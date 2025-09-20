Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους
- Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
- Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ – Τι δείχνουν οι αγορές
- Νέο αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά - Το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ
- «Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το πρωί του Σαββάτου στη Γάζα, ανάμεσά τους και παιδιά, με το Ισραήλ να κλιμακώνει την επίθεσή του.
Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Quds News Network, ο ισραηλινός στρατός έπληξε το σχολείο – καταφύγιο για εκτοπισμένους Αλ Μουτασίμ στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας άλλους.
Τη Παρασκευή από τις ισραηλινές επιθέσεις είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 43 άνθρωποι, ενώ 26 από τα θύματα ήταν στην πόλη της Γάζας, με τις IDF να συνεχίζουν τη χερσαία εισβολή.
Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να την καταλάβει.
Η Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία υπολογίζει ότι 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου.
Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 65.141 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου και άλλοι 165.925 έχουν τραυματιστεί.
Βίντεο από τις επιθέσεις των IDF στην πόλη της Γάζας:
لحظة شن طائرات الاحتلال غارات جوية على مدينة غزة قبل قليل pic.twitter.com/xBwQp8cRYj
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 20, 2025
Δήλωση αλά Πυθία από τον Τραμπ για τους ομήρους
Την ώρα που οι συγγενείς των ομήρων καταγγέλλουν ότι η χερσαία εισβολή των IDF στην πόλη της Γάζας βάζει σε κίνδυνο τους αγαπημένους τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε δήλωση αλά Πυθία.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «οι όμηροι ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω της επιχείρησης στη Γάζα», αλλά «ενδέχεται επίσης να απελευθερωθούν εξαιτίας αυτής».
🚨BREAKING 🚨WATCH: President Trump asked about Gaza and the hostages and responds with a very cryptic answer: “A lot of strange things happen in war – maybe they will be freed” pic.twitter.com/m5HyML0WlR
— Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 19, 2025
Σε άλλη δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ζωντανοί όμηροι ίσως είναι λιγότεροι από 20, ενώ χαρακτήρισε σαν «γενοκτονία» την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.
Trump on the hostages in Gaza:
Young people don’t die. You know they just don’t die. They can take a lot.
A lot of people died in these horrible tunnels. They’re mostly in the tunnels. pic.twitter.com/dtV9JhuVol
— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 19, 2025
- Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
- Ο Μουζακίτης προηγείται στην ψηφοφορία για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη κάτω των 21 ετών (pic)
- «Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
- Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
- Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
- Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν έχω να πω κάτι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις