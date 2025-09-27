newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:34

Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

Μπορεί το νέο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να φέρει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή είναι άλλη μια ψευδαίσθηση που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, αναρωτιέται σε ανάλυσή του ο Guardian;

Και τα δύο σχέδια έχουν ιδιαίτερα περιορισμένο ρόλο για τους ίδιους τους Παλαιστίνιους

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ υποστηρίζει ότι το σχέδιο των 21 σημείων για την Παλαιστίνη έχει διευρυμένη υποστήριξη από περιφερειακούς ηγέτες.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν επίσης λέει ότι είναι συμβατό με το σχέδιο για την Παλαιστίνη που περιγράφεται στη διακήρυξη της Νέας Υόρκης, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα.

Το βρετανικό μέσο στη συνέχεια εξετάζει αν μπορεί να υπάρξει σύγκλιση ανάμεσα στα δύο σχέδια.

Ο Guardian γράφει ότι είναι πιθανό ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ να έχουν τελικά ασκήσει την επιρροή τους στον Λευκό Οίκο, επιτρέποντας έναν νέο τρόπο σκέψης για την εποχή μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με μία εκδοχή αυτού του σχεδίου, ο ίδιος ο Μπλερ θα ηγούνταν ενός οργάνου με την ονομασία Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας για διάστημα έως και πέντε ετών. Το όργανο αυτό θα ζητούσε από τον ΟΗΕ να του αναθέσει την ιδιότητα της «ανώτατης πολιτικής και νομικής αρχής» της Γάζας.

Παλαιστίνιοι μετακινούνται προς τον νότο της Γάζας λόγω της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ.

Οι ομοιότητες των δύο σχεδίων

Το βρετανικό μέσο σημειώνει ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στα δύο σχέδια.

Για παράδειγμα, κανένα από τα δύο δεν προβλέπει τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Η «Ριβιέρα του Τραμπ» – κωδικός για τις αναγκαστικές ή εθελοντικές εκδιώξεις – δεν υποστηρίζεται από τον Μπλερ και είναι «κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Κανένα από τα δύο σχέδια δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς στη μελλοντική διακυβέρνηση της Παλαιστίνης.

Και τα δύο επιμένουν στον αφοπλισμό της Χαμάς, αλλά όχι στην απαγόρευσή της ως οργάνωσης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, έχει από καιρό δηλώσει ότι η Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους.

«Δεν θέλουμε ένα ένοπλο κράτος», δήλωσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη.

Και τα δύο σχέδια ζητούν τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Για τις προσαρτήσεις εδαφών της Δυτικής Όχθης

Και τα δύο σχέδια προϋποθέτουν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ισραηλινές προσαρτήσεις εδαφών της Δυτικής Όχθης και – τουλάχιστον σύμφωνα με τον Μακρόν – ο Τραμπ συμφώνησε σε αυτό κατά τη συνάντησή τους με τους Άραβες ηγέτες την Τρίτη.

Ο Guardian σχολιάζει ότι πολλά μπορεί να εξαρτώνται από τον ορισμό της προσάρτησης.

Η πλήρης απόρριψη αυτής της ιδέας στη Δυτική Όχθη θα ήταν πολιτική καταστροφή για το κίνημα των Ισραηλινών εποίκων, αλλά αυτό είναι που απαιτούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και ο Τραμπ θα πρέπει να επιμείνει σε αυτό αν θέλει να εξασφαλίσει την υποστήριξη και τις επενδύσεις των αραβικών κρατών, σημειώνεται στην ανάλυση του βρετανικού μέσου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, δήλωσε ότι η συζήτηση δεν αφορούσε την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών, προσθέτοντας: «Αυτό που μπορεί να συζητηθεί – αλλά δεν έχει ακόμη αποφασιστεί – είναι η εφαρμογή του ισραηλινού δικαίου στις ισραηλινές κοινότητες που βρίσκονται εκεί και δεν υπάγονται στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Αυτό φαίνεται να είναι ένα σχέδιο του Ισραήλ για να πάρει τον έλεγχο της ζώνης που είναι γνωστή ως Περιοχή C, υπογραμμίζει ο Guardian.

Αν ο Τραμπ το αποκλείσει, όπως ελπίζουν ο Μακρόν και ο Μπλερ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να το αποδεχτεί.

Πηγή: Guardian

Οι διαφορές

Έπειτα, ο Guardian εξετάζει τις διαφορές που προκύπτουν.

Η διακήρυξη της Νέας Υόρκης, που συντάχθηκε μετά από μήνες γαλλικών διπλωματικών προσπαθειών, προτείνει μια τεχνοκρατική διοίκηση για ένα μόνο έτος κατά την αρχική μεταβατική περίοδο, αλλά στη συνέχεια τοποθετεί την Παλαιστινιακή Αρχή στο επίκεντρο μιας νέας ενιαίας κυβέρνησης που θα καλύπτει τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στον Αμπάς ακόμη και να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, οπότε πώς θα μπορούσε η Ουάσινγκτον να δεχτεί η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει την ευθύνη ενός νέου, ενοποιημένου παλαιστινιακού κράτους, αναρωτιέται το βρετανικό μέσο.

Η απάντηση, σημειώνει ο Guardian, βρίσκεται στα πολλά κριτήρια που θα πρέπει να πληροί η Παλαιστινιακή Αρχή στο σχέδιο Τραμπ προτού τελικά αναλάβει τον έλεγχο. Ένας διπλωμάτης δήλωσε ότι η πρόταση δίνει στο Ισραήλ πολλές ευκαιρίες να ασκήσει το δικαίωμα βέτο και να επιβραδύνει τη μετάβαση στην παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση.

Μια εκδοχή του σχεδίου Τραμπ/Μπλερ προβλέπει μια μετάβαση κατά την οποία η διοίκηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης θα παραμείνει ξεχωριστή – κάτι στο οποίο αντιτίθεται η Παλαιστινιακή Αρχή.

Για την UNRWA

Ομοίως, η διακήρυξη της Νέας Υόρκης αναθέτει στον οργανισμό αρωγής των Ηνωμένων Εθνών, την UNRWA, κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση – αλλά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιμένουν να καταστρέψουν τον οργανισμό με την αβάσιμη κατηγορία ότι αποτελεί «μέτωπο τρομοκρατών».

Έχει γίνει λόγος για την ανάληψη του ρόλου της UNRWA από την Παλαιστινιακή Αρχή και τη μείωση της έμφασης στο δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων.

Ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ ασκεί οικονομική πίεση στην Παλαιστινιακή Αρχή, παρακρατώντας τα φορολογικά έσοδα που της οφείλονται.

Λοιπόν: πώς θα μπορούσε ο Τραμπ να υποστηρίξει έναν ρόλο για έναν οργανισμό που το Ισραήλ επιδιώκει να οδηγήσει σε χρεοκοπία; Η απάντηση είναι η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, μια φράση που ακούγεται στους διαδρόμους της διπλωματίας για περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά δεν έχει ποτέ επιτευχθεί, γράφει ο Guardian.

Τα συστατικά στοιχεία του προγράμματος μεταρρυθμίσεων είναι γνωστά: εκλογές για νέο πρόεδρο, νέο κοινοβούλιο και δέσμευση ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεχθούν το καταστατικό της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ, ένα μέσο επίσης για τον αποκλεισμό υποψηφίων που υποστηρίζουν τη Χαμάς.

Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν τον τερματισμό των πληρωμών σε πολιτικούς κρατούμενους και αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Αντιδράσεις για τα σχέδια του Αμπάς

Το βρετανικό μέσο υπενθυμίζει ότι όλα αυτά είναι μεγάλες απαιτήσεις και ότι δεν έχουν γίνει κοινοβουλευτικές εκλογές από το 2006.

Ο Αμπάς αντιμετωπίζει ήδη αντίσταση στο σχέδιό του να διεξαγάγει εκλογές για το εθνικό συμβούλιο, το όργανο που εποπτεύει την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, για πρώτη φορά από το 1964.

Οι επικριτές του ισχυρίζονται ότι αποκλείει όσους ηγήθηκαν της αντίστασης κατά του Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια. Πρόκειται για προάγγελο μιας διαμάχης που θα μαίνεται στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή για πολλούς μήνες, σημειώνει ο Guardian.

Το βρετανικό μέσο στη συνέχεια προσθέτει ότι η πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πει τι είδους παλαιστινιακή πολιτική ηγεσία θα μπορούσε να αναδυθεί από την ερειπωμένη Γάζα και τα καμένα προσφυγικά στρατόπεδα της Δυτικής Όχθης. Γι’ αυτό ο Τραμπ προτιμά ένα μεταβατικό τεχνοκρατικό όργανο που θα συμβουλεύεται την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Μαχμούντ Αμπάς απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διαδικτυακά, 25 Σεπτεμβρίου του 2025.

Για μια διεθνή δύναμη ασφαλείας

Το τελευταίο κομμάτι του δισεπίλυτου παζλ είναι μια διεθνής δύναμη ασφαλείας, κάτι που προβλέπουν τόσο το σχέδιο του Τραμπ όσο και αυτό του ΟΗΕ.

Αυτή αρχικά θα σταθμεύσει στα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ και θα εισέλθει στη Λωρίδα σε συντονισμό με την ισραηλινή και την αμερικανική πλευρά. Αυτό θα συνεπάγεται τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και την παράδοση των όπλων της Χαμάς.

Η εκπαίδευση των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας θα ξεκινήσει στην Αίγυπτο, την Ιορδανία και σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες, ενώ οι αξιωματικοί θα υπάγονται απευθείας στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Νετανιάχου επιμένει εδώ και καιρό ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, και ορισμένα στοιχεία του σχεδίου Μπλερ δεν έχουν τα χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει παρουσιάσει κανένα σχέδιο για το τι θα συμβεί μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Η στιγμή που θα πρέπει να δηλώσει τι είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί πλησιάζει γρήγορα, καταλήγει ο Guardian.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
Μετά της συζύγου 27.09.25

Επίσκεψη στο Βατικανό του βασιλιά Καρόλου Γ'

Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
Ισπανία 27.09.25

12 χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή

Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Ισπανίας.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας
«Υψιστη προτεραιότητα» 27.09.25

Ο Κιμ ζητά να ενισχυθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Β. Κορέας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρεί «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα» την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί».

Σύνταξη
ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Επικαιροποιημένη έκθεση 26.09.25

ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 158 εταιρείες μετά την προσθήκη 68 νέων ονομάτων

Σύνταξη
Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες
Εθνοκάθαρση 26.09.25

Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες

Τραύματα όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια είναι πιο συνηθισμένα στη Γάζα από ό,τι στους Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
ΕΛΣΤΑΤ 27.09.25

Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών - Έμμεσοι φόροι και πληθωρισμός πλήττουν τους πιο αδύναμους

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο