Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
A
A
Η Γάζα ξυπνάει κάθε μέρα μέσα στον ίδιο εφιάλτη. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου, τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα.

Οι 49 σκοτώθηκαν στην ήδη κατεστραμμένη Πόλη της Γάζας, ενώ άλλοι τρεις έπεσαν νεκροί την ώρα που περίμεναν σε κέντρο διανομής τροφίμων κοντά στη Ράφα.

Ισραηλινά μαχητικά επιτέθηκαν σε καταυλισμό στο κέντρο της Γάζας, σκοτώνοντας αμάχους το πρακτορείο Wafa.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν έντονα και να βομβαρδίζουν το βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, ενώ πλήττουν και κατοικημένα κτίρια στα βορειοανατολικά.

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Δορυφορική εικόνα από τη Λωρίδα της Γάζας

Θα καταφέρει η πίεση από τη Δύση να αλλάξει την στάση του Νετανιάχου;

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από ορισμένες δυτικές χώρες δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην ισραηλινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ή στη συμπεριφορά της, αναφέρει πολιτικός αναλυτής.

«Θα αλλάξει τα πλάνα του; Όχι προς το παρόν. Αλλά νομίζω ότι αρχίζει να νιώθει την πίεση, και γενικότερα το Ισραήλ αρχίζει να νιώθει την πίεση», δήλωσε ο Όρι Γκόλντμπεργκ στην Al Jazeera από το Τελ Αβίβ.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει ένα παράδοξο, πρόσθεσε ο Γκόλντμπεργκ. «Συνεχίζει σαν να μην υπάρχει τίποτα που να το περιορίζει ή να εμποδίζει τις προσπάθειές του να εκτελέσει τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού… Από την άλλη, οι συνθήκες αλλάζουν και αλλάζουν αρκετά γρήγορα, όχι απαραίτητα σε ό,τι αφορά πολιτικά αποτελέσματα στο πεδίο, αλλά με την έννοια ότι το παλαιστινιακό ζήτημα γίνεται βάρος για τους υπάρχοντες ηγέτες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ».

Η επιβολή κυρώσεων και το μποϊκοτάζ ισραηλινών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο, καθώς αυτές οι ενέργειες θα «διασπούσαν το ισραηλινό κοινό και θα επέτρεπαν στο κοινό να δει τον Νετανιάχου ως έναν προβληματικό πρωθυπουργό, όχι ως έναν γενναίο πρωθυπουργό που, παρά το ότι δεν είναι αγαπητός και παρά τα πολλά προσωπικά του ζητήματα, κάνει ό,τι μπορεί για να διεξαγάγει μια αδύνατη μάχη που αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στον τρόπο που οι περισσότεροι Ισραηλινοί βλέπουν τον Νετανιάχου», ανέφερε.

GAZA CITY, GAZA – SEPTEMBER 20: Palestinians, carrying pots and pans, line up for hot meals as a charity distributes food in Gaza Strip, amid ongoing Israeli blockade and attacks that severely restrict access to food, on September 20, 2025. Many arrive carrying pots, pans, and containers, hoping to secure a portion of food. Fadel A. A. Almaghari / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey

Αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας πεζή

Οι κάτοικοι λένε ότι κάθε βράδυ στην πόλη της Γάζας μοιάζει σαν διαλυμένη από σεισμό, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποιούν τηλεκατευθυνόμενες εκρηκτικές ύλες για να πλήξουν σπίτια και πολυκατοικίες.

Ο ισραηλινός στρατός εφαρμόζει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους για να εκκενώσει την πόλη της Γάζας από Παλαιστίνιους και να ωθήσει τους κατοίκους προς τον νότο. Πολλοί Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να μετακινούνται πεζοί, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν τα υψηλά έξοδα μετακίνησης.

Πολλοί λένε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν τους άφησαν καμία επιλογή: αναγκάστηκαν κυριολεκτικά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους υπό συνεχή πυρά πυροβολικού και επιθέσεις με τετράτροχα drone. Οι περισσότεροι από όσους βλέπουμε εδώ δεν πρόλαβαν καν να πάρουν τα υπάρχοντά τους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας, σφυροκοπούν τις τελευταίες ημέρες τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ Αλ-Χάουα, από τις οποίες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στα κεντρικά και τα δυτικά τμήματα της πόλης, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Ο στρατός εκτιμά ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει καταστρέψει έως 20 ψηλές πολυκατοικίες στην Πόλη της Γάζας και πιστέυει πως περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο άλλοι περίπου 600.000 παραμένουν.

World
Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία
Ένταση στη Βαλτική 20.09.25

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στην Πολωνία είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις άμυνές του ΝΑΤΟ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ
Πού θα φτάσει; 20.09.25

Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Προειδοποιητικά μηνύματα για την απειλή ενάντια στην ελευθερία του λόγου εκπέμπουν φιλελεύθερες οργανώσεις στις ΗΠΑ. Λένε ότι ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ για να σβήσει κάθε επικριτική φωνή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20.09.25

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Βρετανία-Γαλλία 20.09.25

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία

Σύνταξη
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα
Νυχτερινό πλήγμα 20.09.25

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα, λέει η Ρωσία

Η Ουκρανία στοχοθετεί τακτικά τη Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, όπως, άλλωστε κάνει και η Μόσχα - Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις στη Σαμάρα

Σύνταξη
Χαμάς: Προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF – «Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»
Η ανακοίνωση 20.09.25

«Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»: Η Χαμάς προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF

Η Χαμάς έχει προειδοποιήσει και πάλι ότι η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ βάζει σε κίνδυνο και τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα

Σύνταξη
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί
Δείτε χάρτες 20.09.25

Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας το Ισραήλ - Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά - Αυξάνονται οι νεκροί

Η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένας ακόμα κρίκος στην εκστρατεία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, εικόνες Αποκάλυψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία
Ένταση στη Βαλτική 20.09.25

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στην Πολωνία είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις άμυνές του ΝΑΤΟ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: Εξώδικο συγγενών θυμάτων σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα – Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο
Συγγενείς θυμάτων 20.09.25

Εξώδικο σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα - Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα τρένα, μετά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ
Πού θα φτάσει; 20.09.25

Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Προειδοποιητικά μηνύματα για την απειλή ενάντια στην ελευθερία του λόγου εκπέμπουν φιλελεύθερες οργανώσεις στις ΗΠΑ. Λένε ότι ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ για να σβήσει κάθε επικριτική φωνή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Μάρας, καθώς ο Μαυροβούνιος ισοφάρισε στο 69’ τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του βαθμό, ενώ είχε και δοκάρι. Παράπονα από τη διαιτησία οι Περιστεριώτες

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Αστέρας Τρίπολης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Λονδίνο 20.09.25

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
