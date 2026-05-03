Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά
Μέσα στο φλεγόμενο σπίτι τους εγκλωβίστηκαν μία μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της στη Θεσσαλονίκη, για τον απεγκλωβισμό των οποίων απαιτήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας. Η φωτιά που ξέσπασε επεκτάθηκε γρήγορα στην κεραμοσκεπή, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένεια.
Η νεαρή μητέρα και τα τρία παιδιά της είναι καλά στην υγεία τους
Η 36χρονη, με καταγωγή από το Καζακστάν, και τα τρία ανήλικα παιδιά της βρίσκονταν στο σπίτι τους στο Ωραιόκαστρο το βράδυ του Σαββάτου, όταν ξαφνικά ξέσπασε η φωτιά, αναφέρει το thestival.gr.
Για το περιστατικό σήμανε συναγερμός στην Π.Υ. στη Θεσσαλονίκη και στο σημείο που βρίσκεται η οικία έσπευσε ισχυρή δύναμη πυροσβεστών. Πρώτοι έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ωραιοκάστρου, έπειτα από κλήση που έλαβαν, οι οποίοι απομάκρυναν εγκαίρως την οικογένεια.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε δώμα μονοκατοικίας στο δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 2, 2026
Στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και μετά από ώρα κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Η μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της είναι καλά στην υγεία τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
- Την πλήρη αποκατάσταση γέφυρας ανακοίνωσε ο Δήμος Πηνειού
- Σε νέο, πιο προσβάσιμο χώρο η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά
- Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
- Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
- Πρεμιέρα στα play offs στη Stoiximan GBL με ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson
- Στη Νέα Υόρκη για την Ομογένεια η Δήμαρχος Λήμνου
- Αλεξανδρούπολη: «Μπαμπά θα με αγαπάς ακόμη;» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 5χρονου που κακοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις