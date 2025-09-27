newspaper
Γάζα: Νέο κύμα φονικών επιθέσεων του Ισραήλ – Τουλάχιστον 38 νεκροί από το πρωί του Σαββάτου
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:56

Γάζα: Νέο κύμα φονικών επιθέσεων του Ισραήλ – Τουλάχιστον 38 νεκροί από το πρωί του Σαββάτου

Δεν έχουν τέλος οι φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα -

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

Τουλάχιστον 38 είναι οι νεκροί από το πρωί της Παρασκευής στη Γάζα αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις του σε ολόκληρη τη Λωρίδα.

Οι ισραηλινές βόμβες και η πείνα θερίζουν τους Παλαιστίνιους

Οι IDF έχουν κλιμακώσει τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας αφού 25 από τα σημερινά θύματα καταγράφονται εκεί.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα βρίσκονται γύρω από την πόλη, από όλες τις κατευθύνσεις.

Με βάση τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τις 65.549, ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 167.518.

Βομβάρδισαν σπίτι οικογένειας στη Νουσεϊράτ

Η Χιντ Χουντάρι, δημοσιογράφος του AJ που μεταδίδει από τη Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, έκανε γνωστό ότι στον προσφυγικό καταυλισμό βομβαρδίστηκε το σπίτι μιας οικογένειας και σκοτώθηκαν ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά τους, εννιά άνθρωποι συνολικά.

«Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη, την ακούσαμε», είπε χαρακτηριστικά η Χουντάρι.

Τα συνεργεία διάσωσης της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα δεν έχουν κατορθώσει να πλησιάσουν δεκάδες ανθρώπους που είναι κάτω από τα συντρίμμια αφού όποτε επιχειρούν να το κάνουν ισραηλινά τετρακόπτερα τους ακολουθούν, όπως περιέγραψε η δημοσιογράφος.

Κηδεία στο νοσοκομείο αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας, 26 Σεπτεμβρίου 2025.

«Σταγόνα στον ωκεανό» η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα

Ο Καρλ Σκάου, διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), δήλωσε ότι η τρέχουσα ροή βοήθειας προς τη Γάζα είναι «σταγόνα στον ωκεανό» και ότι απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera έξω από τα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, ο Σκάου δήλωσε ότι το WFP στέλνει κατά μέσο όρο περίπου 80 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα στη Γάζα, όπου χρειάζονται απεγνωσμένα τουλάχιστον 500-600.

Ο ίδιος είπε ότι το WFP δεν είναι σε θέση να φτάσει στους Παλαιστινίους στοn βορρά, όπου το Ισραήλ διεξάγει τη χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας, ενώ η «πλήρης κατάρρευση της τάξης και του νόμου» στη Λωρίδα σημαίνει ότι οι πιο ευάλωτοι δεν λαμβάνουν προμήθειες.

Business
ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ' 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Ισπανίας.

Σύνταξη
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρεί «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα» την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί».

Σύνταξη
Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 158 εταιρείες μετά την προσθήκη 68 νέων ονομάτων

Σύνταξη
Τραύματα όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια είναι πιο συνηθισμένα στη Γάζα από ό,τι στους Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
