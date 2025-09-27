Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Οι Times of Israel έχουν στην κατοχή τους αντίγραφο του αμερικάνικου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το σχέδιο των 21 σημείων δόθηκε από τις ΗΠΑ στη συνάντηση που είχαν με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ποια είναι τα 21 σημεία του σχεδίου

«1. Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη, ελεύθερη από τρομοκρατία ζώνη που δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

2. Η Γάζα θα ανοικοδομηθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της.

3. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματούν όλες τις επιχειρήσεις και θα αποσυρθούν σταδιακά από τη Λωρίδα.

4. Εντός 48 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι ζωντανοί και νεκροί όμηροι θα επιστραφούν.

5. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει αρκετές εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πάνω από 1.000 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου, καθώς και τις σορούς αρκετών εκατοντάδων Παλαιστινίων.

6. Μόλις επιστραφούν οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη θα λάβουν αμνηστία, ενώ τα μέλη που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς τις χώρες υποδοχής.

7. Μόλις επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, η βοήθεια θα καταφθάσει στη Λωρίδα με ρυθμούς που δεν θα είναι χαμηλότεροι από τα επίπεδα που ορίστηκαν στη συμφωνία για τους ομήρους του Ιανουαρίου 2025, η οποία περιλάμβανε 600 φορτηγά με βοήθεια ανά ημέρα, μαζί με την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και την είσοδο εξοπλισμού για την απομάκρυνση των ερειπίων.

8. Η βοήθεια θα διανέμεται — χωρίς παρεμβάσεις από καμία από τις δύο πλευρές — από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ερυθρά Ημισέληνο, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που δεν έχουν σχέση ούτε με το Ισραήλ ούτε με τη Χαμάς».

Οι Times of Israel σχολιάζουν ότι το σημείο αυτό φαίνεται σκόπιμα ασαφές και αφήνει φαινομενικά περιθώρια για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF), καθώς τεχνικά πρόκειται για αμερικανική οργάνωση, ακόμη και αν ήταν ιδέα Ισραηλινών που είχαν σχέσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του πολέμου που διεξάγει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Για τη διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας

Στη συνέχεια το σχέδιο αναφέρει:

«9. Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή, μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή καθημερινών υπηρεσιών στον πληθυσμό της Λωρίδας. Η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές όργανο που θα συσταθεί από τις ΗΠΑ σε συνεννόηση με τους Άραβες και Ευρωπαίους εταίρους. Θα θεσπίσει ένα πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

10. Θα καταρτιστεί οικονομικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, με τη σύγκληση εμπειρογνωμόνων με εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων πόλεων στη Μέση Ανατολή και με την εξέταση υφιστάμενων σχεδίων που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

11. Θα δημιουργηθεί μια οικονομική ζώνη, με μειωμένους δασμούς και ποσοστά πρόσβασης που θα διαπραγματευτούν οι συμμετέχουσες χώρες.

12. Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα, αλλά όσοι επιλέξουν να φύγουν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν. Επιπλέον, οι κάτοικοι της Γάζας θα ενθαρρυνθούν να παραμείνουν στη Λωρίδα και θα τους δοθεί η ευκαιρία να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον εκεί».

Για τη Χαμάς

Στο σχέδιο των ΗΠΑ αναφέρεται ακόμη ότι:

«13. Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα υπάρξει δέσμευση για την καταστροφή και τη διακοπή της κατασκευής οποιασδήποτε επιθετικής στρατιωτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των τούνελ. Οι νέοι ηγέτες της Γάζας θα δεσμευτούν για ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές τους.

14. Οι περιφερειακοί εταίροι θα παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς και οι άλλες οργανώσεις της Γάζας θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και ότι η Γάζα θα πάψει να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ ή τον ίδιο τον λαό της.

15. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και άλλους διεθνείς εταίρους για τη δημιουργία μιας προσωρινής διεθνούς δύναμης διασφάλισης της σταθερότητας, η οποία θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα για να επιβλέπει την ασφάλεια στη Λωρίδα. Η δύναμη αυτή θα δημιουργήσει και θα εκπαιδεύσει μια παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος φορέας εσωτερικής ασφάλειας.

16. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα, και ο ισραηλινός στρατός θα παραδώσει σταδιακά τα εδάφη που κατέχει επί του παρόντος, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας που θα τον αντικαταστήσουν θα εδραιώσουν τον έλεγχο και τη σταθερότητα στη Λωρίδα.

17. Εάν η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την πρόταση αυτή, τα παραπάνω σημεία θα προχωρήσουν σε περιοχές χωρίς τρομοκρατία, τις οποίες οι IDF θα παραδώσουν σταδιακά στη διεθνή δύναμη διασφάλισης της σταθερότητας».

Για το Κατάρ

Στο σχέδιο τονίζεται ακόμη ότι:

«18. Το Ισραήλ συμφωνεί να μην πραγματοποιήσει μελλοντικές επιθέσεις στο Κατάρ. Οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν τον σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο της Ντόχα στη σύγκρουση στη Γάζα».

Η αόριστη αναφορά για ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

Στο αμερικάνικο σχέδιο αναφέρεται ακόμη ότι:

«19. Θα θεσπιστεί μια διαδικασία για την αποριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού. Αυτή θα περιλαμβάνει έναν διαθρησκευτικό διάλογο με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και αφηγημάτων στο Ισραήλ και τη Γάζα.

20. Όταν προχωρήσει η ανασυγκρότηση της Γάζας και εφαρμοστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, ενδέχεται να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, η οποία αναγνωρίζεται ως η προσδοκία του παλαιστινιακού λαού.

21. Οι ΗΠΑ θα καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική συνύπαρξη».