«Νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη χθες Κυριακή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Τραμπ κάνει δηλώσεις για τη Γάζα στους δημοσιογράφους).

Πρόσθεσε πως πιστεύει ότι όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, νεκροί και ζωντανοί. «Νομίζω θα τους πάρουμε όλους», πρόσθεσε.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός η Χαμάς να τους αποδεχτεί επίσης»

In an interview with CNN, Trump claims that a ceasefire deal in Gaza will be reached very soon. pic.twitter.com/nyI8S121fM — Quds News Network (@QudsNen) September 8, 2025

Νωρίτερα χθες, ο ρεπουμπλικάνος απηύθυνε την κατ’ αυτόν «τελευταία προειδοποίηση» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να αποδεχτεί συμφωνία που συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, εν μέσω εντατικοποιημένων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ με διακηρυγμένο στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός η Χαμάς να τους αποδεχτεί επίσης», υποστήριξε νωρίτερα ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social. «Εχω προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει αν δεν δεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς μέσω των άλλων μεσολαβητών νέα πρόταση για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ετοιμη η Χαμάς

Προβλέπει πως το κίνημα την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας θα αφήσει ελεύθερους όλους τους εναπομείναντες ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση χιλιάδων παλαιστινίων κρατουμένων και διαπραγματεύσεις για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, κατά το δίκτυο.

Η Χαμάς ανέφερε πως έλαβε την πρόταση και τη μελετά, διαβεβαιώνοντας κατόπιν πως είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως θέλει «ξεκάθαρη ανακοίνωση πως ο πόλεμος τελειώνει» και πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο.

Από την άλλη, αξιωματούχος της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως «εξετάζεται σοβαρά» η νέα πρόταση του αμερικανού προέδρου Τραμπ, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