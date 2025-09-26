Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες

Μια έρευνα διαπίστωσε ότι οι άμαχοι στη Γάζα έχουν υποστεί τραυματισμούς τύπου και κλίμακας που συνήθως παρατηρούνται σε επαγγελματίες στρατιώτες που συμμετέχουν σε έντονες πολεμικές επιχειρήσεις.

Τα τραύματα του γενοκτονικού πολέμου

Σύμφωνα με τον Guardian, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal (BMJ) διαπίστωσε ότι ορισμένοι τύποι τραυμάτων – όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια – ήταν πιο συνηθισμένοι μεταξύ των πολιτών στη Γάζα από ό,τι μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών που πολέμησαν στις πρόσφατες συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

«Οι τραυματίες πολίτες στη Γάζα παρουσιάζουν ένα μοτίβο τραυμάτων που θα περίμενε κανείς σε έντονες μάχες με επαγγελματίες στρατιωτικούς. Η κατανομή και η φύση [των τραυμάτων] είναι σχεδόν η ίδια ή χειρότερη», δήλωσε ο Μπιλάλ Ιρφάν, βιοηθικολόγος που διεξάγει έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και είναι ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Η επιστημονική μελέτη, η πρώτη του είδους της, βασίστηκε σε δεδομένα που παρέχονται μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου 2025 από δεκάδες διεθνείς επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου που εργάστηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σχεδόν διετούς σύγκρουσης.

Ο Ιρφάν δήλωσε ότι τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν τους περισσότερους θανάσιμους τραυματισμούς. «Αυτά είναι τα δεδομένα για τους ασθενείς που κατάφεραν να φτάσουν στο νοσοκομείο και έτσι επέζησαν. Δεν έχουμε καν ένα πλήρες προφίλ των σοβαρών τραυματισμών εκείνων που πέθαναν χωρίς ιατρική περίθαλψη», είπε.

Οι άμαχοι ως κύριος στόχος

Ο πόλεμος ξεκίνησε με τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ.

Η επακόλουθη ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, και έχει τραυματίσει περισσότερους από 160.000, ενώ έχει καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις της περιοχής και έχει εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, σε πολλές περιπτώσεις πολλές φορές.

Η νέα μελέτη θα αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει βαθιά απομόνωση λόγω της διεξαγωγής του πολέμου στη Γάζα. Συνολικά, στην μελέτη αναφέρθηκαν σχεδόν 24.000 τραυματισμοί, εκ των οποίων το 18% ήταν εγκαύματα. Περίπου τα δύο τρίτα των τραυματισμών προκλήθηκαν από εκρήξεις.

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι τα εγκαύματα ήταν ιδιαίτερα συχνά και σοβαρά, ειδικά μεταξύ των παιδιών.

Οι βόμβες πέφτουν αδιάκριτα

Περισσότερο από το ένα δέκατο των εγκαυμάτων ήταν τέταρτου βαθμού, που σημαίνει ότι διείσδυσαν σε όλα τα στρώματα ιστού μέχρι το οστό.

Η έκταση των τραυματισμών των θυμάτων αντικατοπτρίζει «τον αντίκτυπο των αδιάκριτων αεροπορικών βομβαρδισμών και των βαρέων εκρηκτικών βομβαρδισμών σε αστικές περιοχές», σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα αποτελούσαν περίπου το 30% των τραυματισμών που σχετίζονταν με τον πόλεμο, παρόμοια με τις αναφορές από τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, όπου οι άμαχοι ήταν συχνά θύματα κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας βίας.

Λίγο λιγότερο από το 10% των ασθενών με τραύματα από πυροβολισμούς είχαν τραυματιστεί στο κεφάλι.

Οι 78 εμπειρογνώμονες που παρείχαν τα στοιχεία προέρχονταν από 22 ΜΚΟ της Βρετανίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και της ΕΕ και περιλάμβαναν ειδικούς σε διάφορους κλάδους.

Σύγκριση με βετεράνους πολέμου

Σύμφωνα με τον Ιρφάν, οι εμπειρογνώμονες έδωσαν συνεντεύξεις ή παρείχαν στοιχεία εντός τριών μηνών από την αποστολή τους στη Γάζα.

Στη συνέχεια, τα πρότυπα τραυματισμών στη Γάζα συγκρίθηκαν με μελέτες για βετεράνους των ΗΠΑ που πολέμησαν στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Η Δρ Βικτόρια Ρόουζ, πλαστικός χειρουργός που εργάζεται στο νοσοκομείο St Thomas και στο νοσοκομείο King’s College στο Λονδίνο και μια από τις συντάκτριες του άρθρου του περιοδικού, δήλωσε ότι τα ευρήματα «θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και στην ανθρωπιστική κοινότητα».

Οι Χαμάς ως αφορμή για μία εθνοκάθαρση

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά παραδέχονται ότι υπάρχει «ένταση» μεταξύ της προστασίας των αμάχων και των «απαιτήσεων των ταχέων στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Δήλωσαν: «Πολεμάμε έναν πόλεμο πολύ διαφορετικό από οποιονδήποτε προηγούμενο σύγκρουση που έχει γίνει οπουδήποτε στον κόσμο… Υπάρχουν αυστηροί κανόνες εμπλοκής, αλλά αυτό που έχει αλλάξει είναι η πολιτική που είχε σχεδιαστεί για μικρούς πολέμους, όπου θέλαμε να αποτρέψουμε [τους εχθρούς]… Τώρα πολεμάμε στη Γάζα για να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνά τη Γάζα».

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ανεξάρτητη οργάνωση Acled, η οποία παρακολουθεί τα περιστατικά βίας, υποδηλώνουν ότι έως και 15 από τους 16 Παλαιστινίους που έχει σκοτώσει ο ισραηλινός στρατός από την έναρξη της νέας επίθεσης στη Γάζα τον Μάρτιο μπορεί να ήταν άμαχοι.

Τον περασμένο μήνα, η Guardian αποκάλυψε ότι εσωτερικά στοιχεία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) έδειχναν ότι το 83% των θυμάτων ήταν άμαχοι πολίτες μεταξύ της έναρξης του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 και του Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Το Ισραήλ έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις προμήθειες που εισέρχονται στη Γάζα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Τον περασμένο μήνα, εμπειρογνώμονες σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ επιβεβαίωσαν την ύπαρξη λιμού στην πόλη της Γάζας και τις

Οι γιατροί που συνέβαλαν στη νέα μελέτη διαπίστωσαν ότι ο υποσιτισμός είχε επιδεινώσει την κατάσταση των ασθενών, «καθυστερώντας την επούλωση των πληγών και προκαλώντας θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν από καταστάσεις που διαφορετικά θα ήταν θεραπεύσιμες».

Ταυτόχρονα τα ελάχιστα νοσοκομεία και κλινικές που απομένουν στο κέντρο και το νότο της Γάζας είναι πλέον κατακλυσμένα από ένα «τσουνάμι» τραυματιών και ασθενών που φεύγουν από μια νέα ισραηλινή επίθεση στο βόρειο τμήμα του κατεστραμμένου εδάφους, σύμφωνα με τους γιατρούς.