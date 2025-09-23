Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, με τη χερσαία εισβολή που ξεκίνησε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Τουλάχιστον 65.344 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό

Το Middle East Eye περιγράφει τη φριχτή πραγματικότητα που βιώνουν οι κάτοικοι στην πόλη, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και μεταφέρει συγκλονιστικές μαρτυρίες.

«Δεν μπορώ να τα αντέξω όλα αυτά οικονομικά»

Η Ντίμα Αμπουάιτα μάζεψε τα πιο πολύτιμα υπάρχοντά της, μαζί με ρούχα και στρώματα, και τα έβαλε δίπλα στην πόρτα του σπιτιού της οικογένειάς της, στην κεντρική συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας.

Για περισσότερο από μια εβδομάδα, αναζητά οικονομικό μέσο μεταφοράς για να διαφύγει στη νότια Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω των αδιάκοπων ισραηλινών επιθέσεων.

«Δεν είναι ότι αρνούμαι να σώσω τη ζωή μου και των παιδιών μου, αλλά δεν έχω τα χρήματα για να μας κρατήσω ασφαλείς», δήλωσε η Αμπουάιτα στο Middle East Eye.

«Χρειάζομαι περίπου 5.000 σέκελ (1.500 δολάρια) μόνο για να μεταφέρω τα υπάρχοντά μου στο κεντρικό ή νότιο τμήμα της Λωρίδας, άλλα 2.000 σέκελ (600 δολάρια) για μια σκηνή και, στη συνέχεια, ένα μηνιαίο ενοίκιο για το οικόπεδο όπου θα την στήσω. Απλά δεν μπορώ να τα αντέξω όλα αυτά οικονομικά», περιέγραψε.

Τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα καταλάμβανε πλήρως την πόλη της Γάζας και ότι σκόπευε να αναγκάσει όλους τους Παλαιστινίους που ζούσαν εκεί και αλλού στον βορρά – συνολικά περίπου 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους – να μετακινηθούν προς τον νότο.

Ρομπότ, τηλεχειριζόμενα οχήματα και αλεξιπτωτιστές

Τα ασταμάτητα ισραηλινά πλήγματα από τις 11 Αυγούστου έχουν αναγκάσει το ήμισυ του πληθυσμού της πόλης να εγκαταλείψει τα σπίτια του, αφήνοντας περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους να παραμένουν, ενώ αλεξιπτωτιστές, υποστηριζόμενοι από άρματα μάχης, πραγματοποιούν επίθεση σε διάφορες γειτονιές.

Εν τω μεταξύ, ρομπότ και τηλεχειριζόμενα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά έχουν χρησιμοποιηθεί για να ισοπεδώσουν την πόλη.

«Κάθε μέρα, η ισραηλινή κατοχή ανατινάζει δεκάδες οχήματα γεμάτα εκρηκτικά σε γειτονιές που απέχουν μόλις δέκα λεπτά από το σημείο όπου μένω. Και τα νιώθω να πλησιάζουν μέρα με τη μέρα, αλλά πού να πάω;» είπε η Αμπουάιτα.

«Έχω ήδη εγκαταλείψει το σπίτι μου στη γειτονιά Ταλ αλ-Χάουα και πήρα μαζί μου μόνο λίγα από τα υπάρχοντά μου. Δεν μπορούσα να μεταφέρω περισσότερα, και ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση που θα μπορούσε να βιώσει κανείς, γιατί πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε αυτά που χρειάζεσαι για να επιβιώσεις και σε αυτά που θέλεις να κρατήσεις ως ανάμνηση», τόνισε.

Φοβούνται ότι δεν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν

Ενώ πολλοί Παλαιστίνιοι όπως η Αμπουάιτα δεν έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας λόγω των υπερβολικών εξόδων και της έλλειψης μεταφορικών μέσων, άλλοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, πιστεύοντας ότι δεν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν.

Η Χάλα Ρόχμε, που κατάγεται από τη συνοικία Σεΐχης Ραντουάν βόρεια της πόλης της Γάζας, δήλωσε ότι θα μετακομίσει από το ένα μέρος στο άλλο μέσα στην πόλη της, αλλά ποτέ δεν θα πάει προς τον νότο.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης και της βόρειας Γάζας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τους πρώτους μήνες του πολέμου, αλλά επέστρεψαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας νωρίτερα φέτος.

Τώρα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φαίνεται να έχουν την πρόθεση να εκκενώσουν πλήρως την περιοχή και να εξαλείψουν κάθε ίχνος παλαιστινιακής ζωής εκεί, γράφει το ΜΕΕ.

Η εμπειρία της Νάκμπα του 1948, όταν 750.000 Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν μόνιμα από τα σπίτια τους κατά τη δημιουργία του Ισραήλ, σημαίνει ότι πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα υπάρχει γυρισμός για αυτούς αν φύγουν τώρα.

Επιπλέον, όπως σημείωσε η Ρόχμε, όταν το Ισραήλ βομβαρδίζει σκηνές στις λεγόμενες «ασφαλείς ζώνες» που έχει ορίσει το ίδιο ή αυτοκίνητα εκτοπισμένων που φεύγουν από την πόλη της Γάζας, «δεν αξίζει να μετακινηθείς από το ένα θανατηφόρο μέρος στο άλλο».

«Έφυγα από το σπίτι μου πριν από περίπου μια εβδομάδα, υπό καταστροφικούς βομβαρδισμούς. Νιώθαμε ότι η οροφή θα έπεφτε πάνω μας. Έτσι, ήρθαμε στο σπίτι των πεθερικών μου στην Παλιά Πόλη», είπε η Ρόχμε, η οποία δεν έχει φύγει ποτέ από την πόλη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Δεν θέλουμε να φύγουμε, γιατί ξέρουμε ότι αν το κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιστρέψουμε», πρόσθεσε.

«Φύγετε ή θα σκοτωθείτε»

Στα τέλη Αυγούστου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ απείλησε ότι η πόλη της Γάζας «θα γίνει Ράφα και Μπέιτ Χανούν» αν η Χαμάς δεν παραδοθεί, αναφερόμενος σε δύο πόλεις της Γάζας που έχουν σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς από τον ισραηλινό στρατό.

Ενώ τα ισραηλινά άρματα μάχης έχουν προχωρήσει στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της πόλης, οι υπόλοιπες κεντρικές και δυτικές περιοχές εξακολουθούν να δέχονται σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Σε μια περίπτωση, συγγενής της Ρόχμε σκοτώθηκε μετά την έκρηξη που προκάλεσε ισραηλινό τηλεχειριζόμενο όχημα γεμάτο εκρηκτικά σε μια γειτονική περιοχή.

Η κάτοικος της πόλης της Γάζας μιλάει για αυτά τα οχήματα και τα ρομπότ που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός στρατός, λέγοντας:

«Αυτά τα ρομπότ είναι ο εφιάλτης αυτού του πολέμου. Έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν ολόκληρες γειτονιές μονομιάς, και τα θραύσματα μας έχουν χτυπήσει πολλές φορές, παρόλο που βρισκόμαστε σχετικά μακριά από τις εκρήξεις. Αυτή είναι μια πολιτική του ‘φύγετε ή θα σκοτωθείτε’», είπε η Ρόχμε.

«Από τη στιγμή που ενέτειναν τις επιθέσεις, έχουν χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να μας αναγκάσουν να εγκαταλείψουμε την πόλη. Αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι και δεν μπορούμε να το κάνουμε», κατέληξε.