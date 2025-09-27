Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Τεχεράνη θα υποστηρίξει οποιαδήποτε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος πως είναι εφικτή η επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας στο εγγύς μέλλον (στη φωτογραφία του Reuters/Ebrahim Hajjaj, επάνω, θρήνος σε κηδεία Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας).

«Θα υποστηρίξουμε ολόψυχα» οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να τερματίσει «αυτήν την τραγωδία»

«Οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να τερματίσει αυτήν την τραγωδία, που μπορεί να σώσει ζωές, που μπορεί να σταματήσει την πείνα που μαστίζει γυναίκες και παιδιά, θα την υποστηρίξουμε ολόψυχα», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την παλαιστινιακή αντίσταση, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε νωρίτερα χθες σε δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη Γάζα.

Η δήλωση Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία για τη Γάζα. Πιστεύω είναι μία συμφωνία που θα οδηγήσει στην επιστροφή των ομήρων και θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Θα υπάρξει ειρήνη. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.

🚨BREAKING: President Trump announces, «It’s looking like we have a deal on Gaza» that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες στους δημοσιογράφους.