Ο Bρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο-κλειδί στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση Τραμπ, όπως μεταδίδουν οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές που έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το ρεπορτάζ των Financial Times.

Ο Μπλερ για την προεδρία της «Διεθνούς Μεταβατικής Αρχής της Γάζας»

Ο Τόνι Μπλερ έχει προταθεί για την προεδρία ενός εποπτικού συμβουλίου, με την ονομασία «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας», αναφέρει το δημοσίευμα.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός είχε συμμετάσχει σε συνάντηση της οποίας προήδρευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με αντικείμενο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και τα μεταπολεμικά σχέδια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Financial Times ανέφεραν τον Ιούλιο πως το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε πρόγραμμα με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για την μεταπολεμική Γάζα. Το κέντρο μελετών είχε διαβεβαιώσει πως τα υπό εξέταση σχέδια δεν περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό εκτοπισμό Παλαιστινίων.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

According to multiple Israeli reports, the latest U.S. plan for Gaza would have former British Prime Minister Tony Blair oversee an indefinite interim administration, initially without Palestinian Authority involvement. An international authority would manage reconstruction and… pic.twitter.com/Rh6tFUmwnF — Quds News Network (@QudsNen) September 25, 2025

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη και είπε ότι «είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε συμφωνία στη Γάζα. Ακόμη και ειρήνη. Κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά σε 2.000 χρόνια. Πολύς καιρός».