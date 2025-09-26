newspaper
26.09.2025 | 14:50
Καραμπόλα 8 οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Σημαντικές καθυστερήσεις
20 χώρες καταγγέλλουν τους θανάτους δημοσιογράφων στη Γάζα και ζητούν πρόσβαση σε ανεξάρτητα ΜΜΕ
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:18

20 χώρες καταγγέλλουν τους θανάτους δημοσιογράφων στη Γάζα και ζητούν πρόσβαση σε ανεξάρτητα ΜΜΕ

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 20 χώρες ζητούν να διασφαλιστεί η προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα

Spotlight

Το θέμα της προστασίας των δημοσιογράφων στη Γάζα βρέθηκε – μεταξύ άλλων – ψηλά στην ατζέντα των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μετά το πέρας της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Γαλλία μαζί με τους «Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα», σχετικά με την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα, η Ελλάδα συνυπέγραψε, από κοινού με 20 κράτη, δήλωση στην οποία εκφράζεται η απαίτηση για την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης ανεξαρτητων ΜΜΕ στην περιοχή.

Ασφάλεια των δημοσιογράφων στη Γάζα

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση σημειώνει πως τα κράτη που υπογράφουν «αποτίνουμε φόρο τιμής στους δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στη Γάζα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

»Επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην ασφάλεια των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη Γάζα και ζητούμε να διασφαλιστεί η προστασία τους, σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν αφενός την έξοδο των δημοσιογράφων που το επιθυμούν από τη Λωρίδα της Γάζας και αφετέρου την πρόσβαση ανεξάρτητων ξένων ΜΜΕ στη Γάζα.

Σεβασμός στις αρχές της ελευθερίας του Τύπου

»Επαναλαμβάνουμε την προσήλωσή μας στις αρχές της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης. Η ασφαλής πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ουσιαστικής σημασίας, προκειμένου δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Ένας ελεύθερος και πλουραλιστικός Τύπος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της δημοκρατίας».

Την ανακοίνωση υπέγραψαν η Αυστραλία, το Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Καναδάς, Κατάρ, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία και Χιλή.

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
