ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους

Την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων στο στολίσκο Global Sumud Flotilla, ανοιχτά της Κρήτης, καταδικάζει το ΚΚΕ.

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τη νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, κατά του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης για τη Γάζα που έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων», υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Επισημαίνει ακολούθως πως «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, καθώς το ισραηλινό ρεσάλτο συνέβη ανοιχτά της Κρήτης, σε διεθνή ύδατα και σε ελληνική περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Ήταν ενήμερη και σε συνεννόηση με τους δολοφόνους ισραηλινούς συμμάχους της; Τι έκανε για να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές απέναντι σε μια τόσο επικίνδυνη ενέργεια, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες, οι Ισραηλινοί άφησαν σκόπιμα εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε κατεστραμμένα σκάφη, σε ανοιχτή θάλασσα;».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι οι συνεχείς επικλήσεις της κυβέρνησης στην “ελευθερία της ναυσιπλοΐας” είναι πολύ επιλεκτικές, καθώς αφορούν μόνο τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών και όχι τα εγκλήματα των στρατηγικών της συμμάχων, που εξακολουθούν να αιματοκυλούν τους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και ταυτόχρονα έχουν το “ελεύθερο” να παριστάνουν τους “σερίφηδες” ολόκληρης της ανατολικής Μεσογείου».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, η απαίτηση να διακοπεί η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις και να επιστρέψουν τα ελληνικά στρατεύματα που βρίσκονται εκτός συνόρων».