19.09.2025 | 14:41
Χωρίς πλοία την 1η Οκτωβρίου λόγω απεργίας της ΠΝΟ
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:07

Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

Η 10χρονη Νουρ Φαράζ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν τα πόδια της καθώς μεταφέρθηκε εκεί τραυματισμένη μετά από μια ισραηλινή επιδρομή που κατέστρεψε το σπίτι της οικογένειας στα δυτικά της πόλης της Γάζας.

«Γιατί τα πόδια μου είναι έτσι;» ρωτά η Νουρ τη μητέρα της Ραμπάμπ μετά το χειρουργείο. Η γυναίκα, σοκαρισμένη και η ίδια, προσπαθεί να παρηγορήσει την κόρη της: «Μην ανησυχείς, μία μέρα θα ταξιδέψεις και θα θεραπευτείς».

«Το κορίτσι μόλις βγήκε από το χειρουργείο και είναι ακόμα υπό αναισθησία. Ρωτάω συνεχώς τους γιατρούς και τις νοσοκόμες που περνάνε τι θα δώσω στην κόρη μου μόλις συνέλθει τελείως και όλοι μου λένε ότι δεν υπάρχουν αντιβιοτικά επειδή το Ισραήλ τους έχει απαγορεύσει την είσοδο. Νιώθω τελείως αβοήθητη», είπε η Ραμπάμπ στο Al Jazeera που μεταδίδει τη μαρτυρία της ανάμεσα σε ειδήσεις για νέα χτυπήματα, νέους βομβαρδισμούς και νέες απειλές από την ισραηλινή ηγεσία.

Η Νουρ, λέει το Ισραήλ, πρέπει να εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας ενώ είναι ακόμα στο νοσοκομείο και έχει χάσει τα πόδια της. Δεκάδες χιλιάδες μοιράζονται τη μοίρα της. Τραυματίες, ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ορφανά παιδιά παίρνουν εντολές να φύγουν με την απειλή ότι σε διαφορετική περίπτωση τους περιμένει μόνο ο θάνατος.

Αλλά ακόμη και όσοι μπορούν να σταθούν όρθιοι, εξουθενωμένοι από την πείνα και την αδιάκοπη βαρβαρότητα των τελευταίων δύο χρόνων, δεν έχουν τους πόρους να μετακινηθούν και φυσικά κανένα ασφαλές μέρος να πάνε.

Η UNRWA αναφέρει ότι το κόστος της μετακίνησης έχει ξεπεράσει για κάθε οικογένεια τα 3.000 δολάρια. Καύσιμα δεν υπάρχουν, καταλύματα της UNRWA δεν έχουν επιτραπεί εδώ και επτά μήνες να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα, δεν υπάρχουν άδεια σημεία στην υποτιθέμενη ασφαλή ζώνη, και μετά από δύο χρόνια πολέμου οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον εισοδήματα.

Η ζωντανή μνήμη της Νάκμπα

Εικόνες από διεθνή πρακτορεία δείχνουν χιλιάδες κόσμου να προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο. Αλλά οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού ακόμα και στα σημεία που ο ίδιος κατευθύνει τους εκτοπισμένους κάνουν πολλούς – τους περισσότερους μέχρι στιγμής – να παραμένουν στη θέση τους.

Η βαθιά επίγνωση των Παλαιστινίων ότι ο εκτοπισμός τους ισοδυναμεί με μία νέα Νάκμπα, ή μάλλον με τη συνέχειά της εθνοκάθαρσης που ξεκίνησε το 1948, τους κάνει να παραμένουν στη γη τους μέχρι να μην έχουν άλλη επιλογή.

Το Ισραήλ λέει ότι 400.000 έχουν μετακινηθεί από την πόλη της Γάζας – με πληθυσμό ένα εκατομμύριο – προς τα νότια, ενώ οι τοπικές αρχές μιλούν για περίπου 200.000.

Οι IDF σκορπούν τρόμο και πανικό στους κατοίκους βομβαρδίζοντας από αέρος κατοικημένα κτίρια και περιοχές εκτοπισμένων ενώ η χερσαία εισβολή που έχει ξεκινήσει πηγαίνει με πιο αργά βήματα παρά τις μεγαλοστομίες Νετανιάχου για γρήγορα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της ισραηλινής Haaretz, Άμος Χάρελ, ο λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι οι επιφυλάξεις της ηγεσίας του στρατού για το σχέδιο του πρωθυπουργού να καταλάβει τη Γάζα, που είχαν εκφραστεί δημόσια πριν την έναρξη της επιχείρησης.

Αργά βήματα στη χερσαία ειβολή

O αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ έχει δώσει εντολή στα στρατεύματα να προχωρήσουν αργά και προσεκτικά για να μειώσουν τους κινδύνους για τους στρατιώτες και τους ομήρους, καθώς όπως επισημαίνει ο Χάρελ είναι σαφές ότι οι στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους: η καταστροφή της Χαμάς απέχει πολύ ακόμα και όσο αυτό καθυστερεί οι όμηροι κινδυνεύουν, ενώ όπως έχει αποδειχτεί τα δύο αυτά χρόνια ο τρόπος για να επιστρέψουν ζωντανοί είναι μέσω συμφωνίας και όχι στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Παρά την εξόντωση της ηγεσίας της, η Χαμάς έχει καταφέρει να αναπληρώσει τους μαχητές που σκοτώνονται μαζικά ενώ για τη χερσαία επίθεση στη Γάζα, με νέα ανακοίνωση δηλώνει:

«Οι αιχμάλωτοί σας είναι διασκορπισμένοι στις γειτονιές της πόλης της Γάζας και δεν θα ανησυχούμε για τη ζωή τους, εφόσον ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει». Χθες ο Μπασέμ Ναΐμ ανώτερος αξιωματούχος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς που ήταν στόχος της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα, έκανε δηλώσεις για πρώτη φορά μετά το χτύπημα.

«Η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή αντίσταση», είπε σε συνέντευξή του στο Al Araby. «Ο θάνατος και η καταστροφή που ο εχθρός προσπαθεί να φέρει στους δρόμους της Γάζας θα έρθουν και στους στρατιώτες του. Όποιος βλάψει τον λαό μας θα βλάψει και τους αιχμαλώτους του, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς».

Ο ισραηλινός στρατός βέβαια επιμένει να σφυροκοπά και να απειλεί τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, καθώς η διεθνής κοινότητα αρκείται στο να διαπιστώνει απλώς την τραγωδία. Μετά το 6ο βέτο των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, ο Νετανιάχου δεν έχει κανέναν λόγο να υποχωρήσει ακόμα κι αν ρισκάρει με το μέλλον του κράτους του.

Νέες εντολές εκκένωσης – «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη»

Θέλοντας να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό και χωρίς να έχει κανέναν δισταγμό να προσθέσει στις αιματηρές του λίστες νέες εκατόμβες θυμάτων, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές λέγοντας ότι θα χτυπήσει τη Γάζα με όλη του τη δύναμη.

Τα περιθώρια διαφυγής στενεύουν για τους Παλαιστίνιους, καθώς ο στρατός θα κλείσει το πέρασμα Σαλάχ αλ Ντιν που είχε ανοίξει 48 ώρες νωρίτερα και οδηγούσε στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού ο μόνος ανοιχτός δρόμος για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι είναι η Αλ Ρασίντ. «Φύγετε και ενωθείτε με τους εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν πάει στη νότια Γάζα», ανέφερε στο Χ σε μία ακόμα προσπάθεια τρομοκράτησης του πληθυσμού.

Στη νέα καμπή της σφαγής της Γάζας η αμερικανική διοίκηση φαίνεται να ακολουθεί κατά πόδας τη γραμμή που χαράσσει ο Νετανιάχου. Οι διαρροές στον αμερικανικό Τύπο για τον «ιδιωτικό» εκνευρισμό του Τραμπ με τον Νετανιάχου, χάνουν κάθε αξία προσοχής όσο στο πεδίο βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονική επιχείρηση, όπως επιβεβαίωσε εξάλλου πρόσφατα έκθεση επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών.

Η ειρήνη που υποτίθεται ότι θα έφερνε ο Τραμπ έχει γίνει μία νέα, ακόμα πιο επικίνδυνη πραγματικότητα. Η αμοιβαία αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας με το Πακιστάν σηματοδοτεί την επικίνδυνη τροπή που παίρνουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – και όχι μόνο- εξαιτίας της επιθετικότητας του Ισραήλ.

Αν και το Ριάντ συζητούσε εδώ και καιρό με το Πακιστάν – που διαθέτει πυρηνικά – μία αμυντική συμφωνία ως απάντηση στο Ιράν, η ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ αλλάζει τις προτεραιότητες των κινδύνων στη Μέση Ανατολή ακόμα και για τους πλέον πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Αλλά ο Τραμπ ετοιμάζεται να υποδεχτεί για ακόμα μία φορά τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο όσο στη Νέα Υόρκη δυτικοί ηγέτες θα προχωρούν στη συμβολική αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, προσπαθώντας να καλμάρουν τις αντιδράσεις στο εσωτερικό τους.

