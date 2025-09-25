Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες ένα σχέδιο ειρήνης 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα σε συνάντηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, όπως μετέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ την Τετάρτη. Ο Γουίτκοφ εξέφρασε βεβαιότητα ότι θα υπάρξει «κάποια πρόοδος» τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν έγινε πιο σαφής.

«Είχαμε μια πολύ παραγωγική συνάντηση», δήλωσε ο Γουίτκοφ για τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μιας αντιπροσωπείας που αποτελούνταν από την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

«Παρουσιάσαμε αυτό που ονομάζουμε ως «σχέδιο Τραμπ 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα»», δήλωσε ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή στη σύνοδο κορυφής Concordia στη Νέα Υόρκη.

«Νομίζω ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του Ισραήλ, καθώς και στις ανησυχίες όλων των γειτόνων της περιοχής», πρόσθεσε ο Γουίτκοφ. «Είμαστε αισιόδοξοι, και θα έλεγα ακόμη και σίγουροι, ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάποια σημαντική εξέλιξη».

Τι αναφέρθηκε για το ζήτημα από το Ισραηλινό Κανάλι 12

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το πρώτο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αναφέροντας ως σημεία – κλειδιά: την απελευθέρωση των ομήρων, μόνιμη κατάπαυση του πυρός, σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών, μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας χωρίς τη Χαμάς, αραβικές ειρηνευτικές δυνάμεις και αραβική χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Οι Άραβες ηγέτες υποστήριξαν την πρόταση, αλλά επέμειναν σε ορισμένους όρους: καμία προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών, καμία επέκταση των εποικισμών, διαφύλαξη του καθεστώτος της Αλ-Ακσά και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ένα λεπτομερές σχέδιο βρίσκεται σε φάση σύνταξης, με συνομιλίες με τον Νετανιάχου να έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Ποιες πτυχές της συμφωνίας επιβεβαιώνονται από άλλα μέσα

Πηγές των Al Arabiya και Al Hadath επιβεβαίωσαν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου, την απελευθέρωση των κρατουμένων (σ.σ. ομήρων), τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και την παράδοση βοήθειας μέσω διεθνών οργανισμών.

Η διπλωματική πηγή πρόσθεσε ότι το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα «εξασφαλίζει ότι η Λωρίδα δεν θα καταληφθεί» και «περιλαμβάνει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα αμέσως μετά την κατάπαυση του πυρός». Πρόσθεσε ότι «η παράδοση των κρατουμένων και ο τερματισμός του ρόλου της Χαμάς είναι οι πιο σημαντικές πτυχές της πρότασης».

Με τη σειρά του το Politico επιβεβαιώνει ότι ο Τραμπ δεσμεύτηκε στους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες ότι δεν θα επιτρέψει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός σε αυτό το θέμα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.