Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (OHCHR) ανακοίνωσε ότι «δέκα παιδιά την ημέρα χάνουν το ένα ή και τα δύο τους πόδια» στη Γάζα.

Συνολικά, «134.105 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πάνω από 40.500 παιδιά, έχουν νέα τραύματα που σχετίζονται με τον πόλεμο», ανέφερε το OHCHR σε ανάρτησή του στο X.

Αυτό περιλαμβάνει περισσότερους από 35.000 ανθρώπους που «πιστεύεται ότι έχουν σημαντικές βλάβες στην ακοή τους λόγω των εκρήξεων».

And 10 children per day lose one or both of their legs. 20 months of intense hostilities have destroyed the protection environment for persons with disabilities and older persons. Protection Cluster outlines 5 key protection risks in this regard requiring immediate attention.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές από τη Γάζα, τουλάχιστον 37 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τα ξημερώματα της Τετάρτης. Το Al Jazeera κάνει λόγο για συνεχείς επιθέσεις του Ισραήλ σε μια σειρά από περιοχές της Λωρίδας.

To διαβόητο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) κατηγορεί άτομα που έχουν σχέση με τη Χαμάς για το ότι προκάλεσαν ένα περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο 20 ανθρώπων σε ένα από τα σημεία διανομής του στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

«Τουλάχιστον 19 από τα θύματα ποδοπατήθηκαν και ένα μαχαιρώθηκε «εν μέσω ενός χαοτικού και επικίνδυνου επεισοδίου, το οποίο προκλήθηκε από ταραχοποιούς στο πλήθος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το GHF.

«Έχουμε αξιόπιστους λόγους να πιστεύουμε ότι στοιχεία μέσα στο πλήθος – οπλισμένα και συνδεδεμένα με τη Χαμάς – υποκίνησαν σκόπιμα την αναταραχή», υποστήριξε.

«Το προσωπικό του GHF εντόπισε πολλά πυροβόλα όπλα στο πλήθος», ανέφερε η οργάνωση που στηρίζεται από ΗΠΑ και Ισραήλ, προσθέτοντας ότι ένας Αμερικανός εργαζόμενος απειλήθηκε επίσης με πυροβόλο όπλο από κάποιον στο πλήθος.

Today, the Gaza Humanitarian Foundation issued the following statement regarding an incident at SDS3 (Khan Yunis):

We are heartbroken to confirm that 20 people died this morning in a tragic incident at SDS3 in Khan Younis. Our current understanding is that 19 of the victims were…

