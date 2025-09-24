Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 επανέλαβαν την έκκλησή τους για εκεχειρία στη Γάζα και λένε ότι το Ισραήλ χρειάζεται να επιτρέψει να περάσει μαζικά ανθρωπιστική βοήθεια.

«Τονίσαμε την επείγουσα ανάγκη να ανακουφιστεί το τεράστιο ανθρώπινο δράμα των αμάχων στη Γάζα μέσω της παροχής μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας και της απελευθέρωσης όλων των ομήρων, και επαναλάβαμε το αίτημά μας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς», ανέφεραν οι ΥΠΕΞ σε κοινή δήλωσή τους.

«Καταδικάσαμε κατηγορηματικά τη Χαμάς, μεταξύ άλλων για τις βίαιες και αδικαιολόγητες τρομοκρατικές επιθέσεις της στις 7 Οκτωβρίου 2023. Επαναλάβαμε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει κανένα ρόλο στο μέλλον της Γάζας και δεν πρέπει ποτέ ξανά να αποτελέσει απειλή για το Ισραήλ», προσθέτουν.

«Επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε με τους Άραβες εταίρους σχετικά με τις προτάσεις τους για τον σχεδιασμό της πορείας προς την ανοικοδόμηση της Γάζας και την οικοδόμηση μιας διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων», σημειώνουν.

Τουλάχιστον 51 νεκροί από το πρωί της Τετάρτης στη Γάζα

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, από το πρωί της Τετάρτης.

Ανάμεσά τους είναι και 36 άνθρωποι στην πόλη της Γάζας όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η χερσαία εισβολή του Ισραήλ.

