Οι Ταξιαρχίες Κασάμ της Χαμάς δημοσίευσαν αυτό που περιγράφουν ως «αποχαιρετιστήρια φωτογραφία» των 48 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα, προειδοποιώντας για τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχουν μετά τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ αποφάσισε να κλιμακώσει τον πόλεμο με χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η αφίσα αποτελεί κολάζ φωτογραφιών των ομήρων.

Ωστόσο, όλοι έχουν ονομαστεί «Ρον Αράντ», μια αναφορά στον σμηναγό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας που εξαφανίστηκε στον Λίβανο το 1986 και πιστεύεται ότι αιχμαλωτίστηκε.

Η λεζάντα που συνοδεύει την αφίσα αναφέρει: «Λόγω της άρνησης του Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του (σ.σ. Ισραηλινού αρχηγού του γενικού επιτελείου, Εγιάλ) Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια φωτογραφία καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Hamas’s Qassam Brigades has published what it describes as a «farewell picture» of 48 captives still held in Gaza, attributing their potential risk to Israel’s intensified attacks on Gaza City. 🔴 LIVE updates: https://t.co/dwAOXPrCnI pic.twitter.com/S32DlfizST — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 20, 2025

Η ανακοίνωση της Χαμάς θυμίζει και παλιότερα μηνύματα της παλαιστινιακής οργάνωσης, η οποία έχει προειδοποιήσει ξανά ότι η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, είναι «διασκορπισμένοι σε όλες τις γειτονιές» της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι οι IDF ανακοίνωσαν την έναρξη του κυρίου τμήματος της χερσαίας εισβολής στην πόλη της Γάζας στην αρχή της εβδομάδας.