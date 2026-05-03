Κρύος θα παραμείνει ο καιρός την Κυριακή, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια κατά τόπους, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σχηματιστούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και απο το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το βράδυ γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες που τη νύχτα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι από βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και από το βράδυ στα νότια πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα ανατολικά τμήματα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και τη βόρεια Κρήτη τους 16 με 18 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ανατολικό στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πέμπτη

Αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα δυτικά θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.