλη της Γάζας αντιμετωπίζουν άθλιες συνθήκες.

Η Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανέφερε ότι η ισραηλινή πλευρά αρνήθηκε 73 αιτήματα διάσωσης τραυματιών που είχαν υποβληθεί μέσω διεθνών οργανισμών

Το τελευταίο 24ωρο, η πολεμική αεροπορία έπληξε 140 στόχους κατά μήκος της Γάζας, μεταξύ άλλων «μαχητές και στρατιωτικές υποδομές», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μεταδίδει το Reuters.

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Αλ Νάσερ της Γάζας, ανακοίνωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές. Γιατροί ανέφεραν άλλους 16 θανάτους σε πλήγματα σε σπίτια στην κεντρική Γάζα, με τον απολογισμό των νεκρών σήμερα να ανέρχεται σε τουλάχιστον 21.

Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας είπε πως τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο.

Πολλοί παγιδευμένοι

Η Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανέφερε ότι η ισραηλινή πλευρά αρνήθηκε 73 αιτήματα διάσωσης τραυματιών που είχαν υποβληθεί μέσω διεθνών οργανισμών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τέσσερις μονάδες υγείας στην Πόλη της Γάζας έχουν κλείσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν διακοπεί ακόμη και υπηρεσίες για υποσιτισμένα παιδιά.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά πως 350.000 έως 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τον περασμένο μήνα, αν και εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εκεί. Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει πως περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας τον Αύγουστο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 66.000 Παλαιστίνιους στον θύλακα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, έχουν εκτοπίσει ολόκληρο τον πληθυσμό και έχουν καταστρέψει το υγειονομικό σύστημα της Γάζας.

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

Η Χαμάς, την παράδοση της οποίας αξιώνει το Ισραήλ, ανέφερε σήμερα πως δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους διαπραγματευτές, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «μια συμφωνία για τη Γάζα» μοιάζει πιθανή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ, είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αύριο Δευτέρα.

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ έκανε γνωστό πως ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους «στο πλαίσιο τακτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ πρεσβειών των ΗΠΑ στην περιοχή».

Η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.