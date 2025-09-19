Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza

Την ευθεία στοχοποίηση του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, αλλά και την απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών καταγγέλει με ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece, απαντώντας σε πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού του Ισραήλ.

Η έκθεση που αναπαράχθηκε και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, επιχείρησε να καταδείξει συνδέσεις μεταξύ των φορέων του κινήματος Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και της Χαμάς, βάζοντας στο στόχαστρο Έλληνες ακτιβιστές με την κατηγορία ότι συμμετείχαν στην κινητοποίηση του March to Gaza στην Αίγυπτο τον περασμένο Ιούνιο.

«Προπαγανδιστική κατασκευή» που είναι «αστεία και χωρίς βάση» χαρακτηρίζει την έκθεση το March to Gaza Greece, τονίζοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν επαναληφθεί πολλάκις, με προσπάθειες να καταδειχθούν «διασυνδέσεις με την τρομοκρατία» τόσο κατά επιφανών προσώπων του κινήματος Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη όπως η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, όσο και ολόκληρων κινητοποιήσεων, όπως αυτές που έλαβαν χώρα στους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας την 10η Αυγούστου.

Παράλληλα, όπως τονίζουν, το γράφημα που εμπεριέχεται στην έκθεση για να καταδέιξει τις διασυνδέσεις είναι δημιούργημα ενός λογαριασμού με την ονομασία «research-services», ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορήσει με αντίστοιχα γραφήματα μέχρι και τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την τρίτη μεγαλύτερη ΜΚΟ στον κόσμο που αποτελεί σύμβουλο του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και την UNESCO.

«Στην έκθεση ομολογείται ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους του Ισραήλ διεισδύουν σε κανάλια social media και παρακολουθούν τις απόψεις και τη δράση Ελλήνων πολιτών, που ασκούν τα κατοχυρωμένα συνταγματικά τους δικαιώματα στην ελευθερία έκφρασης και τη συλλογική δράση» σημειώνει το March to Gaza Greece, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να τοποθετηθεί και «να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διπλωματικές ενέργειες για την προκλητική στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από τις υπηρεσίες τρίτου κράτους».

Τέλος, η πρωτοβουλία του March to Gaza Greece που συμμετέχει με έξι σκάφη στο Global Sumud Flotilla, τη διεθνή ακτιβιστική πρωτοβουλία 50 σκαφών που επιχειρεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δηλώνει ότι η δημοσίευση της έκθεσης της ισραηλινής κυβέρνησης «δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες για προσπάθεια νομιμοποίησης επιθετικών ενεργειών κατά του στόλου και κατά Ελλήνων πολιτών – επιθέσεις που συνιστούν ευθεία καταπάτηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».

Ας σημειωθεί ότι στην έκθεση της ισραηλινής κυβέρνησης, επαναλαμβάνεται η κατηγορία της τρομοκρατίας και συμμετοχής στη Χαμάς κατά του δημοσιογράφου του δικτύου Al Jazeera, Ανάς Αλ-Σαρίφ, ο οποίος δολοφονήθηκε εντός νοσοκομείου της Γάζας, ενέργεια που καταδικάστηκε από τις μεγαλύτερες Ενώσεις του Τύπου ανά τον κόσμο, αλλά και από πλήθος κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ινδία. Μάλιστα, η οργάνωση για την ελευθερία του λόγου PEN America έθεσε το ζήτημα ότι η εν λόγω δολοφονία ενδέχεται να συνιστά και Έγκλημα Πολέμου βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Σύμφωνα με το Flotilla Tracker του ίδιου του στόλου, τα 6 ελληνικά σκάφη που συμμετέχουν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μήλο και τις επόμενες ημέρες θα συναντηθούν με τα υπόλοιπα που βρίσκονται στη Σικελία, προκειμένου να πλεύσουν από κοινού προς τις ακτές της Γάζας.

Η πλήρης ανακοίνωση του March to Gaza Greece:

Αφορμή για την καταγγελία αυτή αποτέλεσε έκθεση του Υπουργείου Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού του Ισραήλ που δημοσιεύτηκε σε κρατικές ιστοσελίδες του Ισραήλ συνοδευόμενη και από σχετικό «διάγραμμα των διασυνδέσεων».

Καταγγέλλει και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ανακοίνωση για το θέμα έβγαλε και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ που επίσης περιλαμβάνεται στο σχετικό «διάγραμμα». Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση αναφέρει:

« Με μια απαράδεκτη έκθεση, το υπουργείο «Διασποράς και Αντισημιτισμού» του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, στοχοποιεί ανοιχτά αγωνιστές του κινήματος Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, κοινωνικές οργανώσεις το (BDS), το March to Gaza, και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Επιχειρεί δημόσια να φακελώσει, να συκοφαντήσει και τελικά να τρομοκρατήσει όλους όσους παλεύουν ενάντια στην γενοκτονία που διαπράττει στην Γάζα, για το δικαίωμα των παλαιστινίων να ζήσουν στη γη τους, να αποκτήσουν το δικό τους ανεξάρτητο κράτος.

Με την έκθεση αυτή:

– Η αλληλεγγύη και ειδικά η ανθρωπιστική αλληλεγγύη στην Γάζα ονοματίζεται σαν «αντισημιτισμός» και «πρόσχημα» για την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων».

– Ονοματίζονται και φωτογραφίζονται (κυριολεκτικά) με ασφαλίτικο και σαφώς απειλητικό τρόπο αγωνιστές, το ελληνικό BDS, το March to Gaza και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που συμμετέχουν στις μεγάλες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και αγώνα στο March to Gaza και στον στολίσκο ελευθερίας για την Γάζα.

Η ξεκάθαρη πράξη τρομοκρατίας απέναντι σε αγωνιστές και οργανώσεις που συμμετέχουν στο κίνημα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης που βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση Νετανιάχου (και) για αυτό το ζήτημα.

Η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία» στη σφαγή του Ισραήλ στη Γάζα.

Έχει, άραγε, πάρει μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια πολιτών και οργανώσεων στην ελληνική επικράτεια αλλά και εκτός αυτής με βάση το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις των κρατών απέναντι στους πολίτες τους ή θα είναι συνένοχη σε πιθανές πράξεις κρατικής τρομοκρατίας;

Έχει, άραγε, πάρει μέτρα για την ασφάλεια των επιβαινόντων στον στολίσκο για την Γάζα, («Global Sumud Flotilla»)που απέπλευσε την Κυριακή 14/09, ή θα αποδειχθεί συνυπεύθυνη σε πιθανές επιθέσεις και πράξεις κρατικής πειρατείας;

Το κίνημα που αναπτύσσεται, με τον πολύμορφο και μαχητικό χαρακτήρα που παίρνει (πανελλαδικές διαδηλώσεις, πορεία προς την Γάζα, στολίσκος αλληλεγγύης, μπλοκάρισμα των ισραηλινών «τουριστών» το καλοκαίρι με αφορμή την κρουαζιέρα του IRIS CROWN στο Αιγαίο, κινητοποιήσεις σε εταιρείες που συνεργάζονται με το κράτος δολοφόνο), έχει παίξει ρόλο και υποχρεώνει το γενοκτονικό καθεστώς Νετανιάχου να περάσει από την προπαγάνδα στην χυδαία στοχοποίηση και τις ανοιχτές απειλές.

Είμαστε περήφανοι για την συμβολή μας στο μεγάλο αυτό κίνημα. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε την δράση μας ενάντια στην γενοκτονία στην Γάζα, στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, στη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ στο πλευρό του Ισραήλ, για ενιαία ελεύθερη ανεξάρτητη Παλαιστίνη, από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, εδώ και τώρα.