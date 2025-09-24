Νέα αιματοχυσία στη Γάζα: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε λίγες ώρες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σήμερα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός μετά τα μεσάνυχτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον αποθήκης και σκηνών που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους στην αγορά Φιράς. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο πλήγματα στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ και τρεις σε άλλες επιθέσεις στην πόλη της Γάζας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, εντείνοντας παράλληλα τα αεροπορικά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή.