newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:30

Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες

Τραύματα όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια είναι πιο συνηθισμένα στη Γάζα από ό,τι στους Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Spotlight

Μια έρευνα διαπίστωσε ότι οι άμαχοι στη Γάζα έχουν υποστεί τραυματισμούς τύπου και κλίμακας που συνήθως παρατηρούνται σε επαγγελματίες στρατιώτες που συμμετέχουν σε έντονες πολεμικές επιχειρήσεις.

Τα τραύματα του γενοκτονικού πολέμου

Σύμφωνα με τον Guardian, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal (BMJ) διαπίστωσε ότι ορισμένοι τύποι τραυμάτων – όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια – ήταν πιο συνηθισμένοι μεταξύ των πολιτών στη Γάζα από ό,τι μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών που πολέμησαν στις πρόσφατες συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

«Οι τραυματίες πολίτες στη Γάζα παρουσιάζουν ένα μοτίβο τραυμάτων που θα περίμενε κανείς σε έντονες μάχες με επαγγελματίες στρατιωτικούς. Η κατανομή και η φύση [των τραυμάτων] είναι σχεδόν η ίδια ή χειρότερη», δήλωσε ο Μπιλάλ Ιρφάν, βιοηθικολόγος που διεξάγει έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και είναι ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Η επιστημονική μελέτη, η πρώτη του είδους της, βασίστηκε σε δεδομένα που παρέχονται μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου 2025 από δεκάδες διεθνείς επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου που εργάστηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σχεδόν διετούς σύγκρουσης.

Ο Ιρφάν δήλωσε ότι τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν τους περισσότερους θανάσιμους τραυματισμούς. «Αυτά είναι τα δεδομένα για τους ασθενείς που κατάφεραν να φτάσουν στο νοσοκομείο και έτσι επέζησαν. Δεν έχουμε καν ένα πλήρες προφίλ των σοβαρών τραυματισμών εκείνων που πέθαναν χωρίς ιατρική περίθαλψη», είπε.

Palestinians children react, at the site of Israeli strikes on a house, in Gaza City, September 26, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj TPX IMAGES OF THE DAY

Οι άμαχοι ως κύριος στόχος

Ο πόλεμος ξεκίνησε με τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ.

Η επακόλουθη ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, και έχει τραυματίσει περισσότερους από 160.000, ενώ έχει καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις της περιοχής και έχει εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, σε πολλές περιπτώσεις πολλές φορές.

Η νέα μελέτη θα αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει βαθιά απομόνωση λόγω της διεξαγωγής του πολέμου στη Γάζα. Συνολικά, στην μελέτη αναφέρθηκαν σχεδόν 24.000 τραυματισμοί, εκ των οποίων το 18% ήταν εγκαύματα. Περίπου τα δύο τρίτα των τραυματισμών προκλήθηκαν από εκρήξεις.

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι τα εγκαύματα ήταν ιδιαίτερα συχνά και σοβαρά, ειδικά μεταξύ των παιδιών.

Οι βόμβες πέφτουν αδιάκριτα

Περισσότερο από το ένα δέκατο των εγκαυμάτων ήταν τέταρτου βαθμού, που σημαίνει ότι διείσδυσαν σε όλα τα στρώματα ιστού μέχρι το οστό.

Η έκταση των τραυματισμών των θυμάτων αντικατοπτρίζει «τον αντίκτυπο των αδιάκριτων αεροπορικών βομβαρδισμών και των βαρέων εκρηκτικών βομβαρδισμών σε αστικές περιοχές», σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα αποτελούσαν περίπου το 30% των τραυματισμών που σχετίζονταν με τον πόλεμο, παρόμοια με τις αναφορές από τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, όπου οι άμαχοι ήταν συχνά θύματα κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας βίας.

Λίγο λιγότερο από το 10% των ασθενών με τραύματα από πυροβολισμούς είχαν τραυματιστεί στο κεφάλι.

Οι 78 εμπειρογνώμονες που παρείχαν τα στοιχεία προέρχονταν από 22 ΜΚΟ της Βρετανίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και της ΕΕ και περιλάμβαναν ειδικούς σε διάφορους κλάδους.

