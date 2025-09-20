newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:00

Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί

Η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένας ακόμα κρίκος στην εκστρατεία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, εικόνες Αποκάλυψης

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις από το πρωί του Σαββάτου, ενώ όσο προχωράει η μέρα ο τραγικός απολογισμός ανεβαίνει.

Μεταξύ Μαρτίου και τέλους Ιουνίου, περισσότεροι από 2.000 Παλαιστίνιοι σκοτώνονταν κάθε μήνα από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Το Ισραήλ από τη Δευτέρα που ανακοίνωσε ότι περνάει στην επόμενη φάση της επιχείρησής του στην πόλη της Γάζας, τη χερσαία εισβολή, έχει ισοπεδώσει ολόκληρες γειτονιές, ενώ τα θύματα είναι καθημερινά δεκάδες.

Το Middle East Eye, σε ρεπορτάζ του, αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά, καθώς και αλεξιπτωτιστές «για να εξαλείψει την πόλη της Γάζας».

Πράγματι, οι φωτογραφίες και βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τη μεγάλη καταστροφή που έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό 450 χιλιάδων ανθρώπων από τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη AJ+ (@ajplus)

Στο στόχαστρο του Ισραήλ ολόκληρη η βόρεια Γάζα και πριν από τη χερσαία εισβολή

Η χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα των επιχειρήσεων του Ισραήλ, όπως γράφει το MEE, αφού η βόρεια πλευρά του παλαιστινιακού θύλακα ήταν αποκλεισμένη και δεχόταν αδιάκοπες επιθέσεις και πριν από την ανακοίνωση για κλιμάκωση από την πλευρά των IDF.

Από τα τέλη Μαρτίου, περίπου 800.000 άμαχοι στην πόλη της Γάζας αντιμετώπιζαν σφοδρούς βομβαρδισμούς, ενώ υπέφεραν από την πείνα και την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης.

Αν και τα κέντρα βοήθειας που διαχειρίζονται το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στον νότο, αυτά του διαβόητου Ανθρωπιστικού Ιδρύματος στη Γάζα (GHF), έχουν γίνει αρένα θανάτου για σχεδόν 2.000 Παλαιστινίους, τέτοιες εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καν στον βορρά, σημειώνει το ΜΕΕ.

Προκειμένου να μην προσελκύσει υπερβολική διεθνή προσοχή, στα τέλη Μαρτίου δόθηκαν εντολές στον ισραηλινό στρατό να διατηρήσει τις επιχειρήσεις σε χαμηλότερη ένταση.

«Υπήρχε μια χαμηλότερου επιπέδου επιχειρησιακή λειτουργία, αλλά οι επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ», δήλωσε ένας συνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού στο Middle East Eye, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις στην πόλη της Γάζας συνεχίζονταν εδώ και μήνες πριν από την τελευταία χερσαία εισβολή.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, μεταξύ Μαρτίου και τέλους Ιουνίου, περισσότεροι από 2.000 Παλαιστίνιοι σκοτώνονταν κάθε μήνα από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Από τις 11 Αυγούστου, όταν το Ισραήλ ενέτεινε τις επιθέσεις εν αναμονή της χερσαίας επίθεσης, περισσότεροι από 3.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Πάνω από το 44% από αυτούς βρίσκονταν σε «ασφαλείς ζώνες» που έχουν ορίσει οι Ισραηλινοί και στις οποίες οι Παλαιστίνιοι του βορρά αναγκάζονται να καταφύγουν.

Με κίτρινο χρώμα η περιοχή που ισοπεδώνει το Ισραήλ στη βόρεια Γάζα.

Εντατικοποίηση των επιθέσεων

Τα ισραηλινά άρματα μάχης που εισέρχονται σήμερα στην πόλη της Γάζας δεν είναι παρά μια εντατικοποίηση των επιθέσεων που δεν είχαν σταματήσει ποτέ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι η νέα επίθεση είναι απαραίτητη για να απαλλαγεί η περιοχή από τους μαχητές της Χάμας, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, κρατούν ομήρους εκεί.

Ωστόσο, ένας δεύτερος συνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο MEE ότι παραμένει αβέβαιο εάν υπάρχει πράγματι σημαντική παρουσία της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Ένας τρίτος Ισραηλινός αξιωματικός, ο οποίος συμμετείχε στον σχεδιασμό επιχειρήσεων βασισμένων σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στον βορρά, δήλωσε στο MEE ότι το Ισραήλ δεν διαθέτει ακριβείς πληροφορίες για τη Χαμάς ή τους ομήρους.

