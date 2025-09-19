newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
Ελλάδα 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:40

Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza

Επιθετικές σκοπιμότητες και δράση των υπηρεσιών του Ισραήλ κατά Ελλήνων ακτιβιστών βλέπει η πρωτοβουλία στην «προπαγανδιστική» έκθεση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Spotlight

Την ευθεία στοχοποίηση του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, αλλά και την απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών καταγγέλει με ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece, απαντώντας σε πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού του Ισραήλ.

Η έκθεση που αναπαράχθηκε και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, επιχείρησε να καταδείξει συνδέσεις μεταξύ των φορέων του κινήματος Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και της Χαμάς, βάζοντας στο στόχαστρο Έλληνες ακτιβιστές με την κατηγορία ότι συμμετείχαν στην κινητοποίηση του March to Gaza στην Αίγυπτο τον περασμένο Ιούνιο.

«Προπαγανδιστική κατασκευή» που είναι «αστεία και χωρίς βάση» χαρακτηρίζει την έκθεση το March to Gaza Greece, τονίζοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν επαναληφθεί πολλάκις, με προσπάθειες να καταδειχθούν «διασυνδέσεις με την τρομοκρατία» τόσο κατά επιφανών προσώπων του κινήματος Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη όπως η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, όσο και ολόκληρων κινητοποιήσεων, όπως αυτές που έλαβαν χώρα στους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας την 10η Αυγούστου.

Παράλληλα, όπως τονίζουν, το γράφημα που εμπεριέχεται στην έκθεση για να καταδέιξει τις διασυνδέσεις είναι δημιούργημα ενός λογαριασμού με την ονομασία «research-services», ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορήσει με αντίστοιχα γραφήματα μέχρι και τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την τρίτη μεγαλύτερη ΜΚΟ στον κόσμο που αποτελεί σύμβουλο του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και την UNESCO.

«Στην έκθεση ομολογείται ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους του Ισραήλ διεισδύουν σε κανάλια social media και παρακολουθούν τις απόψεις και τη δράση Ελλήνων πολιτών, που ασκούν τα κατοχυρωμένα συνταγματικά τους δικαιώματα στην ελευθερία έκφρασης και τη συλλογική δράση» σημειώνει το March to Gaza Greece, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να τοποθετηθεί και «να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διπλωματικές ενέργειες για την προκλητική στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από τις υπηρεσίες τρίτου κράτους».

Τέλος, η πρωτοβουλία του March to Gaza Greece που συμμετέχει με έξι σκάφη στο Global Sumud Flotilla, τη διεθνή ακτιβιστική πρωτοβουλία 50 σκαφών που επιχειρεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δηλώνει ότι η δημοσίευση της έκθεσης της ισραηλινής κυβέρνησης «δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες για προσπάθεια νομιμοποίησης επιθετικών ενεργειών κατά του στόλου και κατά Ελλήνων πολιτών – επιθέσεις που συνιστούν ευθεία καταπάτηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».

Ας σημειωθεί ότι στην έκθεση της ισραηλινής κυβέρνησης, επαναλαμβάνεται η κατηγορία της τρομοκρατίας και συμμετοχής στη Χαμάς κατά του δημοσιογράφου του δικτύου Al Jazeera, Ανάς Αλ-Σαρίφ, ο οποίος δολοφονήθηκε εντός νοσοκομείου της Γάζας, ενέργεια που καταδικάστηκε από τις μεγαλύτερες Ενώσεις του Τύπου ανά τον κόσμο, αλλά και από πλήθος κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ινδία. Μάλιστα, η οργάνωση για την ελευθερία του λόγου PEN America έθεσε το ζήτημα ότι η εν λόγω δολοφονία ενδέχεται να συνιστά και Έγκλημα Πολέμου βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Σύμφωνα με το Flotilla Tracker του ίδιου του στόλου, τα 6 ελληνικά σκάφη που συμμετέχουν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μήλο και τις επόμενες ημέρες θα συναντηθούν με τα υπόλοιπα που βρίσκονται στη Σικελία, προκειμένου να πλεύσουν από κοινού προς τις ακτές της Γάζας.

Η πλήρης ανακοίνωση του March to Gaza Greece:

Αφορμή για την καταγγελία αυτή αποτέλεσε έκθεση του Υπουργείου Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού του Ισραήλ που δημοσιεύτηκε σε κρατικές ιστοσελίδες του Ισραήλ συνοδευόμενη και από σχετικό «διάγραμμα των διασυνδέσεων».

Καταγγέλλει και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ανακοίνωση για το θέμα έβγαλε και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ που επίσης περιλαμβάνεται στο σχετικό «διάγραμμα». Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση αναφέρει:

« Με μια απαράδεκτη έκθεση, το υπουργείο «Διασποράς και Αντισημιτισμού» του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, στοχοποιεί ανοιχτά αγωνιστές του κινήματος Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, κοινωνικές οργανώσεις το (BDS), το March to Gaza, και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Επιχειρεί δημόσια να φακελώσει, να συκοφαντήσει και τελικά να τρομοκρατήσει όλους όσους παλεύουν ενάντια στην γενοκτονία που διαπράττει στην Γάζα, για το δικαίωμα των παλαιστινίων να ζήσουν στη γη τους, να αποκτήσουν το δικό τους ανεξάρτητο κράτος.

Με την έκθεση αυτή:

–          Η αλληλεγγύη και ειδικά η ανθρωπιστική αλληλεγγύη στην Γάζα ονοματίζεται σαν «αντισημιτισμός» και «πρόσχημα» για την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων».

