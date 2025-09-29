Λευκός Οίκος: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα, ελπίζουμε να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκανε δηλώσεις πριν από τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα
- Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα
- Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid
- Άγριο έγκλημα: Την σκότωσε ο σύζυγός της γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό
- Πρώην επικεφαλής της MI5 λέει πως η Βρετανία μπορεί να είναι ήδη σε πόλεμο με την Ρωσία
Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πλαίσιο που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.
Ο Τραμπ έχει παρουσιάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα σε ηγέτες μουσουλμανικών και αραβικών κρατών
Η Λίβιτ, μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» του Fox News, είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα. Ο Τραμπ θα μιλήσει επίσης σήμερα με ηγέτες του Κατάρ, οι οποίοι έχουν διαμεσολαβήσει με τη Χαμάς, σημείωσε.
«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία για τις δύο πλευρές, και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», είπε.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ παρουσίασε το σχέδιο των 21 σημείων σε ηγέτες μουσουλμανικών και αραβικών κρατών.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
White House Press Secretary Karoline Leavitt spoke to Fox News on Monday, just hours before US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu are scheduled to meet, about the US plan to end the war in Gaza.
Leavitt boasted that «nobody knows better than… pic.twitter.com/MCKkDn3lXk
— Netanel Worthy – נתנאל וורתי (@NetanelWorthy) September 29, 2025
- Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής στους 8 μήνες του 2025
- Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
- Τελικά πού τα βρήκε τα λεφτά η Παρτιζάν; Τώρα πάει και για σέντερ των Λέικερς (pic)
- Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις
- Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες – Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα
- Μπαρτζώκας: «Στόχος μας είναι να παίξει ο Νιλικίνα την Κυριακή στο πρωτάθλημα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις