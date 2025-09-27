newspaper
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Γάζα: Επικράτησε πανικός – Επίθεση ισραηλινού drone την ώρα που συνεργείο του Al Jazeera έπαιρνε συνεντεύξεις
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:55

Γάζα: Επικράτησε πανικός – Επίθεση ισραηλινού drone την ώρα που συνεργείο του Al Jazeera έπαιρνε συνεντεύξεις

Το Ισραήλ σκότωσε άλλον έναν δημοσιογράφο στην κεντρική Γάζα με επίθεση στη σκηνή όπου έμενε

Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Spotlight

Την ώρα που συνεργείο του Al Jazeera έπαιρνε συνεντεύξεις σε εκτοπισμένους σε παραλία στη βόρεια Γάζα, ισραηλινό drone πραγματοποίησε επίθεση που καταγράφηκε από τις κάμερες του αραβικού μέσου.

Πολλά ήταν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή όπου έγινε η ισραηλινή επίθεση

Όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω πλάνα μια εκτοπισμένη γυναίκα έδινε συνέντευξη και ζητούσε από τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τότε ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη, κάτι που προκάλεσε πανικό.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν να καλυφθούν.

Πολλά ήταν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο:

Τουλάχιστον 50 νεκροί από το πρωί του Σαββάτου στη Γάζα – Σκοτώθηκε και δημοσιογράφος

Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από νέες ισραηλινές επιθέσεις από το πρωί του Σαββάτου στη Γάζα.

Ένα μόνο φονικό πλήγμα κόστισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους από την ίδια οικογένεια.

Οι IDF κλιμακώνουν τη χερσαία εισβολή τους στην πόλη της Γάζας όπου παραμένουν τουλάχιστον 900 χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Το Wafa αναφέρει ότι άλλος ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε όταν οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν τη σκηνή που έμενε ο Μοχάμεντ αλ-Νταγιάχ.

Έτσι, ο αριθμός των νεκρών δημοσιογράφων στον πόλεμο στη Γάζα ανέρχεται πλέον σε 252.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Economy
Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Vita.gr
Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Leisure sickness: Τι είναι και γιατί μας «επισκέπτεται» όταν ξεκουραζόμαστε;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Μαίνεται ο πόλεμος 27.09.25

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία - Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Σύνταξη
Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Σύνταξη
ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Ο ρόλος του Κιέβου 27.09.25

Ετοιμάζει τείχος για drones η ΕΕ - Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γουίτκοφ: Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ – Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ
Αποκάλυψη NYT 27.09.25

Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ - Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ

Ο Άλεξ Γουίτκοφ επιχείρησε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε επενδύσεις από το Κατάρ εν μέσω της συμμετοχής του πατέρα του στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Η Ντόχα ήταν βασικός διαμεσολαβητής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν

LIVE: Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάιντς - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Μάιντς - Ντόρτμουντ, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 5.

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Αιχμηρή ανακοίνωση 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας
Viral 27.09.25

Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας

Ο Δημήτρης Κατσιούρας επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο με νέο βίντεο και τον πιο φανατικό θαυμαστή του μπουζουκιού του, τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα

Σύνταξη
Ρόδος: Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του – Τι καταγγέλλει
Ρόδος 27.09.25

Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του - Τι καταγγέλλει

Ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, περιγράφοντας πώς το περιστατικό τον κατέβαλε ψυχολογικά και τον ταπείνωσε στον χώρο εργασίας του

Σύνταξη
Κάμερες: Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής – Πού θα βρίσκονται οι 388 συσκευές
Ελλάδα 27.09.25

Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής - Πού θα βρίσκονται οι 388 «έξυπνες» κάμερες

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην επιτήρηση επικίνδυνων σημείων, όπως στη Συγγρού και στην Ποσειδώνος, τα οποία έχει υποδείξει η Τροχαία για να τοποθετηθούν οι κάμερες

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 27.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Σκάνδαλο 27.09.25

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»

Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – «Περισσότερες οι πιθανότητες για παγίδευση, παρά για θήρευση»
Νέος Μαρμαράς 27.09.25

Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – Οι πιθανότητες παγίδευσης ή θήρευσης

Για τις προκλήσεις της επιχείρησης που είνια σε εξέλιξη μιλά στο in ο επικεφαλής της Ομάδας Αμεσης Επέμβασης για τον λύκο στην οργάνωση Καλλιστώ, Δρ.Βιολογίας, Γιώργος Ηλιόπουλος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»

Μόνο μεμονωμένα θα μπορούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να πάνε στο γήπεδο του Παναιτωλικού για το κυριακάτικο ματς, αφού η Αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνησή τους.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές – Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Προσοχή 27.09.25

Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές - Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία

Από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο κρούσμα στην Κρήτη – 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανησυχία 27.09.25

Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη - 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών - Aτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο

Σύνταξη