«Είναι η Χαμάς εκεί; Είμαστε σίγουροι; Μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε. Είναι οι όμηροι εκεί; Δεν ξέρουμε», είπε.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε χτενίσει την πόλη…  Στοχεύσαμε κάθε ύποπτο όχημα, κάθε άτομο. Ακόμα κι αν βρίσκονται εκεί, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να πούμε ότι έχουν αποκαλυφθεί», πρόσθεσε.

Εκτοπισμός των κατοίκων της πόλης της Γάζας

Είναι σαφές ότι ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας είναι να εκδιώξει τον πληθυσμό της προς τα νότια.

Από τον Αύγουστο, ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 180 ρομπότ ή τηλεχειριζόμενα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά για να καταστρέψει την πόλη.

Οι περιοχές Τελ αλ-Χάουα, Σεΐχης Ραντουάν, Τουφάχ, Τζαμπάλ Νάζλα και η περιοχή της οδού Σαφτάουι είναι μεταξύ των βασικών σημείων όπου το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει πολιτικά κτίρια.

Σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματικούς, έχουν καταστραφεί περισσότερα από 200 κτίρια που περιλάμβαναν κατοικίες πολιτών.

Ο ισραηλινός στρατός αναπτύσσει επίσης τεθωρακισμένες μονάδες στην πόλη της Γάζας, η οποία έχει ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Όπως αναφέρει το MEE, η 162η και η 98η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών του Ισραήλ προωθούνται μέσα στην πόλη συνοδευόμενες από τεθωρακισμένες μονάδες.

Μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με προηγούμενες ισραηλινές ανακοινώσεις, οι στρατιώτες δεν έχουν έρθει σε σφοδρές συγκρούσεις με τη Χαμάς, αναφέρει το MEE.

Η 36η Μεραρχία θα εισέλθει στην πόλη της Γάζας εντός των επόμενων ημερών, σηματοδοτώντας μια επέκταση της επίθεσης.

Πού έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ ρομπότ ή τηλεχειριζόμενα οχήματα με εκρηκτικά στην πόλη της Γάζας.

Συλλογική τιμωρία – Ποιος είναι ο απώτερος στόχος του Ισραήλ

Οι Ισραηλινοί αξιωματικοί αντιμετωπίζουν την κατάσταση με νοοτροπία συλλογικής τιμωρίας, γράφει το Middle East Eye.

«Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι περισσότεροι άνδρες και νέοι που μένουν στην πόλη της Γάζας εργάζονται για τη Χαμάς», δήλωσε ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματικούς στο MEE, επαναλαμβάνοντας ένα ψευδές ισραηλινό αφήγημα που έχει χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί η δολοφονία χιλιάδων αμάχων.

Περίπου οι μισοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας παραμένουν εκεί. Για τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς που είναι υπεύθυνοι, ολόκληρος ο εναπομείναντας πληθυσμός των 400.000 αμάχων θεωρείται στόχος.

Ισραηλινοί αξιωματικοί αναφέρουν ότι ο στρατός σκοπεύει να περικυκλώσει πλήρως την πόλη μέσα σε μια εβδομάδα.

Η παραλιακή οδός αλ-Ρασίντ και η οδός Σαλάχ αλ-Ντιν στα ανατολικά θα αποκλειστούν, ενώ ο διάδρομος Νετζαρίμ που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας θα ενισχυθεί ως de facto σύνορο.

«Από τότε και στο εξής, δεν θα έχουμε κανένα λόγο να μην αντιμετωπίζουμε όλους τους κατοίκους του βορρά ως μέλη της Χαμάς», δήλωσε ο πρώτος Ισραηλινός συνταγματάρχης. Αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ εξέδωσε 13 διαταγές εκτοπισμού, σχεδόν όλες με στόχο να αδειάσει τον βορρά από τους κατοίκους του.

Η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», όπως είναι γνωστή η νέα επίθεση, είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη εκστρατεία που συντονίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο ποιος ελέγχει ποια εδάφη, σημειώνει το MEE.

Πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά τη Δευτέρα, το Ισραήλ προετοιμάζεται να θέσει το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα υπό τον πλήρη έλεγχό του.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, πίσω από τα παρασκήνια υπάρχει η πεποίθηση ότι, αν η επιχείρηση στη Γάζα εξελιχθεί σύμφωνα με το σχέδιο, ο Νετανιάχου σκοπεύει να κηρύξει τη νίκη του στα Ηνωμένα Έθνη στις 26 Σεπτεμβρίου, καταλήγει το Middle East Eye.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Φορολογία Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Ο ρόλος του κωδικού 081 στη φορολογική δήλωση

Επιστροφή ενοικίου: Ο ρόλος του κωδικού 081 στη φορολογική δήλωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην… Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»
Προπαγάνδα 20.09.25

Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην... Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»

Πώς ξεκίνησε η ένταση με τα ρωσικά drones που σήκωσαν το NATO στο πόδι, καταλήγοντας η Πολωνία να παραδέχεται γράφα δικού της F-16 και η αδύναμη Ουκρανία να προσφέρει... βοήθεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κυβερνοεπίθεση: Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεγάλες καθυστερήσεις – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Μεγάλα προβλήματα 20.09.25

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων μετά από κυβερνοεπίθεση - Όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»
«Θυμωμένη και απογοητευμένη» 20.09.25

Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»

Στο βιβλίο της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις δεν διστάζει να αναφερθεί στις γενικότερες δυσκολίες της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Αιματοχυσία 20.09.25

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας το Ισραήλ, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Κόσμος 20.09.25

Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου

Σύνταξη
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατερίνη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτρια φούρνου
Στην Κατερίνη 20.09.25

Χειροπέδες σε εφοριακό - Ζήτησε 1.000 ευρώ «φακελάκι» από ιδιοκτήτρια φούρνου για να ακυρώσει έλεγχο

Στα χέρια της Αστυνομίας εφοριακός που κατηγορείται ότι ζήτησε και παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτη αρτοπωλείου για να ματαιώσει φορολογικό έλεγχο

Σύνταξη
Ηράκλειο: Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος
Στην Κρήτη 20.09.25

Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος

Μία ακόμη συγκινητική πράξη ανθρωπιάς καταγράφηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 70χρονο δότη.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον

LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 14.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Έβερτον, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
Υγεία 20.09.25

Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή συνεργάζεται με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ για τη διοργάνωση ημερίδας την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer.

Σύνταξη
Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην… Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»
Προπαγάνδα 20.09.25

Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην... Πολωνία – «Και πάλι φταίνε οι Ρώσοι»

Πώς ξεκίνησε η ένταση με τα ρωσικά drones που σήκωσαν το NATO στο πόδι, καταλήγοντας η Πολωνία να παραδέχεται γράφα δικού της F-16 και η αδύναμη Ουκρανία να προσφέρει... βοήθεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Κουλτούρα αλληλεγγύης 20.09.25

Σύνδεση του διπλώματος οδήγησης με εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ προτείνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η ΚΑΡΠΑ, ειδικά εάν εκτελεστεί αμέσως, μπορεί να διπλασιάσει ή να τριπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός θύματος καρδιακής ανακοπής, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Σύνταξη
Αθήνα: Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Δύο τραυματίες
Πλατεία Αγίας Ειρήνης 20.09.25 Upd: 13:05

Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΝΙΜΤΣ- Ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κοζάνη: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι
Κοζάνη 20.09.25

Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της μάντρας που σημειώθηκε η έκρηξη στο Τσοτύλι

Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν - Ο ένας πιο σοβαρά, νοσηλεύεται διασωληνωμένος με τραχειοστομία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»
Τέμπη 20.09.25

Μαρία Καρυστιανού: «Βρώμικοι και απάνθρωποι Μητσοτάκης, Καραμανλής, Τριαντόπουλος – Δεν θα ήθελα να τους συναντήσω»

Κατάθεση ψυχής από τη Μαρία Καρυστιανού - «Άγγιξα κάθε οστό του παιδιού μου, ως τελευταίο χάδι και αναγνώρισα κάτι που δεν ανέφερε καμία ιατροδικαστική» - Τι απαντά σχετικά με το 25% δημοσκόπησης που δείχνει επιθυμία να δημιουργήσει κόμμα;

Σύνταξη
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο