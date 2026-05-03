Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό την Κυριακή, με βοριάδες, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες – Πού θα πέσει χιόνι
Ελλάδα 03 Μαΐου 2026, 08:15

Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό την Κυριακή, με βοριάδες, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες – Πού θα πέσει χιόνι

Ο υδράργυρος θα σημειώσει σταδιακή άνοδο από τη Δευτέρα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Κρύος θα παραμείνει ο καιρός την Κυριακή, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια κατά τόπους, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σχηματιστούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και απο το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το βράδυ γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες που τη νύχτα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι από βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και από το βράδυ στα νότια πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα ανατολικά τμήματα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και τη βόρεια Κρήτη τους 16 με 18 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ανατολικό στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πέμπτη

Αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα δυτικά θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών
Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Χανιά: Σπείρα διέπραττε τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 ημεδαποί και μετά από αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά συνελήφθησαν οι 3 εξ αυτών - Σε έξι περιπτώσεις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 62.000 ευρώ

Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: Συγκινητικό μήνυμα από τον πατέρα του 14χρονου που επέζησε ατυχήματος με πατίνι
«Είναι άδικο να φεύγουν παιδιά έτσι. Κουράγιο στην οικογένεια». O πατέρας του 14χρονου από την Κέρκυρα που κατέληξε στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα με πατίνι, στέλνει μέσω του in κουράγιο στους γονείς του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου.

Κεσσές για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αποφάσισε συνειδητά να παραβιάσει τον νόμο, είναι ποινικά ελεγκτέος
«Η συγκάλυψη φέρει και το δικό του όνομα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο», τόνισε για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο συνήγορος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές

Ετρεχε με 240 χλμ/ώρα στην παλαιά ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας – Πώς ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος οδηγός μηχανής
Στο επίμαχο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος οδηγός φαίνεται να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ παράλληλα, καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, αδιαφορώντας για την παρουσία άλλων οχημάτων στον δρόμο.

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις
Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί πως είναι κακό να κατασκοπεύουν κάποιον από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι μια οικουμενική αλήθεια εκτός από την περίπτωση που θα δείτε παρακάτω.

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Ιορδανία βομβάρδισε θέσεις εντός του συριακού εδάφους, αποδίδοντάς το και αυτή σε εμπόρους ναρκωτικών.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

