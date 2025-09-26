Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τη Γάζα.

Τι ανέφερε ο Τραμπ για τη Γάζα

«Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία για τη Γάζα. Πιστεύω είναι μία συμφωνία που θα οδηγήσει στην επιστροφή των ομήρων και θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Θα υπάρξει ειρήνη. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.

🚨BREAKING: President Trump announces, «It’s looking like we have a deal on Gaza» that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες στους δημοσιογράφους.

Νέα εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε «επείγουσα» εντολή εκκένωσης στη Γάζα, καθώς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα πλήγματα, την ίδια ώρα που οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους όσοι δεν έχουν ακόμη εκκενώσει την περιοχή του λιμανιού της Γάζας και τη γειτονιά Ριμάλ, καθώς και τις σκηνές δίπλα της στην οδό Αμίν αλ-Χουσεΐνι», ανακοίνωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος Τύπου των IDF, Αβιχάι Αντράεε.

«Ο στρατός θα επιτεθεί σύντομα στο κτίριο λόγω της παρουσίας τρομοκρατικής υποδομής της Χαμάς μέσα ή δίπλα σε αυτό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από το πρωί της Παρασκευής έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 27 Παλαιστίνιοι και άλλοι έχουν τραυματιστεί, την ίδια ώρα που οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν να διασώσουν όσους είναι ζωντανοί κάτω από ερείπια κτιρίων.