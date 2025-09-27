Τουλάχιστον 38 είναι οι νεκροί από το πρωί της Παρασκευής στη Γάζα αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις του σε ολόκληρη τη Λωρίδα.

Οι ισραηλινές βόμβες και η πείνα θερίζουν τους Παλαιστίνιους

Οι IDF έχουν κλιμακώσει τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας αφού 25 από τα σημερινά θύματα καταγράφονται εκεί.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα βρίσκονται γύρω από την πόλη, από όλες τις κατευθύνσεις.

Με βάση τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τις 65.549, ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 167.518.

Βομβάρδισαν σπίτι οικογένειας στη Νουσεϊράτ

Η Χιντ Χουντάρι, δημοσιογράφος του AJ που μεταδίδει από τη Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, έκανε γνωστό ότι στον προσφυγικό καταυλισμό βομβαρδίστηκε το σπίτι μιας οικογένειας και σκοτώθηκαν ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά τους, εννιά άνθρωποι συνολικά.

«Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη, την ακούσαμε», είπε χαρακτηριστικά η Χουντάρι.

Τα συνεργεία διάσωσης της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα δεν έχουν κατορθώσει να πλησιάσουν δεκάδες ανθρώπους που είναι κάτω από τα συντρίμμια αφού όποτε επιχειρούν να το κάνουν ισραηλινά τετρακόπτερα τους ακολουθούν, όπως περιέγραψε η δημοσιογράφος.

«Σταγόνα στον ωκεανό» η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα

Ο Καρλ Σκάου, διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP), δήλωσε ότι η τρέχουσα ροή βοήθειας προς τη Γάζα είναι «σταγόνα στον ωκεανό» και ότι απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera έξω από τα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, ο Σκάου δήλωσε ότι το WFP στέλνει κατά μέσο όρο περίπου 80 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα στη Γάζα, όπου χρειάζονται απεγνωσμένα τουλάχιστον 500-600.

Ο ίδιος είπε ότι το WFP δεν είναι σε θέση να φτάσει στους Παλαιστινίους στοn βορρά, όπου το Ισραήλ διεξάγει τη χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας, ενώ η «πλήρης κατάρρευση της τάξης και του νόμου» στη Λωρίδα σημαίνει ότι οι πιο ευάλωτοι δεν λαμβάνουν προμήθειες.