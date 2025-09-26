Την ώρα που οι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας συνεχίζονται, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε «επείγουσα» εντολή εκκένωσης, καθώς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέα πλήγματα.

Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στην πόλη της Γάζας

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους όσοι δεν έχουν ακόμη εκκενώσει την περιοχή του λιμανιού της Γάζας και τη γειτονιά Ριμάλ, καθώς και τις σκηνές δίπλα της στην οδό Αμίν αλ-Χουσεΐνι», τόνισε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος Τύπου των IDF, Αβιχάι Αντράεε σε ανακοίνωσή του.

«Ο στρατός θα επιτεθεί σύντομα στο κτίριο λόγω της παρουσίας τρομοκρατικής υποδομής της Χαμάς μέσα ή δίπλα σε αυτό», πρόσθεσε.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

#عاجل ‼ انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 724, 725, 777, 835, 704, 702, 709 بالقرب من البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له في شارع أمين الحسيني ⭕سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره… pic.twitter.com/yyqZ95y4Fr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 26, 2025

Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις του Ισραήλ

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από το πρωί της Παρασκευής έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 27 Παλαιστίνιοι, άλλοι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν να πλησιάσουν και να σώσουν όσους είναι ζωντανοί κάτω από ερείπια κτιρίων.

Ο Ιμπραχίμ αλ-Χαλίλι, που μεταδίδει για το AJ από την πόλη της Γάζας, σημειώνει, ανάμεσα σε άλλα, ότι:

«Η πόλη της Γάζας χτυπήθηκε και πάλι σε πολλά σημεία από τις ισραηλινές δυνάμεις περίπου τα μεσάνυχτα. Μια αεροπορική επιδρομή έπληξε μια περιοχή κοντά στην αγορά του προσφυγικού καταυλισμού Σάτι, λίγο βορειότερα από το σημείο όπου βρισκόμαστε.

Μερικοί επιζώντες μας είπαν ότι δεκάδες Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι ομάδες πολιτικής προστασίας πασχίζουν να τους διασώσουν, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη εξοπλισμού. Η κατάσταση εδώ χειροτερεύει συνεχώς, εν μέσω της άνευ προηγουμένου κλιμάκωσης των ισραηλινών επιθέσεων».

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera προσθέτει ότι: «Σε άλλη βομβιστική επίθεση, ένα drone χτύπησε τη γειτονιά Ριμάλ, με τουλάχιστον έναν Παλαιστίνιο να έχει σκοτωθεί και δεκάδες να έχουν τραυματιστεί. Στο νοσοκομείο αλ-Σίφα, οι συνθήκες για εκατοντάδες ασθενείς γίνονται όλο και πιο δύσκολες ημέρα με την ημέρα.

Εν τω μεταξύ, έχουμε δει μια σημαντική προέλαση των ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων από το νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας. Αυτό συμβαίνει καθώς τα στρατεύματα προχωρούν επίσης προς το κέντρο της πόλης από τα βορειοανατολικά και βορειοδυτικά.

Πολλοί άνθρωποι έχουν επιλέξει να μείνουν. Όταν μίλησα μαζί τους, μου είπαν ότι δεν μπορούν να αντέξουν το υψηλό κόστος μεταφοράς για να μετακινηθούν στο υπερπλήρες νότιο τμήμα της Γάζας. Οι Παλαιστίνιοι μου είπαν ότι δεν έχουν πού αλλού να πάνε.

Κανένα μέρος στη Γάζα δεν είναι απρόσβλητο από τις ισραηλινές επιθέσεις».