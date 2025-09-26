newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Πάνω από 2.500 έχουν σκοτωθεί από τον Μάιο ενώ περίμεναν για βοήθεια, λέει η ισραηλινή οργάνωση B’Tselem
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:18

Γάζα: Πάνω από 2.500 έχουν σκοτωθεί από τον Μάιο ενώ περίμεναν για βοήθεια, λέει η ισραηλινή οργάνωση B’Tselem

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα B'Tselem καταγγέλλει το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Spotlight

Η ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα B’Tselem επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.500 Παλαιστινίους τους τελευταίους μήνες, ενώ προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε επισιτιστική βοήθεια στη βόρεια Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν παγιδευμένοι εν μέσω οξείας πείνας όπως αναφέρει το Anadolu.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα»

Η Β’Tselem δημοσίευσε ένα βίντεο από το πέρασμα Ζικίμ, το μοναδικό σημείο εισόδου μέσω του οποίου η βοήθεια μπορούσε να φτάσει στη βόρεια Γάζα μέχρι το κλείσιμό του στις 12 Σεπτεμβρίου.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι πολίτες περπατούσαν για ώρες ψάχνοντας απελπισμένα για τροφή, μόνο και μόνο για να βρεθούν απέναντι σε ισραηλινά πυρά.

Μάρτυρες περιέγραψαν χαοτικές σκηνές με πλήθος πεινασμένων να σπεύδουν προς τα φορτηγά βοήθειας υπό πυρά, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι ομάδες διάσωσης δεν μπορούσαν να τους προσεγγίσουν.

Πήραν ένα σακί αλεύρι, σκοτώθηκε ο ένας από τους δύο

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Αχμάντ Αμπού Ρούκμπα. Ο αδελφός του, Ταλάλ, είπε στην οργάνωση B’Tselem ότι μετά από ώρες αναμονής κοντά στο Ζικίμ, κατάφεραν τελικά να προμηθευτούν ένα σακί αλεύρι.

Στην επιστροφή τους, έπεσαν ξανά πυροβολισμοί, ενώ ο Αχμάντ χτυπήθηκε στο στήθος. Ο Ταλάλ είπε ότι προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία με το πουκάμισό του, αλλά ο Αχμάντ πέθανε ακαριαία.

Η B’Tselem ανέφερε ότι από τον Μάιο, περισσότεροι από 2.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 18.500 έχουν τραυματιστεί ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στα κονβόι βοήθειας.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα».

Τον Ιούλιο, οι οργανώσεις B’Tselem και Physicians for Human Rights-Israel κατηγόρησαν το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενες τη συστηματική καταστροφή της παλαιστινιακής κοινωνίας και τη σκόπιμη διάλυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.500 Παλαιστινίους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά, στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι αδιάκοποι βομβαρδισμοί έχουν καταστήσει την περιοχή ακατοίκητη και έχουν οδηγήσει σε λιμοκτονία και εξάπλωση ασθενειών, όπως σημειώνει το Anadolu.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου
Διχασμός 26.09.25

Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου

Εν μέσω διχασμού στο Ισραήλ, έρευνα καταγράφει ανησυχία της κοινής γνώμης για τη διεθνή θέση της χώρας και υπό όρους αποδοχή ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο περιφερειακής συμφωνίας-«πακέτο»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ χαιρετίζει: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε
Χαιρετίζει 26.09.25

Τραμπ: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε

Για «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» κάνει λόγο ο Τραμπ, χαιρετίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του Κόμι, τις οποίες ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είχε απαιτήσει δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης...

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα
Περού 26.09.25

Φρικτό τροχαίο με τουλάχιστον 14 νεκρούς

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού.

Σύνταξη
Μετά τις παραγγελίες Τραμπ απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι
Αμερικανική Δικαιοσύνη 26.09.25

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του Κόμι μετά την παραγγελιά του Τραμπ

Στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι απαγγέλθηκαν κατηγορίες λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις κατά αντιπάλων.

Σύνταξη
Drones: Η Γαλλία έτοιμη να συμβάλει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας
Πτήσεις drones 26.09.25

Η Γαλλία έτοιμη να συμβάλει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τη Μέτε Φρεντέρικσεν και τη διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά τις μυστηριώδεις πτήσεις drones.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Καλούνται εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αμερικανοί στρατιωτικοί από όλον τον κόσμο
Πεντάγωνο 26.09.25

Καλούν εσπευσμένα στις ΗΠΑ ανώτατους στρατιωτικούς από όλον τον κόσμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την εσπευσμένη και εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση ανώτερων αμερικανών αξιωματικών από όλον τον κόσμο στη Βιρτζίνια.

Σύνταξη
Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων
Azure 25.09.25

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε τη Μονάδα 8200 των IDF από τις υπηρεσίες cloud της, μετά από αναφορές ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ
Πορτογαλία 25.09.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ

Ο Γκαμπριέλ αναμένεται να χτυπήσει επτά από τα εννέα νησιά του αρχιπελάγους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, προκαλώντας κύματα που θα φτάνουν τα 18 μέτρα

Σύνταξη
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει
Πολιτική 26.09.25

Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει

Όσο και αν τώρα, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, είναι η ίδια που με δημόσιες τοποθετήσεις των πιο κεντρικών στελεχών της, έχει λάβει σαφή θέση σε πολύ ουσιαστικές πτυχές της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Δημόσια Εκπαίδευση 26.09.25

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Δημοσκόπηση 26.09.25

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
Η βασική προϋπόθεση 26.09.25

Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί - Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»

Πώς σχεδιάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας - Ποιο προσόν είναι απαραίτητο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου
Διχασμός 26.09.25

Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου

Εν μέσω διχασμού στο Ισραήλ, έρευνα καταγράφει ανησυχία της κοινής γνώμης για τη διεθνή θέση της χώρας και υπό όρους αποδοχή ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο περιφερειακής συμφωνίας-«πακέτο»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ χαιρετίζει: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε
Χαιρετίζει 26.09.25

Τραμπ: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε

Για «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» κάνει λόγο ο Τραμπ, χαιρετίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του Κόμι, τις οποίες ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είχε απαιτήσει δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης...

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα
Περού 26.09.25

Φρικτό τροχαίο με τουλάχιστον 14 νεκρούς

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού.

Σύνταξη
Μετά τις παραγγελίες Τραμπ απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι
Αμερικανική Δικαιοσύνη 26.09.25

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του Κόμι μετά την παραγγελιά του Τραμπ

Στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι απαγγέλθηκαν κατηγορίες λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις κατά αντιπάλων.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο