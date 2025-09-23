Το Ισραήλ συνεχίζει τις δολοφονικές επιχειρήσεις του, κλιμακώνοντας με χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας που ξεκίνησε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Ο Καναδάς κατέθεσε κοινή πρόταση χωρών για τη διάνοιξη ιατρικού διαδρόμου από τη Γάζα προς τη Δυτική Όχθη

Τεράστια σύννεφα καπνού υψώνονται πάνω από την πόλη, ενώ από τις ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 15 άνθρωποι εκεί και άλλοι δύο σε άλλα σημεία της Λωρίδας από το πρωί της Τρίτης.

Δώδεκα εγκαταστάσεις της UNRWA έχουν πληγεί στις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, αναφέρει ότι 12 από τις εγκαταστάσεις της στην πόλη της Γάζας, μεταξύ των οποίων εννέα σχολεία και δύο κέντρα υγείας, υπέστησαν άμεσες ή έμμεσες ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια έξι ημερών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι επιθέσεις, που περιγράφονται λεπτομερώς στην τελευταία έκθεσή της σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου, προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

Η έκθεση σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα της επιδείνωσης των συνθηκών στη Γάζα εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ, με αυξανόμενες επιθέσεις, εκτοπισμούς και υποσιτισμό.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι περίπου οι μισές από τις 250.000 μετακινήσεις προσφύγων που καταγράφηκαν από τα μέσα Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω εβδομάδας, με αυξανόμενες αναφορές για οικογένειες που κοιμούνται στους δρόμους ή σε πρόχειρες σκηνές.

Σύμφωνα με την έκθεση, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 28.000 περιπτώσεις οξύ υποσιτισμού σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών, αριθμός που υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των περιπτώσεων υποσιτισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Δυτικές χώρες ζητούν ιατρικό διάδρομο από τη Γάζα στη Δυτική Όχθη

Δυτικές χώρες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι είναι διατεθειμένες να συνεισφέρουν οικονομικά και με ιατρικό προσωπικό ή εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την ιατρική φροντίδα τραυματιών από τη Γάζα στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό την κατοχή του Ισραήλ.

«Παροτρύνουμε ουσιαστικά το Ισραήλ να αποκαταστήσει τον ιατρικό διάδρομο προς την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση των απομακρύνσεων τραυματιών και οι τραυματίες να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται εντός των παλαιστινιακών εδαφών», ανέφεραν οι χώρες σε μία κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Καναδά.

Η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πολωνία είναι μεταξύ των όσων υπέγραψαν την ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει την ανακοίνωση.