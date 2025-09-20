Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις από το πρωί του Σαββάτου, ενώ όσο προχωράει η μέρα ο τραγικός απολογισμός ανεβαίνει.

Μεταξύ Μαρτίου και τέλους Ιουνίου, περισσότεροι από 2.000 Παλαιστίνιοι σκοτώνονταν κάθε μήνα από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Το Ισραήλ από τη Δευτέρα που ανακοίνωσε ότι περνάει στην επόμενη φάση της επιχείρησής του στην πόλη της Γάζας, τη χερσαία εισβολή, έχει ισοπεδώσει ολόκληρες γειτονιές, ενώ τα θύματα είναι καθημερινά δεκάδες.

Το Middle East Eye, σε ρεπορτάζ του, αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά, καθώς και αλεξιπτωτιστές «για να εξαλείψει την πόλη της Γάζας».

Πράγματι, οι φωτογραφίες και βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τη μεγάλη καταστροφή που έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό 450 χιλιάδων ανθρώπων από τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

Στο στόχαστρο του Ισραήλ ολόκληρη η βόρεια Γάζα και πριν από τη χερσαία εισβολή

Η χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα των επιχειρήσεων του Ισραήλ, όπως γράφει το MEE, αφού η βόρεια πλευρά του παλαιστινιακού θύλακα ήταν αποκλεισμένη και δεχόταν αδιάκοπες επιθέσεις και πριν από την ανακοίνωση για κλιμάκωση από την πλευρά των IDF.

Από τα τέλη Μαρτίου, περίπου 800.000 άμαχοι στην πόλη της Γάζας αντιμετώπιζαν σφοδρούς βομβαρδισμούς, ενώ υπέφεραν από την πείνα και την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης.

Αν και τα κέντρα βοήθειας που διαχειρίζονται το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στον νότο, αυτά του διαβόητου Ανθρωπιστικού Ιδρύματος στη Γάζα (GHF), έχουν γίνει αρένα θανάτου για σχεδόν 2.000 Παλαιστινίους, τέτοιες εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καν στον βορρά, σημειώνει το ΜΕΕ.

Προκειμένου να μην προσελκύσει υπερβολική διεθνή προσοχή, στα τέλη Μαρτίου δόθηκαν εντολές στον ισραηλινό στρατό να διατηρήσει τις επιχειρήσεις σε χαμηλότερη ένταση.

«Υπήρχε μια χαμηλότερου επιπέδου επιχειρησιακή λειτουργία, αλλά οι επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ», δήλωσε ένας συνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού στο Middle East Eye, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις στην πόλη της Γάζας συνεχίζονταν εδώ και μήνες πριν από την τελευταία χερσαία εισβολή.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, μεταξύ Μαρτίου και τέλους Ιουνίου, περισσότεροι από 2.000 Παλαιστίνιοι σκοτώνονταν κάθε μήνα από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Από τις 11 Αυγούστου, όταν το Ισραήλ ενέτεινε τις επιθέσεις εν αναμονή της χερσαίας επίθεσης, περισσότεροι από 3.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Πάνω από το 44% από αυτούς βρίσκονταν σε «ασφαλείς ζώνες» που έχουν ορίσει οι Ισραηλινοί και στις οποίες οι Παλαιστίνιοι του βορρά αναγκάζονται να καταφύγουν.

Εντατικοποίηση των επιθέσεων

Τα ισραηλινά άρματα μάχης που εισέρχονται σήμερα στην πόλη της Γάζας δεν είναι παρά μια εντατικοποίηση των επιθέσεων που δεν είχαν σταματήσει ποτέ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι η νέα επίθεση είναι απαραίτητη για να απαλλαγεί η περιοχή από τους μαχητές της Χάμας, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, κρατούν ομήρους εκεί.

Ωστόσο, ένας δεύτερος συνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο MEE ότι παραμένει αβέβαιο εάν υπάρχει πράγματι σημαντική παρουσία της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Ένας τρίτος Ισραηλινός αξιωματικός, ο οποίος συμμετείχε στον σχεδιασμό επιχειρήσεων βασισμένων σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στον βορρά, δήλωσε στο MEE ότι το Ισραήλ δεν διαθέτει ακριβείς πληροφορίες για τη Χαμάς ή τους ομήρους.

«Είναι η Χαμάς εκεί; Είμαστε σίγουροι; Μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε. Είναι οι όμηροι εκεί; Δεν ξέρουμε», είπε.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε χτενίσει την πόλη… Στοχεύσαμε κάθε ύποπτο όχημα, κάθε άτομο. Ακόμα κι αν βρίσκονται εκεί, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να πούμε ότι έχουν αποκαλυφθεί», πρόσθεσε.

Εκτοπισμός των κατοίκων της πόλης της Γάζας

Είναι σαφές ότι ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας είναι να εκδιώξει τον πληθυσμό της προς τα νότια.

Από τον Αύγουστο, ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 180 ρομπότ ή τηλεχειριζόμενα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά για να καταστρέψει την πόλη.

Οι περιοχές Τελ αλ-Χάουα, Σεΐχης Ραντουάν, Τουφάχ, Τζαμπάλ Νάζλα και η περιοχή της οδού Σαφτάουι είναι μεταξύ των βασικών σημείων όπου το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει πολιτικά κτίρια.

Σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματικούς, έχουν καταστραφεί περισσότερα από 200 κτίρια που περιλάμβαναν κατοικίες πολιτών.

Ο ισραηλινός στρατός αναπτύσσει επίσης τεθωρακισμένες μονάδες στην πόλη της Γάζας, η οποία έχει ήδη καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Όπως αναφέρει το MEE, η 162η και η 98η Μεραρχία Αλεξιπτωτιστών του Ισραήλ προωθούνται μέσα στην πόλη συνοδευόμενες από τεθωρακισμένες μονάδες.

Μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με προηγούμενες ισραηλινές ανακοινώσεις, οι στρατιώτες δεν έχουν έρθει σε σφοδρές συγκρούσεις με τη Χαμάς, αναφέρει το MEE.

Η 36η Μεραρχία θα εισέλθει στην πόλη της Γάζας εντός των επόμενων ημερών, σηματοδοτώντας μια επέκταση της επίθεσης.

Συλλογική τιμωρία – Ποιος είναι ο απώτερος στόχος του Ισραήλ

Οι Ισραηλινοί αξιωματικοί αντιμετωπίζουν την κατάσταση με νοοτροπία συλλογικής τιμωρίας, γράφει το Middle East Eye.

«Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι περισσότεροι άνδρες και νέοι που μένουν στην πόλη της Γάζας εργάζονται για τη Χαμάς», δήλωσε ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματικούς στο MEE, επαναλαμβάνοντας ένα ψευδές ισραηλινό αφήγημα που έχει χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί η δολοφονία χιλιάδων αμάχων.

Περίπου οι μισοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας παραμένουν εκεί. Για τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς που είναι υπεύθυνοι, ολόκληρος ο εναπομείναντας πληθυσμός των 400.000 αμάχων θεωρείται στόχος.

Ισραηλινοί αξιωματικοί αναφέρουν ότι ο στρατός σκοπεύει να περικυκλώσει πλήρως την πόλη μέσα σε μια εβδομάδα.

Η παραλιακή οδός αλ-Ρασίντ και η οδός Σαλάχ αλ-Ντιν στα ανατολικά θα αποκλειστούν, ενώ ο διάδρομος Νετζαρίμ που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας θα ενισχυθεί ως de facto σύνορο.

«Από τότε και στο εξής, δεν θα έχουμε κανένα λόγο να μην αντιμετωπίζουμε όλους τους κατοίκους του βορρά ως μέλη της Χαμάς», δήλωσε ο πρώτος Ισραηλινός συνταγματάρχης. Αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ εξέδωσε 13 διαταγές εκτοπισμού, σχεδόν όλες με στόχο να αδειάσει τον βορρά από τους κατοίκους του.

Η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», όπως είναι γνωστή η νέα επίθεση, είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη εκστρατεία που συντονίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο ποιος ελέγχει ποια εδάφη, σημειώνει το MEE.

Πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά τη Δευτέρα, το Ισραήλ προετοιμάζεται να θέσει το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα υπό τον πλήρη έλεγχό του.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, πίσω από τα παρασκήνια υπάρχει η πεποίθηση ότι, αν η επιχείρηση στη Γάζα εξελιχθεί σύμφωνα με το σχέδιο, ο Νετανιάχου σκοπεύει να κηρύξει τη νίκη του στα Ηνωμένα Έθνη στις 26 Σεπτεμβρίου, καταλήγει το Middle East Eye.