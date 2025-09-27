Την ώρα που συνεργείο του Al Jazeera έπαιρνε συνεντεύξεις σε εκτοπισμένους σε παραλία στη βόρεια Γάζα, ισραηλινό drone πραγματοποίησε επίθεση που καταγράφηκε από τις κάμερες του αραβικού μέσου.

Πολλά ήταν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή όπου έγινε η ισραηλινή επίθεση

Όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω πλάνα μια εκτοπισμένη γυναίκα έδινε συνέντευξη και ζητούσε από τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τότε ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη, κάτι που προκάλεσε πανικό.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν να καλυφθούν.

Πολλά ήταν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο:

Women and children were seen screaming and rushing for shelter after an Israeli attack struck close to an Al Jazeera crew as they interviewed a displaced Palestinian mother in the al-Shati refugee camp near Gaza City. pic.twitter.com/9H6ZcEHlcs — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 27, 2025

Τουλάχιστον 50 νεκροί από το πρωί του Σαββάτου στη Γάζα – Σκοτώθηκε και δημοσιογράφος

Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από νέες ισραηλινές επιθέσεις από το πρωί του Σαββάτου στη Γάζα.

Ένα μόνο φονικό πλήγμα κόστισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους από την ίδια οικογένεια.

Οι IDF κλιμακώνουν τη χερσαία εισβολή τους στην πόλη της Γάζας όπου παραμένουν τουλάχιστον 900 χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Το Wafa αναφέρει ότι άλλος ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε όταν οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν τη σκηνή που έμενε ο Μοχάμεντ αλ-Νταγιάχ.

Έτσι, ο αριθμός των νεκρών δημοσιογράφων στον πόλεμο στη Γάζα ανέρχεται πλέον σε 252.

Δείτε σχετική ανάρτηση: