«Εκκλησία με καζίνο» – Πώς βλέπει ο Μπάφετ σήμερα τις αγορές

Στην πρώτη ετήσια συνέλευση των μετόχων της Berkshire Hathaway με τον Γκρεγκ Άμπελ στο τιμόνι του CEO, διεξήχθη αναλυτική συζήτηση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την τεχνητή νοημοσύνη έως τις προσπάθειές του να αναπτύξει τον όμιλο.

Ο Άμπελ είπε ότι η εταιρεία με έδρα την Ομάχα σκέφτεται κριτικά πώς να χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να προσθέσει αξία, λέγοντας ότι η Berkshire δεν «πρόκειται να κάνει Τεχνητή Νοημοσύνη για χάρη της Τεχνητής Νοημοσύνης». Ο Άμπελ επίσης περιέγραψε τις προσπάθειες βελτίωσης των σιδηροδρομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της στην εκδήλωση, η οποία εδώ και καιρό ονομάζεται «Γούντστοκ για τους Καπιταλιστές».

Ο Άμπελ είχε μαζί του στο πάνελ μέλη της ηγετικής του ομάδας, αλλά ο πρόεδρος Γουόρεν Μπάφετ έκανε σχόλια από τη θέση του κοινού. Ο Άμπελ γιόρτασε τον προκάτοχό του κρεμώντας μια φανέλα από τα δοκάρια του Κέντρου Υγείας CHI, όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο η εκδήλωση. Μια deepfake εκδοχή του Μπάφετ έθεσε επίσης μια ερώτηση, πυροδοτώντας μια συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μπάφετ: Δε βλέπει ιδανικό επενδυτικό περιβάλλον

Σε μια ειδική συνέντευξη στο περιθώριο, ο Μπάφετ δήλωσε στο CNBC ότι δεν βλέπει το ιδανικό επενδυτικό περιβάλλον. Πριν από τη συνάντηση, η τελευταία οικονομική έκθεση της Berkshire έδειξε ένα ρεκόρ ρευστότητας που πλησιάζει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, ο Μπάφετ συνέκρινε «τις αγορές με μια εκκλησία με καζίνο», κάνοντας διάκριση μεταξύ των παραδοσιακών επενδύσεων αξίας και του τρέχοντος ενθουσιασμού για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, μαζί με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αγορές πρόβλεψης.

«Οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται μεταξύ της εκκλησίας και του καζίνο, και θα έλεγα ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στην εκκλησία [από] τους ανθρώπους στο καζίνο, αλλά το καζίνο έχει γίνει πολύ ελκυστικό», είπε. «Αν αγοράζετε δικαιώματα προαίρεσης μιας ημέρας ή τα πουλάτε, αυτό δεν είναι επένδυση, δεν είναι κερδοσκοπία – είναι τζόγος».

Ο Μπάφετ είπε ότι ο ενθουσιασμός για τον «τζόγο» βρίσκεται στο αποκορύφωμά του.

«Ποτέ δεν είχαμε ανθρώπους με μεγαλύτερη διάθεση για τζόγο από τώρα», είπε.

Ο Μπάφετ σχολίασε την πρόσφατη υπόθεση ενός Αμερικανού στρατιώτη που φέρεται να χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με μια στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για να κερδίσει 400.000 δολάρια σε μια αγορά προβλέψεων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργεί επί του παρόντος δίωξη για την υπόθεση.

«Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να εξηγήσει γιατί αγοράζουν μια επιλογή για μια μέρα, εκτός αν ίσως έχουν [την ευκαιρία να βγάλουν] 400 και κάτι χιλιάδες δολάρια γνωρίζοντας πότε πηγαίναμε στη Βενεζουέλα… Η ποσότητα αυτών των πραγμάτων είναι απλά απίστευτη», είπε.

Yψηλότερα λειτουργικά κέρδη στο α΄τρίμηνο

Η Berskhire στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε πριν από την έναρξη της συνέλευσης, ανέφερε υψηλότερα λειτουργικά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα έκλεισαν τον Μάρτιο στο ρεκόρ των 397,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι επαναγόρασε 234 εκατομμύρια δολάρια από τις ίδιες μετοχές της κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η πρώτη επαναγορά μετοχών από τον Μάιο του 2024.

Η συνέλευση αποτελεί το κεντρικό σημείο ενός Σαββατοκύριακου γεμάτου εκδηλώσεις για τους μετόχους στην Ομάχα, που περιλαμβάνουν επενδυτικά συνέδρια, ιδιωτικές συναντήσεις και ψώνια από επιχειρήσεις που ανήκουν στην Berkshire σε έναν εκθεσιακό χώρο στο κέντρο της πόλης.

Πριν από τη συνέλευση, χιλιάδες άνθρωποι έκαναν ουρά έξω από ένα στάδιο στο κέντρο της πόλης πριν ανοίξουν οι πόρτες στις 7 το πρωί, αν και οι ουρές ήταν σημαντικά μικρότερες σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια.

Η Jobby Chin, φοιτήτρια οικονομικών από τη Σιγκαπούρη που παρευρέθηκε στη συνάντησή της για πρώτη φορά, είπε ότι μπήκε στην ουρά στις 2 π.μ.

«Ήθελα να βυθιστώ στην ατμόσφαιρα και να δικτυωθώ με επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα», είπε. «Θέλαμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ευκαιρία».

Ο Michael DiDonna, ένας φωτογράφος μόδας από το Oyster Bay της Νέας Υόρκης, είπε ότι έφτασε στις 3:10 π.μ. για την πέμπτη συνάντησή του με την Berkshire.

«Μας αρέσει να καθόμαστε στην ίδια θέση, για να νιώθουμε την ενέργεια», είπε. «Είναι μια πραγματικά συναρπαστική περίοδος για την Berkshire. Θέλω να νιώθω μέρος της μνημειώδους αλλαγής στην εταιρεία.»

Προκλήσεις

Ο Άμπελ κληρονομεί πολλές προκλήσεις που βασάνιζαν τον Μπάφετ, και ίσως καμία δεν είναι πιο σημαντική από το πού να επενδύσει τα 373 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που διαθέτει η Berkshire στο τέλος του έτους.

Ενώ η Berkshire επανέλαβε τις επαναγορές μετοχών τον Μάρτιο, μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας, έχει περάσει μια δεκαετία χωρίς καμία σημαντική εξαγορά.

Πολλές επιχειρήσεις παρουσίασαν επίσης υποτονική πορεία, με τα συνολικά λειτουργικά κέρδη να μειώνονται κατά 6% το 2025 και την αύξηση των εσόδων να είναι μηδενική.

Οι μέτοχοι ενδέχεται επίσης να αναρωτιούνται πώς ο Άμπελ μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Berkshire.

Σε αντίθεση με τον Μπάφετ, ο Άμπελ δεν έχει επαγγελματικό ιστορικό ως επιλογέας μετοχών, ωστόσο μέχρι τον Φεβρουάριο επόπτευε το 94% των επενδύσεων σε μετοχές της Berkshire, αντί να αναθέσει περισσότερη ευθύνη στον διαχειριστή επενδύσεων Τεντ Βέσλερ, ο οποίος εποπτεύει το υπόλοιπο 6%.

Η σκέψη του Μπάφετ σχετικά με την παράδοση της σκυτάλης άλλαξε με την πάροδο του χρόνου, κυρίως το 2024, όταν δήλωσε ότι κάποιος όπως ο Άμπελ, ο οποίος κατανοεί ολόκληρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μπορεί επίσης να κατανοήσει τις μετοχές.

Πηγή: ot.gr