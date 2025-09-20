Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το πρωί του Σαββάτου στη Γάζα, ανάμεσά τους και παιδιά, με το Ισραήλ να κλιμακώνει την επίθεσή του.

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Quds News Network, ο ισραηλινός στρατός έπληξε το σχολείο – καταφύγιο για εκτοπισμένους Αλ Μουτασίμ στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας άλλους.

Τη Παρασκευή από τις ισραηλινές επιθέσεις είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 43 άνθρωποι, ενώ 26 από τα θύματα ήταν στην πόλη της Γάζας, με τις IDF να συνεχίζουν τη χερσαία εισβολή.

Η Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία υπολογίζει ότι 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 65.141 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου και άλλοι 165.925 έχουν τραυματιστεί.

Βίντεο από τις επιθέσεις των IDF στην πόλη της Γάζας:

لحظة شن طائرات الاحتلال غارات جوية على مدينة غزة قبل قليل pic.twitter.com/xBwQp8cRYj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 20, 2025

Δήλωση αλά Πυθία από τον Τραμπ για τους ομήρους

Την ώρα που οι συγγενείς των ομήρων καταγγέλλουν ότι η χερσαία εισβολή των IDF στην πόλη της Γάζας βάζει σε κίνδυνο τους αγαπημένους τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε δήλωση αλά Πυθία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «οι όμηροι ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω της επιχείρησης στη Γάζα», αλλά «ενδέχεται επίσης να απελευθερωθούν εξαιτίας αυτής».

🚨BREAKING 🚨WATCH: President Trump asked about Gaza and the hostages and responds with a very cryptic answer: “A lot of strange things happen in war – maybe they will be freed” pic.twitter.com/m5HyML0WlR — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 19, 2025

Σε άλλη δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ζωντανοί όμηροι ίσως είναι λιγότεροι από 20, ενώ χαρακτήρισε σαν «γενοκτονία» την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.