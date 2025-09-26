Η ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα B’Tselem επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.500 Παλαιστινίους τους τελευταίους μήνες, ενώ προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε επισιτιστική βοήθεια στη βόρεια Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες παραμένουν παγιδευμένοι εν μέσω οξείας πείνας όπως αναφέρει το Anadolu.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα»

Η Β’Tselem δημοσίευσε ένα βίντεο από το πέρασμα Ζικίμ, το μοναδικό σημείο εισόδου μέσω του οποίου η βοήθεια μπορούσε να φτάσει στη βόρεια Γάζα μέχρι το κλείσιμό του στις 12 Σεπτεμβρίου.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🚨Footage shows Israeli soldiers opening fire on Palestinians seeking aid, in what appears to be northern Gaza. Deaths and injuries were reported near the Zikim Crossing (see linked post), where Israel has repeatedly gunned down civilians waiting to unload UN food convoys. The… https://t.co/9gvPNyWYUU pic.twitter.com/gSi9PZtMBi — Drop Site (@DropSiteNews) September 12, 2025

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι πολίτες περπατούσαν για ώρες ψάχνοντας απελπισμένα για τροφή, μόνο και μόνο για να βρεθούν απέναντι σε ισραηλινά πυρά.

Μάρτυρες περιέγραψαν χαοτικές σκηνές με πλήθος πεινασμένων να σπεύδουν προς τα φορτηγά βοήθειας υπό πυρά, με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι ομάδες διάσωσης δεν μπορούσαν να τους προσεγγίσουν.

Πήραν ένα σακί αλεύρι, σκοτώθηκε ο ένας από τους δύο

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Αχμάντ Αμπού Ρούκμπα. Ο αδελφός του, Ταλάλ, είπε στην οργάνωση B’Tselem ότι μετά από ώρες αναμονής κοντά στο Ζικίμ, κατάφεραν τελικά να προμηθευτούν ένα σακί αλεύρι.

Στην επιστροφή τους, έπεσαν ξανά πυροβολισμοί, ενώ ο Αχμάντ χτυπήθηκε στο στήθος. Ο Ταλάλ είπε ότι προσπάθησε να σταματήσει την αιμορραγία με το πουκάμισό του, αλλά ο Αχμάντ πέθανε ακαριαία.

Η B’Tselem ανέφερε ότι από τον Μάιο, περισσότεροι από 2.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 18.500 έχουν τραυματιστεί ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στα κονβόι βοήθειας.

Τον Ιούλιο, οι οργανώσεις B’Tselem και Physicians for Human Rights-Israel κατηγόρησαν το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενες τη συστηματική καταστροφή της παλαιστινιακής κοινωνίας και τη σκόπιμη διάλυση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.500 Παλαιστινίους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά, στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι αδιάκοποι βομβαρδισμοί έχουν καταστήσει την περιοχή ακατοίκητη και έχουν οδηγήσει σε λιμοκτονία και εξάπλωση ασθενειών, όπως σημειώνει το Anadolu.