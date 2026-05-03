«Εκκλησία με καζίνο» – Πώς βλέπει ο Μπάφετ σήμερα τις αγορές
Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 04:15

«Εκκλησία με καζίνο» – Πώς βλέπει ο Μπάφετ σήμερα τις αγορές

Ο Μπάφετ αναφέρθηκε στην σημερινή αντίθεση μεταξύ των παραδοσιακών επενδύσεων αξίας και του ενθουσιασμού για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης

Στην πρώτη ετήσια συνέλευση των μετόχων της Berkshire Hathaway με τον Γκρεγκ Άμπελ στο τιμόνι του CEO, διεξήχθη αναλυτική συζήτηση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την τεχνητή νοημοσύνη έως τις προσπάθειές του να αναπτύξει τον όμιλο.

Ο Άμπελ είπε ότι η εταιρεία με έδρα την Ομάχα σκέφτεται κριτικά πώς να χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να προσθέσει αξία, λέγοντας ότι η Berkshire δεν «πρόκειται να κάνει Τεχνητή Νοημοσύνη για χάρη της Τεχνητής Νοημοσύνης». Ο Άμπελ επίσης περιέγραψε τις προσπάθειες βελτίωσης των σιδηροδρομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της στην εκδήλωση, η οποία εδώ και καιρό ονομάζεται «Γούντστοκ για τους Καπιταλιστές».

Ο Άμπελ είχε μαζί του στο πάνελ μέλη της ηγετικής του ομάδας, αλλά ο πρόεδρος Γουόρεν Μπάφετ έκανε σχόλια από τη θέση του κοινού. Ο Άμπελ γιόρτασε τον προκάτοχό του κρεμώντας μια φανέλα από τα δοκάρια του Κέντρου Υγείας CHI, όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο η εκδήλωση. Μια deepfake εκδοχή του Μπάφετ έθεσε επίσης μια ερώτηση, πυροδοτώντας μια συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Berkshire

Μπάφετ: Δε βλέπει ιδανικό επενδυτικό περιβάλλον

Σε μια ειδική συνέντευξη στο περιθώριο, ο Μπάφετ δήλωσε στο CNBC ότι δεν βλέπει το ιδανικό επενδυτικό περιβάλλον. Πριν από τη συνάντηση, η τελευταία οικονομική έκθεση της Berkshire έδειξε ένα ρεκόρ ρευστότητας που πλησιάζει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, ο Μπάφετ συνέκρινε «τις αγορές με μια εκκλησία με καζίνο», κάνοντας διάκριση μεταξύ των παραδοσιακών επενδύσεων αξίας και του τρέχοντος ενθουσιασμού για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης, μαζί με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αγορές πρόβλεψης.

«Οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται μεταξύ της εκκλησίας και του καζίνο, και θα έλεγα ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στην εκκλησία [από] τους ανθρώπους στο καζίνο, αλλά το καζίνο έχει γίνει πολύ ελκυστικό», είπε. «Αν αγοράζετε δικαιώματα προαίρεσης μιας ημέρας ή τα πουλάτε, αυτό δεν είναι επένδυση, δεν είναι κερδοσκοπία – είναι τζόγος».

Ο Μπάφετ είπε ότι ο ενθουσιασμός για τον «τζόγο» βρίσκεται στο αποκορύφωμά του.

«Ποτέ δεν είχαμε ανθρώπους με μεγαλύτερη διάθεση για τζόγο από τώρα», είπε.

Ο Μπάφετ σχολίασε την πρόσφατη υπόθεση ενός Αμερικανού στρατιώτη που φέρεται να χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με μια στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για να κερδίσει 400.000 δολάρια σε μια αγορά προβλέψεων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργεί επί του παρόντος δίωξη για την υπόθεση.

«Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να εξηγήσει γιατί αγοράζουν μια επιλογή για μια μέρα, εκτός αν ίσως έχουν [την ευκαιρία να βγάλουν] 400 και κάτι χιλιάδες δολάρια γνωρίζοντας πότε πηγαίναμε στη Βενεζουέλα… Η ποσότητα αυτών των πραγμάτων είναι απλά απίστευτη», είπε.

Μπάφετ

Yψηλότερα λειτουργικά κέρδη στο α΄τρίμηνο

Η Berskhire στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε πριν από την έναρξη της συνέλευσης, ανέφερε υψηλότερα λειτουργικά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα έκλεισαν τον Μάρτιο στο ρεκόρ των 397,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι επαναγόρασε 234 εκατομμύρια δολάρια από τις ίδιες μετοχές της κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η πρώτη επαναγορά μετοχών από τον Μάιο του 2024.

Η συνέλευση αποτελεί το κεντρικό σημείο ενός Σαββατοκύριακου γεμάτου εκδηλώσεις για τους μετόχους στην Ομάχα, που περιλαμβάνουν επενδυτικά συνέδρια, ιδιωτικές συναντήσεις και ψώνια από επιχειρήσεις που ανήκουν στην Berkshire σε έναν εκθεσιακό χώρο στο κέντρο της πόλης.

Πριν από τη συνέλευση, χιλιάδες άνθρωποι έκαναν ουρά έξω από ένα στάδιο στο κέντρο της πόλης πριν ανοίξουν οι πόρτες στις 7 το πρωί, αν και οι ουρές ήταν σημαντικά μικρότερες σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια.

Η Jobby Chin, φοιτήτρια οικονομικών από τη Σιγκαπούρη που παρευρέθηκε στη συνάντησή της για πρώτη φορά, είπε ότι μπήκε στην ουρά στις 2 π.μ.

«Ήθελα να βυθιστώ στην ατμόσφαιρα και να δικτυωθώ με επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα», είπε. «Θέλαμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ευκαιρία».

Ο Michael DiDonna, ένας φωτογράφος μόδας από το Oyster Bay της Νέας Υόρκης, είπε ότι έφτασε στις 3:10 π.μ. για την πέμπτη συνάντησή του με την Berkshire.

«Μας αρέσει να καθόμαστε στην ίδια θέση, για να νιώθουμε την ενέργεια», είπε. «Είναι μια πραγματικά συναρπαστική περίοδος για την Berkshire. Θέλω να νιώθω μέρος της μνημειώδους αλλαγής στην εταιρεία.»

Προκλήσεις

Ο Άμπελ κληρονομεί πολλές προκλήσεις που βασάνιζαν τον Μπάφετ, και ίσως καμία δεν είναι πιο σημαντική από το πού να επενδύσει τα 373 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που διαθέτει η Berkshire στο τέλος του έτους.

Ενώ η Berkshire επανέλαβε τις επαναγορές μετοχών τον Μάρτιο, μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας, έχει περάσει μια δεκαετία χωρίς καμία σημαντική εξαγορά.

Πολλές επιχειρήσεις παρουσίασαν επίσης υποτονική πορεία, με τα συνολικά λειτουργικά κέρδη να μειώνονται κατά 6% το 2025 και την αύξηση των εσόδων να είναι μηδενική.

Οι μέτοχοι ενδέχεται επίσης να αναρωτιούνται πώς ο Άμπελ μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Berkshire.

Σε αντίθεση με τον Μπάφετ, ο Άμπελ δεν έχει επαγγελματικό ιστορικό ως επιλογέας μετοχών, ωστόσο μέχρι τον Φεβρουάριο επόπτευε το 94% των επενδύσεων σε μετοχές της Berkshire, αντί να αναθέσει περισσότερη ευθύνη στον διαχειριστή επενδύσεων Τεντ Βέσλερ, ο οποίος εποπτεύει το υπόλοιπο 6%.

Η σκέψη του Μπάφετ σχετικά με την παράδοση της σκυτάλης άλλαξε με την πάροδο του χρόνου, κυρίως το 2024, όταν δήλωσε ότι κάποιος όπως ο Άμπελ, ο οποίος κατανοεί ολόκληρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μπορεί επίσης να κατανοήσει τις μετοχές.

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Ελλάδα 03.05.26

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Σύνταξη
Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»
Κόσμος 03.05.26

Συρία: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαιώνει βομβαρδισμούς της Ιορδανίας εναντίον «αποθηκών ναρκωτικών και όπλων»

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε πως η Ιορδανία βομβάρδισε θέσεις εντός του συριακού εδάφους, αποδίδοντάς το και αυτή σε εμπόρους ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι κατέστρεψε μοναστήρι στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την κατεδάφιση ιστορικού μοναστηριού που ήταν ταυτόχρονα και θεολογική σχολή για τις καλόγριες «Αδελφές του Αγίου Σωτήρα» στο νότιο Λίβανο.

Σύνταξη
Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις
Φόβος τρομοκρατίας 03.05.26

Ο Στάρμερ προτρέπει σε αυστηρή δράση κατά των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων μετά από αντισημιτικές επιθέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ ισχυρίστηκε ότι οι επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές πορείες είχαν ένα «σωρευτικό αποτέλεσμα». Και ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύνταξη
Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 από τη Ρεάλ οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Σύνταξη
Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 02.05.26

Τι πρέπει να μάθουν οι αγχώδεις γονείς για το εργασιακό μέλλον των παιδιών τους στην εποχή της AI

Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τις εκπαιδευτικές επιλογές των παιδιών μας από την τεχνολογία και την AI

Σύνταξη
Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάo. Στον πάγκο, σε όλο το παιχνίδι, άφησε τον πρώτο σκόρερ της. Βαγγέλη Παυλίδη ο Μουρίνιο.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02.05.26

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Σύνταξη
Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών
Ελλάδα 02.05.26

Μεγάλη φωτιά στην Πάτρα: Η μάχη με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο ελαστικών

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Λεύκα Πάτρας, όπου καίγονται ελαστικά σε βιομηχανικό χώρο. Εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνους καπνούς.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