–          Ονοματίζονται και φωτογραφίζονται (κυριολεκτικά) με ασφαλίτικο και σαφώς απειλητικό τρόπο αγωνιστές, το ελληνικό BDS, το March to Gaza και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που συμμετέχουν στις μεγάλες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και αγώνα στο March to Gaza και στον στολίσκο ελευθερίας για την Γάζα.

Η ξεκάθαρη πράξη τρομοκρατίας απέναντι σε αγωνιστές και οργανώσεις που συμμετέχουν στο κίνημα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης που βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση Νετανιάχου (και) για αυτό το ζήτημα.

Η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία» στη σφαγή του Ισραήλ στη Γάζα.

Έχει, άραγε, πάρει μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια πολιτών και οργανώσεων στην ελληνική επικράτεια αλλά και εκτός αυτής με βάση το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις των κρατών απέναντι στους πολίτες τους ή θα είναι συνένοχη σε πιθανές πράξεις κρατικής τρομοκρατίας;

Έχει, άραγε, πάρει μέτρα για την ασφάλεια των επιβαινόντων στον στολίσκο για την Γάζα, («Global Sumud Flotilla»)που απέπλευσε την Κυριακή 14/09, ή θα αποδειχθεί συνυπεύθυνη σε πιθανές επιθέσεις και πράξεις κρατικής πειρατείας;

Το κίνημα που αναπτύσσεται, με τον πολύμορφο και μαχητικό χαρακτήρα που παίρνει (πανελλαδικές διαδηλώσεις, πορεία προς την Γάζα, στολίσκος αλληλεγγύης, μπλοκάρισμα των ισραηλινών «τουριστών» το καλοκαίρι με αφορμή την κρουαζιέρα του IRIS CROWN στο Αιγαίο, κινητοποιήσεις σε εταιρείες που συνεργάζονται με το κράτος δολοφόνο), έχει παίξει ρόλο και υποχρεώνει το γενοκτονικό καθεστώς Νετανιάχου να περάσει από την προπαγάνδα στην χυδαία στοχοποίηση και τις ανοιχτές απειλές.

Είμαστε περήφανοι για την συμβολή μας στο μεγάλο αυτό κίνημα. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε την δράση μας ενάντια στην γενοκτονία στην Γάζα, στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, στη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ στο πλευρό του Ισραήλ, για ενιαία ελεύθερη ανεξάρτητη Παλαιστίνη, από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, εδώ και τώρα.

 Θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να υπερασπίσουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες του λαού μας, ενάντια στις τρομοκρατικές απειλές του ισραηλινού κράτους και την συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης. »

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Νιώστε πιο χαρούμενοι και λιγότερο αγχωμένοι…μέσα σε 45 λέπτα!

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
Ελλάδα 19.09.25

Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών

Οι Αρχές έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στην κρητική μαφία.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη – Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης
Χαλκιδική 19.09.25

Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη - Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης

Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία τραυματίστηκε από μαχαίρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρισκόταν - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού
Ελλάδα 19.09.25

Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται.

Σύνταξη
Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγρια επίθεση 19.09.25

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
Στα Χανιά 19.09.25

Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί - Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά

Ο άνδρας, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία, προσποιήθηκε τον πελάτη και στο μέσο της διαδρομής έβγαλε μαχαίρι στην οδηγό του ταξί και την απείλησε, αρπάζοντάς της τις εισπράξεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
«Άγχος, φόβος» 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
Ελλάδα 19.09.25

Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών

Οι Αρχές έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στην κρητική μαφία.

Σύνταξη
Εσθονία: Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 – Τι σημαίνει
Χάρτης 19.09.25

Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ από την Εσθονία μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 - Τι σημαίνει

Πρόκειται για την 9η φορά που γίνεται επίκληση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Η Εσθονία ζήτησε διαβούλευση βάσει του άρθρου 4 μετά από την «απαράδεκτη παραβίαση» του εναερίου της χώρου από 3 ρωσικά MiG-31.

Σύνταξη
Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
Τι είπε για F-35 19.09.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - «Μεγάλη συμφωνία» για F-16

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Go Fun 19.09.25

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ταλιμπάν: Απελευθερώθηκαν ηλικιωμένοι Βρετανοί – Συγκινητική επανένωση με την κόρη τους [βίντεο]
Κατάρ 19.09.25

Συγκίνηση: Σφίγγουν στην αγκαλιά τους της κόρη τους μετά από 8 μήνες αιχμαλωσίας από τους Ταλιμπάν

Ζευγάρι ηλικιωμένων από τη Μεγάλη Βρετανία απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν και συνάντησε την κόρη του σε μια συγκινητική επανένωση μετά από πολλούς μήνες

Σύνταξη
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Χαλκιδική: Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη – Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης
Χαλκιδική 19.09.25

Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη - Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης

Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία τραυματίστηκε από μαχαίρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρισκόταν - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Γνωστοί-άγνωστοι 19.09.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκληματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
«Διχασμένες κοινωνίες» 19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα
Ελλάδα 19.09.25

Πάτρα: Συμμορία ανηλίκων με 7χρονο αρχηγό ρημάζει καταστήματα και επιχειρήσεις – Βίντεο ντοκουμέμντα

Για τους μικρούς Ρομά στην Πάτρα, κάθε τι μπορεί να γίνει αντικείμενο κλοπής. Τα χρήματα στο ταμείο, τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων, μέχρι και οι πίτσες.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο