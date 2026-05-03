Μέσα στο φλεγόμενο σπίτι τους εγκλωβίστηκαν μία μητέρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της στη Θεσσαλονίκη, για τον απεγκλωβισμό των οποίων απαιτήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας. Η φωτιά που ξέσπασε επεκτάθηκε γρήγορα στην κεραμοσκεπή, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένεια.

Η 36χρονη, με καταγωγή από το Καζακστάν, και τα τρία ανήλικα παιδιά της βρίσκονταν στο σπίτι τους στο Ωραιόκαστρο το βράδυ του Σαββάτου, όταν ξαφνικά ξέσπασε η φωτιά, αναφέρει το thestival.gr.

Για το περιστατικό σήμανε συναγερμός στην Π.Υ. στη Θεσσαλονίκη και στο σημείο που βρίσκεται η οικία έσπευσε ισχυρή δύναμη πυροσβεστών. Πρώτοι έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ωραιοκάστρου, έπειτα από κλήση που έλαβαν, οι οποίοι απομάκρυναν εγκαίρως την οικογένεια.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε δώμα μονοκατοικίας στο δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 2, 2026

Στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και μετά από ώρα κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Η μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι προκλήθηκαν υλικές ζημιές.