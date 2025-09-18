Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους (στη φωτογραφία από Saudi Press Agency via Reuters, επάνω, αγκαλιές μετά την υπογραφή της συμφωνίας στο Ριάντ του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ).

Η ανακοίνωση του γραφείου του πακιστανού πρωθυπουργού αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία «αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο χωρών να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να συμβάλουν στην επίτευξη ασφάλειας και ειρήνης στη περιοχή τους και στον κόσμο».

«Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αμυντική συμφωνία που περιλαμβάνει όλα τα στρατιωτικά μέσα»

Επισημαίνοντας πως αποσκοπεί σε περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Ριάντ και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος έναντι οποιασδήποτε μορφής επιθετικότητας, υπογραμμίζεται πως η συμφωνία προβλέπει ότι ενδεχόμενη επίθεση εναντίον είτε του Πακιστάν είτε της Σαουδικής Αραβίας «θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών».

Η συμφωνία έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύγκληση έκτακτης κοινής συνόδου μεταξύ του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), μετά την επίθεση του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Αυτή η συμφωνία είναι το αποκορύφωμα χρόνων συζητήσεων. Δεν πρόκειται για απάντηση σε συγκεκριμένες χώρες ή συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά για θεσμοθέτηση μακροχρόνιας και βαθιάς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανώτερος σαουδάραβας αξιωματούχος αναφερόμενος στη χρονική στιγμή που επιτεύχθηκε.

«Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αμυντική συμφωνία που περιλαμβάνει όλα τα στρατιωτικά μέσα», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία αμοιβαίας άμυνας περιλαμβάνει τη χρήση των πυρηνικών όπλων του Πακιστάν εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Οι σχέσεις με Ινδία

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η σχέση της χώρας του με την πυρηνικά εξοπλισμένη Ινδία παραμένει ισχυρή. Η Ινδία και το Πακιστάν ενεπλάκησαν σε έναν σύντομο πόλεμο τον Μάιο.

«Η σχέση μας με την Ινδία είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτήν τη σχέση και θα επιδιώξουμε να συμβάλουμε στην περιφερειακή ειρήνη με όποιον τρόπο μπορούμε», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία διατηρούν στενούς εμπορικούς και στρατιωτικούς δεσμούς εδώ και δεκαετίες.

Από το 1967, το Πακιστάν έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 8.200 σαουδάραβες στρατιωτικούς και οι δύο πλευρές έχουν επίσης πραγματοποιήσει αρκετές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.