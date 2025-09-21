«Δεν είναι παράπλευρες απώλειες»: Γιατροί καταγγέλλουν πως το Ισραήλ σκοτώνει σκόπιμα παιδιά στη Γάζα

Οι ξένοι γιατροί που έχουν εργαστεί εθελοντικά στη Γάζα λένε ότι έχουν περιθάλψει περισσότερα από 100 παιδιά που έχουν πυροβοληθεί στο κεφάλι ή στο στήθος, κάτι που, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το Ισραήλ τα στοχεύει σκόπιμα.

Σε μαρτυρίες που συγκέντρωσε η ολλανδική εφημερίδα Volkskrant, 15 από τους 17 γιατρούς περιέγραψαν ότι συνάντησαν παιδιά κάτω των 15 ετών με μία μόνο πληγή από σφαίρα στο κεφάλι ή στο στήθος.

Συνολικά, εντόπισαν 114 τέτοιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της αποστολής τους στη Γάζα.

Πολλά από τα παιδιά πέθαναν, ενώ άλλα επέζησαν με σοβαρά τραύματα.

Τα στοιχεία δείχνουν σκόπιμη ενέργεια

«Δεν πρόκειται για διασταυρούμενα πυρά. Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου», δήλωσε η Αμερικανίδα γιατρός έκτακτης ανάγκης Mimi Syed στην εφημερίδα Volkskrant.

Η ίδια κατέγραψε 18 παιδιά που είχαν πυροβολήσει στο κεφάλι ή στο στήθος, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο τραυματιοχειρουργός Feroze Sidhwa από την Καλιφόρνια δήλωσε στην εφημερίδα ότι αρχικά υπέθεσε ότι οι περιπτώσεις ήταν μεμονωμένες, μέχρι που συνάντησε πολλά αγόρια σε ένα νοσοκομείο, όλα πυροβολημένα κατευθείαν στο κεφάλι. Αργότερα, όταν συνέκρινε τις σημειώσεις του με άλλους διεθνείς γιατρούς, συνειδητοποίησε ότι το φαινόμενο ήταν ευρέως διαδεδομένο. «Πρόκειται για στοχευμένες βολές.

Κάποιος πατάει τη σκανδάλη σε ένα παιδί», είπε.

Ιατροδικαστές που συμβουλεύτηκε η Volkskrant εξέτασαν ακτινογραφίες και επιβεβαίωσαν ότι τα τραύματα ήταν συμβατά με πυροβολισμούς από ελεύθερους σκοπευτές ή drones, και όχι με θραύσματα από εκρήξεις.

Ο πρώην διοικητής του ολλανδικού στρατού Mart de Kruif είπε ότι ο μεγάλος αριθμός παιδιών που πυροβολήθηκαν στο κεφάλι ή στο στήθος καθιστά την ισχυρισμό για «ατυχήματα» απίθανο.

«Δεν πρόκειται για παράπλευρες απώλειες. Είναι σκόπιμο», είπε.

Τα παιδιά στο κέντρο της γενοκτονίας

Τον Αύγουστο, το BBC World Service αποκάλυψε περισσότερα από 160 περιστατικά παιδιών στη Γάζα που πυροβόλησαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Σε 95 από αυτά τα περιστατικά, τα παιδιά χτυπήθηκαν στο κεφάλι ή στο στήθος – τραύματα που, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι ήταν σκόπιμα.

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν κάτω των 12 ετών, σύμφωνα με τα ευρήματα του BBC.

Τα περιστατικά εκτείνονται από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Ο ισραηλινός στρατός αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα παιδιά.

Ωστόσο, σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο με τίτλο Generation Wiped Out: Gaza’s Children in the Crosshairs of Genocide (Μια γενιά που εξαλείφθηκε: Τα παιδιά της Γάζας στο στόχαστρο της γενοκτονίας), το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (PCHR) ανέφερε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των παιδιών της Γάζας.

Η οργάνωση δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοτώνει σκόπιμα παιδιά, προκαλώντας τους σοβαρές σωματικές και ψυχικές βλάβες και υποβάλλοντάς τα σε συνθήκες που αποσκοπούν στην καταστροφή τους.

Ο Raji Sourani, διευθυντής του PCHR, δήλωσε ότι οι τακτικές του Ισραήλ έχουν κάνει τα παιδιά να αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων.

«Οι επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής έχουν στοχεύσει σκόπιμα τα παιδιά, χτυπώντας κατοικημένες περιοχές και καταφύγια, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων», είπε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, σχεδόν 20.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, κατά μέσο όρο 28 παιδιά σκοτώνονται καθημερινά στη Γάζα λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των περιορισμών που επιβάλλει στην παροχή της τόσο αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έχουν μείνει ανάπηρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανέφερε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία τον Σεπτέμβριο.