Σύγκριση με βετεράνους πολέμου

Σύμφωνα με τον Ιρφάν, οι εμπειρογνώμονες έδωσαν συνεντεύξεις ή παρείχαν στοιχεία εντός τριών μηνών από την αποστολή τους στη Γάζα.

Στη συνέχεια, τα πρότυπα τραυματισμών στη Γάζα συγκρίθηκαν με μελέτες για βετεράνους των ΗΠΑ που πολέμησαν στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Η Δρ Βικτόρια Ρόουζ, πλαστικός χειρουργός που εργάζεται στο νοσοκομείο St Thomas και στο νοσοκομείο King’s College στο Λονδίνο και μια από τις συντάκτριες του άρθρου του περιοδικού, δήλωσε ότι τα ευρήματα «θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και στην ανθρωπιστική κοινότητα».

A girl stands next to a stroller, as two children sit in it, while displaced Palestinians get ready to flee, amid an Israeli military operation, after Israeli forces ordered residents of Gaza City to evacuate to the south, in Gaza City, September 19, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj TPX IMAGES OF THE DAY

Οι Χαμάς ως αφορμή για μία εθνοκάθαρση

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά παραδέχονται ότι υπάρχει «ένταση» μεταξύ της προστασίας των αμάχων και των «απαιτήσεων των ταχέων στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Δήλωσαν: «Πολεμάμε έναν πόλεμο πολύ διαφορετικό από οποιονδήποτε προηγούμενο σύγκρουση που έχει γίνει οπουδήποτε στον κόσμο… Υπάρχουν αυστηροί κανόνες εμπλοκής, αλλά αυτό που έχει αλλάξει είναι η πολιτική που είχε σχεδιαστεί για μικρούς πολέμους, όπου θέλαμε να αποτρέψουμε [τους εχθρούς]… Τώρα πολεμάμε στη Γάζα για να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνά τη Γάζα».

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ανεξάρτητη οργάνωση Acled, η οποία παρακολουθεί τα περιστατικά βίας, υποδηλώνουν ότι έως και 15 από τους 16 Παλαιστινίους που έχει σκοτώσει ο ισραηλινός στρατός από την έναρξη της νέας επίθεσης στη Γάζα τον Μάρτιο μπορεί να ήταν άμαχοι.

Τον περασμένο μήνα, η Guardian αποκάλυψε ότι εσωτερικά στοιχεία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έδειχναν ότι το 83% των θυμάτων ήταν άμαχοι πολίτες μεταξύ της έναρξης του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 και του Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις προμήθειες που εισέρχονται στη Γάζα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Τον περασμένο μήνα, εμπειρογνώμονες σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ επιβεβαίωσαν την ύπαρξη λιμού στην πόλη της Γάζας και τις

Οι γιατροί που συνέβαλαν στη νέα μελέτη διαπίστωσαν ότι ο υποσιτισμός είχε επιδεινώσει την κατάσταση των ασθενών, «καθυστερώντας την επούλωση των πληγών και προκαλώντας θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν από καταστάσεις που διαφορετικά θα ήταν θεραπεύσιμες».

Ταυτόχρονα τα ελάχιστα νοσοκομεία και κλινικές που απομένουν στο κέντρο και το νότο της Γάζας είναι πλέον κατακλυσμένα από ένα «τσουνάμι» τραυματιών και ασθενών που φεύγουν από μια νέα ισραηλινή επίθεση στο βόρειο τμήμα του κατεστραμμένου εδάφους, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Φόρος Ζουκμάν 26.09.25

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
Κόσμος 26.09.25

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις προτιμήσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας – Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
Τι καταγγέλλει 26.09.25

Η Αίγυπτος απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας - Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος»

Σύνταξη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
Η ευκαιρία 26.09.25

Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος

O Σαμ Σο, o φωτογράφος πίσω από την εμβληματική λήψη της Μέριλιν Μονρόε με το λευκό φόρεμα πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, έδωσε σάρκα και οστά σε μια ιδέα χρόνων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε
Διπλωματία 26.09.25

Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε

Ο κ. Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μπάσκετ 26.09.25

Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.

Σύνταξη
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ελλάδα 26.09.25

Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια

Σύνταξη
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Φόρος Ζουκμάν 26.09.25

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο