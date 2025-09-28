newspaper
28.09.2025 | 13:47
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Το Ισραήλ σπέρνει τον όλεθρο στη Γάζα – Σε κλοιό τανκς η πόλη, πολλοί τραυματίες εγκλωβισμένοι
Κόσμος 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:46

Το Ισραήλ σπέρνει τον όλεθρο στη Γάζα – Σε κλοιό τανκς η πόλη, πολλοί τραυματίες εγκλωβισμένοι

Λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στη Γάζα

Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Spotlight

Το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα στη Γάζα, εμβαθύνοντας τις επιχειρήσεις του. Ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στις κατοικημένες συνοικίες της πόλη σήμερα, την ώρα που τοπικές υγειονομικές αρχές λένε πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δεκάδες απεγνωσμένες κλήσεις, εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Αυτόπτες μάρτυρες και ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι οι δυνάμεις εισβολής εμβάθυναν τις επιχειρήσεις τους στις περιοχές Σάμπρα, Τελ Αλ-Χάουα, Σεΐχ Ραντουάν και Αλ-Νάσερ, πλησιάζοντας το κέντρο και τα δυτικά προάστια της Πόλης της Γάζας, όπου εξακολουθούν να βρίσκουν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι.

Το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα στη Γάζα

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα σήμερα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera. Σύμφωνα στοιχεία του μέσου 1.903 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε 133 επιθέσεις στην κεντρική και νότια Γάζα από τότε που ξεκίνησε ο αναγκαστικός εκτοπισμός των παλαιστινίων. Οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που παραμένουν στην πόλη της Γάζας αντιμετωπίζουν άθλιες συνθήκες.

Η  Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανέφερε ότι η ισραηλινή πλευρά αρνήθηκε 73 αιτήματα διάσωσης τραυματιών που είχαν υποβληθεί μέσω διεθνών οργανισμών

Το τελευταίο 24ωρο, η πολεμική αεροπορία έπληξε 140 στόχους κατά μήκος της Γάζας, μεταξύ άλλων «μαχητές και στρατιωτικές υποδομές», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μεταδίδει το Reuters.

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Αλ Νάσερ της Γάζας, ανακοίνωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές. Γιατροί ανέφεραν άλλους 16 θανάτους σε πλήγματα σε σπίτια στην κεντρική Γάζα, με τον απολογισμό των νεκρών σήμερα να ανέρχεται σε τουλάχιστον 21.

Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε αργότερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας είπε πως τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά το τελευταίο 24ωρο.

Πολλοί παγιδευμένοι

Η  Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανέφερε ότι η ισραηλινή πλευρά αρνήθηκε 73 αιτήματα διάσωσης τραυματιών που είχαν υποβληθεί μέσω διεθνών οργανισμών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τέσσερις μονάδες υγείας στην Πόλη της Γάζας έχουν κλείσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν διακοπεί ακόμη και υπηρεσίες για υποσιτισμένα παιδιά.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εκτιμά πως 350.000 έως 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τον περασμένο μήνα, αν και εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν εκεί. Ο ισραηλινός στρατός υπολογίζει πως περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας τον Αύγουστο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 66.000 Παλαιστίνιους στον θύλακα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, έχουν εκτοπίσει ολόκληρο τον πληθυσμό και έχουν καταστρέψει το υγειονομικό σύστημα της Γάζας.

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

Η Χαμάς, την παράδοση της οποίας αξιώνει το Ισραήλ, ανέφερε σήμερα πως δεν έχει λάβει καμία νέα πρόταση από τους διαπραγματευτές, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «μια συμφωνία για τη Γάζα» μοιάζει πιθανή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ, είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αύριο Δευτέρα.

Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ έκανε γνωστό πως ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους «στο πλαίσιο τακτικών διπλωματικών διαβουλεύσεων μεταξύ πρεσβειών των ΗΠΑ στην περιοχή».

