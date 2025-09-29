Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πλαίσιο που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ.

Ο Τραμπ έχει παρουσιάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα σε ηγέτες μουσουλμανικών και αραβικών κρατών

Η Λίβιτ, μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» του Fox News, είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα. Ο Τραμπ θα μιλήσει επίσης σήμερα με ηγέτες του Κατάρ, οι οποίοι έχουν διαμεσολαβήσει με τη Χαμάς, σημείωσε.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία για τις δύο πλευρές, και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ παρουσίασε το σχέδιο των 21 σημείων σε ηγέτες μουσουλμανικών και αραβικών κρατών.

Δείτε σχετική ανάρτηση: