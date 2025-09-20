newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες

Οι απειλές για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης δεν αποτελούν παρά «πρόσχημα» του Ισραήλ, αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες, για να επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να «εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του.

Σύνταξη
«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» εξαιτίας των απειλών της κυβέρνησης του Ισραήλ πως θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους ή άλλων πολιτικών υποστήριξης στους Παλαιστίνιους, δήλωσε χθες Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Pedro Nunes).

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε από τον κίνδυνο αντιποίνων, επειδή ό,τι κι αν κάνουμε, οι ενέργειες (του Ισραήλ) θα συνεχιστούν», έκρινε ο κ. Γκουτέρες, αναφερόμενος στις αποφάσεις της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου το τελευταίο διάστημα με σκοπό «να καταστραφεί εντελώς η Γάζα» και να προωθηθεί η «εμπρηστική προσάρτηση της Δυτικής Οχθης», παλαιστινιακού εδάφους υπό κατοχή του ισραηλινού στρατού από τον πόλεμο των επτά ημερών το 1967.

«Θεωρώ πως είναι σημαντικό» το Ισραήλ να «αισθάνεται ολοένα πιο απομονωμένο» ώστε να πειστεί να «αλλάξει» πολιτική

Ενόψει της αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης, στην οποία προβλέπεται να προχωρήσουν μεθαύριο Δευτέρα κατά τη διάρκεια συνόδου στον ΟΗΕ η Γαλλία και άλλες χώρες, ισραηλινοί αξιωματούχοι απείλησαν απροκάλυπτα το Παρίσι πως θα υπάρξουν διπλωματικά αντίποινα, καθώς και ότι θα προχωρήσει η προσάρτηση της Δυτικής Οχθης.

Για τον Αντόνιο Γκουτέρες όμως, δεν πρόκειται παρά για «πρόσχημα» του Ισραήλ, η πολιτική του στα παλαιστινιακά εδάφη δείχνει πως δεν έχει καμιά πρόθεση «να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να αποκτήσουν κράτος».

«Θεωρώ πως είναι σημαντικό» το Ισραήλ να «αισθάνεται ολοένα πιο απομονωμένο» ώστε να πειστεί να «αλλάξει» πολιτική, επέμεινε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Σθεναρός υποστηρικτής της λύσης δυο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε την προοπτική νέων αναγνωρίσεων κράτους της Παλαιστίνης «εξαιρετικά σημαντικό» συμβολισμό «για τον παλαιστινιακό λαό».

«Εντελώς απαράδεκτο»

«Ποια είναι η εναλλακτική;» διερωτήθηκε. «Η λύση του ενός κράτους στο οποίο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι θα εκδιώκονται ή θα υφίστανται κατοχή, υποδούλωση, διακρίσεις, χωρίς δικαιώματα και χωρίς δική τους γη; Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο τον 21ο αιώνα».

Εξάλλου ζήτησε για ακόμη μια φορά κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας: «Αυτό του οποίου γινόμαστε μάρτυρες στη Γάζα είναι φρικτό. Είναι το χειρότερο επίπεδο θανάτου και καταστροφής που έχω δει αφότου είμαι Γενικός Γραμματέας, πιθανόν σ’ όλη μου τη ζωή».

«Πιστεύω ακράδαντα πως είναι αφόρητο από ηθική, πολιτική και νομική σκοπιά», επέμεινε ο Αντόνιο Γκουτέρες, αποφεύγοντας ωστόσο να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία», απούσης απόφασης της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Moody’s: Τι κομίζει στην CrediaBank η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Stream
Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
Με «εντολή Τραμπ» 20.09.25

Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την λογική της πρόκλησης θερμού επεισοδίου με τη Βενεζουέλα χτυπώντας το τρίτο επιβεβαιωμένο πλοίο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει πως έχει χτυπηθεί ακόμα ένα χωρίς να βγει βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σχεδόν 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη
Πολιτική προστασία 20.09.25

Κάπου 450.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Γάζα

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους» από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης.

Σύνταξη
Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 20.09.25

Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν όταν, για άγνωστη - μέχρι στιγμής - αιτία, το ελικόπτερο τύπου Black Hawk στο οποίο επέβαιναν, έπεσε σε δασική περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: Θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού
Κόσμος 19.09.25

Το Ισραήλ θέλει «δώρο» από τις ΗΠΑ 30 Απάτσι και περισσότερα από 3.000 οχήματα πεζικού

Μια συμφωνία - «μαμούθ» θέλει να περάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Κογκρέσο, για την πώληση εξοπλισμού αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ. Θα πληρώσουν οι αμερικανοί φορολογούμενοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων
Δύο εγκαυματίες 19.09.25

Νάπολη: Τρεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων

Οι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες συντήρησης στην οροφή δεξαμενής με χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σπινθήρα από τον οποίο προκλήθηκε η έκρηξη.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq
ΗΠΑ 19.09.25

Η Alter Ego Media και ο θεσμός των Μαθητικών Εφημερίδων του Βήματος στο billboard του Nasdaq της Νέας Υόρκης

Στην πρόσοψη του κτιρίου του Nasdaq, σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, προβλήθηκε το μήνυμα καλωσορίσματος και τα ονόματα των παιδιών που ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία – «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική
Κόσμος 19.09.25 Upd: 23:14

Νέα ρωσική πρόκληση καταγγέλλει η Πολωνία - «Επικίνδυνες» πτήσεις δίπλα από γεώτρηση στη Βαλτική

Στην Πολωνία, η συνοριοφυλακή κατήγγειλε πως δύο ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν 150 μέτρα από πλατφόρμα πετρελαίου της εταιρείας πολωνικών συμφερόντων Petrobaltic στη Βαλτική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά
Πόλεμος στην Ουκρανία 19.09.25

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει

Σύνταξη
ΗΠΑ: Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο
Συμβάν του Ρόσγουελ 19.09.25

Βίντεο με «συντρίμμια UFO και σώματα εξωγήινων» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ

Βίντεο που αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για ένα από τα πλέον δημοφιλή στη λαϊκή κουλτούρα «παραστατικό με UFO»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η αγωγή Τραμπ κατά των New York Times – Την απέρριψε ομοσπονδιακό δικαστήριο
Στερείται τεκμηρίωσης 19.09.25

ΗΠΑ: «Απαράδεκτη» η αγωγή Τραμπ κατά των New York Times – Την απέρριψε ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ο δικαστής έκρινε ότι η εξοντωτική αγωγή κατά των New York Times «αντιβαίνει τους δικονομικούς κανόνες». Ωστόσο, δίνει το περιθώριο 28 ημερών στον Ντόναλντ Τραμπ να τη διορθώσει.

Σύνταξη
Εσθονία: Επίκληση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 – Τι σημαίνει
Χάρτης 19.09.25 Upd: 00:38

Επίκληση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ από την Εσθονία μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 - Τι σημαίνει

Πρόκειται για την 9η φορά που γίνεται επίκληση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Η Εσθονία ζήτησε διαβούλευση βάσει του Άρθρου 4 μετά από την «απαράδεκτη παραβίαση» του εναερίου της χώρου από 3 ρωσικά MiG-31.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
Τι είπε για F-35 19.09.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - «Μεγάλη συμφωνία» για F-16

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ταλιμπάν: Απελευθερώθηκαν ηλικιωμένοι Βρετανοί – Συγκινητική επανένωση με την κόρη τους [βίντεο]
Κατάρ 19.09.25

Συγκίνηση: Σφίγγουν στην αγκαλιά τους της κόρη τους μετά από 8 μήνες αιχμαλωσίας από τους Ταλιμπάν

Ζευγάρι ηλικιωμένων από τη Μεγάλη Βρετανία απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν και συνάντησε την κόρη του σε μια συγκινητική επανένωση μετά από πολλούς μήνες

Σύνταξη
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
