Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:59

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στην 80η Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, περιτριγυρισμένος από επικριτές και διαδηλωτές, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους ομολόγους του ότι η χώρα του «πρέπει να τελειώσει τη δουλειά» εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου πήρε το λόγο αφού δεκάδες εκπρόσωποι από πολλές χώρες αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, πριν ξεκινήσει την προγραμματισμένη του ομιλία, στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Ωστόσο, η προκλητική του ομιλία δεν περιορίστηκε από την αυξανόμενη διεθνή πίεση.

«Οι δυτικοί ηγέτες μπορεί να έχουν υποκύψει στην πίεση», είπε.

«Σας εγγυώμαι ένα πράγμα: το Ισραήλ δεν θα υποκύψει».

Το βάρος της ομιλίας

Η ετήσια ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρακολουθείται πάντα με προσοχή, συχνά συνοδεύεται από διαμαρτυρίες, είναι πάντα εμφατική και μερικές φορές αποτελεί πεδίο για κατηγορίες.

Αλλά αυτή τη φορά, τα διακυβεύματα είναι μεγαλύτερα από ποτέ για τον Ισραηλινό ηγέτη.

Τις τελευταίες ημέρες, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες ανακοίνωσαν την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με αποτέλεσμα περισσότερες από 150 χώρες να αναγνωρίζουν πλέον την Παλαιστίνη.

Η συνέλευση ενέκρινε αυτό το μήνα ένα ψήφισμα που καλεί το Ισραήλ να δεσμευτεί για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, κάτι που ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει ότι είναι αδύνατο.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών και κυρώσεων στο Ισραήλ.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει από καιρό εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατηγορώντας τον Νετανιάχου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Και το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ εξετάζει την κατηγορία της Νότιας Αφρικής ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα.

Το παλαιστινιακό κράτος και ο «αντισημιτισμός»

Απαντώντας στις αποφάσεις των χωρών να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, ο Νετανιάχου είπε:

«Η επαίσχυντη απόφασή σας θα ενθαρρύνει την τρομοκρατία εναντίον των Εβραίων και των αθώων ανθρώπων παγκοσμίως».

«Ο αντισημιτισμός πεθαίνει δύσκολα. Στην πραγματικότητα, δεν πεθαίνει καθόλου», είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορεί συστηματικά τους επικριτές του για αντισημιτισμό.

Διεθνής απομόνωση και κατηγορίες

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει διεθνή απομόνωση, κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και αυξανόμενη πίεση να τερματίσει μια σύγκρουση που συνεχίζει να κλιμακώνει.

Η ομιλία της Παρασκευής ήταν η ευκαιρία του να αντιδράσει στη μεγαλύτερη πλατφόρμα της διεθνούς κοινότητας.

Όπως έχει κάνει συχνά στο παρελθόν στα Ηνωμένα Έθνη, ο Νετανιάχου έδειξε ένα οπτικό βοήθημα — έναν χάρτη της περιοχής με τίτλο «Η ΚΑΤΑΡΑ».

Μάλιστα, ανέβηκε στο βήμα φορώντας μια ειδική καρφίτσα με QR code που οδηγεί σε έναν ιστότοπο για την 7η Οκτωβρίου, ο οποίος δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της διεθνούς δημόσιας διπλωματίας. Τα μέλη της αντιπροσωπείας του πρωθυπουργού, οι υπουργοί και όσοι τον συνόδευαν φορούσαν επίσης πανομοιότυπες καρφίτσες.

Άνδρες συμμετέχουν σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης, μετά την εμφάνιση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Dag Hammarskjold στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Bing Guan

Οι έπαινοι στον σύμμαχο

Καθώς ο Ισραηλινός ηγέτης μιλούσε, φωνές αντηχούσαν στην αίθουσα. Σε άλλα σημεία ακούγονταν χειροκροτήματα και σε άλλα κατακραυγή.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, η οποία έχει σταθερά υποστηρίξει τον Νετανιάχου στην εκστρατεία του κατά της Χαμάς, παρέμεινε στη θέση της.

Ο Νετανιάχου επαίνεσε αρκετές φορές τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον κύριο σύμμαχό του στην πολιτική και στρατιωτική του προσέγγιση στην περιοχή, και είπε ότι οι αλλαγές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες.

Αρνείται ότι στοχεύει αμάχους

Η εκτεταμένη επίθεση του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστινίους στη Γάζα και έχει εκτοπίσει το 90% του πληθυσμού της, με έναν αυξανόμενο αριθμό να λιμοκτονεί.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Νετανιάχου αρνήθηκε επανειλημμένα ότι στόχευσε αμάχους στη Γάζα.

Υποστήριξε ότι το Ισραήλ έριξε «εκατομμύρια φυλλάδια» και έστειλε «εκατομμύρια μηνύματα» προτρέποντας τους κατοίκους να εκκενώσουν τις ζώνες σύγκρουσης, αντιπαραθέτοντας αυτό με τη στρατηγική της Χαμάς να ενσωματώνεται σε σχολεία, νοσοκομεία, τζαμιά και κτίρια κατοικιών για να χρησιμοποιήσει τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία, υποστηρίζοντας ότι μια χώρα που διαπράττει τέτοιες πράξεις δεν θα λάμβανε μέτρα για την προστασία των αμάχων.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα συμπεράσματα της επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα πληροί τα κριτήρια για γενοκτονία, ένα συμπέρασμα που επαναλήφθηκε από ορισμένους εμπειρογνώμονες εντός του Ισραήλ.

Δέσμευση για τους ομήρους

Ο Νετανιάχου ολοκλήρωσε την ομιλία του εκφράζοντας εκ νέου τη δέσμευση του Ισραήλ για τους ομήρους, τονίζοντας την υπαρξιακή απειλή που αποτελεί η Χαμάς και οι περιφερειακοί σύμμαχοί της και καταδικάζοντας τις διεθνείς κινήσεις που θεωρεί ότι υπονομεύουν την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η αποχώρησή του από τη σκηνή συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα από την ισραηλινή αντιπροσωπεία και τους υποστηρικτές του, ωστόσο οι άδειες θέσεις και οι αποχωρήσεις από την κεντρική αίθουσα συμβόλιζαν την κλιμακούμενη διεθνή διαμάχη.

Ψυχολογικός πόλεμος στη Γάζα

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων.

«Η Νότια Διοίκηση του στρατού θα μεταδώσει την ομιλία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ μέσω μεγαφώνων μέσα στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα (Παρασκευή)», δήλωσε η ισραηλινή ραδιοτηλεοπτική αρχή KAN.


Συμπληρώνοντας την είδηση, το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες, το γραφείο του πρωθυπουργού ζήτησε από τον ισραηλινό στρατό να εγκαταστήσει μεγάφωνα σε διάφορα σημεία μέσα στη Γάζα, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να ακούσουν την ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ».

Το κανάλι πρόσθεσε ότι το γραφείο του πρωθυπουργού και ο στρατός αρνήθηκαν να σχολιάσουν αυτό το βήμα.

Αναφέροντας ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, ανέφερε ότι το αίτημα του γραφείου του Νετανιάχου «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες, οι οποίοι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν τις οχυρωμένες θέσεις τους για να εγκαταστήσουν τα μεγάφωνα».

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε τα λόγια ενός ανώτερου αξιωματικού: «Είναι μια τρελή ιδέα, κανείς δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος από αυτό».

Μια άλλη ανώνυμη ισραηλινή πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι η κίνηση αυτή ήταν μέρος «ψυχολογικού πολέμου».