Η Αίγυπτος είναι μεταξύ των χωρών που μεσολαβούν μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Vita.gr
Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Αντιγήρανση: Τα μυστικά της φύσης στο πιάτο μας

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
Κόσμος 28.09.25

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»
Financial Times 28.09.25

Οι κροίσοι πλέον δεν παίζουν με όρους Νταβός – «Οι χαλαροί σπασίκλες του ’90 θα τα τινάξουν όλα στον αέρα»

Ο διακεκριμένος Ιταλός πολιτικός επιστήμονας Τζουλιάνο ντα Έμπολι δεν κρύβει τους έντονους φόβους του στους Financial Times για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν πλέον ανοιχτά οι τεχνολογικοί κολοσσοί ξεφεύγοντας από το «μαντρί» του Νταβός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ινδία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού
Κόσμος 28.09.25

Στους 39 οι νεκροί από ποδοπάτημα στην προεκλογική συγκέντρωση γνωστού ηθοποιού στην Ινδία

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του ηθοποιού Βιτζέι για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Σύνταξη
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Κόσμος 28.09.25

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο πρώην καθολικός ιερέας που συνελήφθη, κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007»

Σύνταξη
«Νοβοροσίσκ»: Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο – Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων
Κόσμος 28.09.25

Κίνδυνος έκρηξης σε ρωσικό πυρηνοφόρο υποβρύχιο στη Μεσόγειο - Παρουσιάζει διαρροή καυσίμων

Το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ
«Δίχως δικαιολογία» 28.09.25

Νέες εκκαθαρίσεις και στο FBI – Εκτός υπηρεσίας πράκτορες που διαδήλωσαν υπέρ του Τζορτζ Φλόιντ

Πράκτορες του FBI κατηγορούν ανοιχτά τον διευθυντή της υπηρεσίας ότι παρέβη ξανά τον νόμο, αγνοώντας συνταγματικά και νομικά δικαιώματα, αντί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΗΕ: Τυπική συνάντηση για το Κυπριακό – Οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν – Μοντάνα
Κόσμος 28.09.25

ΟΗΕ: Τυπική συνάντηση για το Κυπριακό – Οι συνομιλίες θα ξαναρχίσουν από εκεί που έμειναν στο Κραν – Μοντάνα

Η συνάντηση ανάμεσα στους Χριστοδουλίδη - Τατάρ και Γκουτέρες στον ΟΗΕ ήταν απολύτως τυπική λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα. Η είδηση όμως βγήκε...

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Γκάλοουεϊ κρατείται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τον αντιτρομοκρατικό νόμο
Κόσμος 28.09.25

Ο Τζορτζ Γκάλοουεϊ κρατείται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου με τον αντιτρομοκρατικό νόμο

Ο αρχηγός του Κόμματος των Εργατών και πρώην βουλευτής των Εργατικών Τζορτζ Γκάλογουεϊ, κρατήθηκε και ελέγχθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ με χρήση του αντιτρομοκρατικού νόμου. Αφέθηκε ελεύθερος

Σύνταξη
Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη
Βίντεο 28.09.25

Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη
«Βορειοκορεοποίηση» 28.09.25

Γιατί η Βόρεια Κορέα γίνεται πιο επικίνδυνη

Ο Economist υποστηρίζει ότι η «Βορειοκορεοποίηση» στη Βόρεια Κορέα θα καταστήσει τη χώρα πιο επικίνδυνη στο εξωτερικό και πιο καταπιεστική προς τον ίδιο τον λαό της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Χανιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Χανιά για την 3η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός
Super Cup 28.09.25

LIVE: ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη του ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός, στο μπάσκετ γυναικών για τον τελικό του Super Cup. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Πολιτική 28.09.25

Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
Κόσμος 28.09.25

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λέκκας στο in: «Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας»
«Επικράτησε πανικός» 28.09.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in για τα 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
La Liga 28.09.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη, για την La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Σύνταξη
Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
Euroleague 28.09.25

Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)

Ο Σερτάτς Σανλί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, η οποία απέκτησε τον Τούρκο σέντερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαϊτέ.

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό
«Θράσος» 28.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)

Με ανακοίνωσή της, η ΚΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπήρχε με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, κάτι που εμπόδισε τον διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση και να ακυρώσει το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Σύνταξη
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 25χρονο που προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα 18 κιλά κάνναβης
36 συσκευασίες 28.09.25

Χειροπέδες σε 25χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» - Προσπάθησε να εισάγει στη χώρα 18 κιλά κάνναβη

Προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, ο νεαρός άνδρας συνελήφθη στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών

Σύνταξη
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

