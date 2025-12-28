newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Γουόρεν Μπάφετ: Οι 7 χρυσές οικονομικές συμβουλές του «Σοφού της Όμαχα»
Διεθνής Οικονομία 28 Δεκεμβρίου 2025

Γουόρεν Μπάφετ: Οι 7 χρυσές οικονομικές συμβουλές του «Σοφού της Όμαχα»

Με την σοφία που έχει αποκτήσει ο Γουόρεν Μπάφετ από τον κόσμο των επενδύσεων δίνει χρήσιμα tips σε επενδυτές σε όλο τον κόσμο 

Δεν αποκαλείται τυχαία ως “Oracle of Omaha” (ο Σοφός της Όμαχα). Ο Γουόρεν Μπάφετ, ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στον κόσμο, έχει πάντα την προσοχή των χρηματιστηριακών αγορών, των επιχειρηματιών και των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την οικονομία.

Αν και σήμερα, στα 95 του, ο Μπάφετ αποσύρεται από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Berkshire Hathaway, 60 χρόνια μετά την απόκτηση του ελέγχου στην εταιρεία, η σοφία του συνεχίζει να καθοδηγεί εκατομμύρια επενδυτές και ανθρώπους που επιθυμούν να ζήσουν καλύτερα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει πει πολλές πρακτικές αλήθειες για το πώς να επενδύει κανείς σωστά και πώς να ζει μια καλή ζωή μέσα από την εργασία που επιλέγει και τη συμπεριφορά του προς τους άλλους.

Μάλιστα το CNN συγκέντρωσε μερικές από τις καλύτερες συμβουλές του…

«Μην χάνεις χρήματα»

«Ο πρώτος κανόνας στην επένδυση είναι να μην χάνεις. Και ο δεύτερος κανόνας είναι να μην ξεχνάς τον πρώτο κανόνα».

Ο Buffett είναι διάσημος για την προσέγγισή του στην αξία των επενδύσεων, καθώς επενδύει σε επιχειρήσεις που θεωρεί ότι είναι υποτιμημένες. Όπως έχει πει ο ίδιος, “Αν αγοράσεις πράγματα πολύ φθηνότερα από την αξία τους και δημιουργήσεις ένα σύνολο από τέτοιες επενδύσεις, ουσιαστικά δεν θα χάσεις χρήματα.”

Αυτή η στρατηγική αφορά επίσης τη διαφοροποίηση του κινδύνου. Ο οικονομικός σύμβουλος Brian Kearns τονίζει πως η διαφοροποίηση των επενδύσεων σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων είναι το κλειδί για να μειώνεται η έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς και να επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα.

«Επικεντρώσου στα βασικά»

«Καθόρισε τι είναι σημαντικό και το ξέρεις».

Ο Μπάφετ έχει δηλώσει ότι δεν παίρνει ποτέ αποφάσεις επένδυσης βασισμένος σε μακροοικονομικές προβλέψεις. “Ποτέ δεν αγοράσαμε ή πουλήσαμε μια επιχείρηση λόγω κάποιας μακροοικονομικής εκτίμησης, γιατί αυτό δεν έχει καμία σημασία”, έχει πει.

Αυτό είναι το κεντρικό σημείο που αναλύει ο πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος Ανταμ Γκόσμαν. “Αν και η μελλοντική πορεία της οικονομίας είναι σημαντική, δεν είναι κάτι που μπορούμε να προβλέψουμε. Γι’ αυτό, λέει ο Μπάφετ, οι επενδυτές πρέπει να αποφεύγουν τις προβλέψεις και να ακολουθούν μια στρατηγική που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.”

«Μην περιπλέκεις τα πράγματα»

«Αγνόησε την φλυαρία, κράτησε τα έξοδά σου χαμηλά».

Πολλοί άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες επενδυτές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να έχουν μια επιτυχημένη, διαφοροποιημένη στρατηγική επενδύσεων. Όπως είπε ο Buffett το 2013 σε επιστολή προς τους μετόχους της Berkshire Hathaway: “Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να έχεις ικανοποιητική απόδοση. Αλλά αν δεν είσαι, ακολούθησε μια στρατηγική που σίγουρα θα λειτουργήσει καλά.”

Μάλιστα, η συμβουλή που έδωσε όταν κληροδοτούσε χρήματα στη γυναίκα του ήταν ακόμα πιο απλή: “Βάλε το 10% των χρημάτων σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και το 90% σε έναν πολύ χαμηλού κόστους κεφάλαιο του δείκτη S&P 500.”

«Μην εξοικονομείς για… ευτυχία στα γεράματα»

«Δεν θέλεις να περνάς τη ζωή σου κοιμισμένος».

Ο Μπάφετ έχει υπογραμμίσει ότι δεν πρέπει να ζούμε για να κάνουμε κάτι απλά για να εντυπωσιάσουμε τους άλλους, όπως το να επικεντρωνόμαστε στην ανέλιξη της καριέρας μας για να βελτιώσουμε το βιογραφικό μας.

Αντιθέτως, έχει συμβουλέψει τους νέους να επιλέγουν δουλειές που αγαπούν πραγματικά και να μην ανησυχούν υπερβολικά για το οικονομικό κέρδος, λέγοντας: “Βρες τη δουλειά που θα ήθελες να κάνεις ακόμα κι αν δεν χρειαζόσουν χρήματα.”

«Απόφυγε τα χρέη πιστωτικών καρτών»

«Απόφυγε τις πιστωτικές κάρτες. Απλά ξέχασέ τες».

Ο Buffett προειδοποιεί ότι η χρήση πιστωτικών καρτών μπορεί να καταστρέψει τα οικονομικά σου.

“Αν αρχίσεις να έχεις χρέη με τις πιστωτικές κάρτες, θα πληρώνεις 18 ή 20% και δεν θα προχωρήσεις οικονομικά αν συνεχίσεις να δανείζεσαι με αυτούς τους τόκους.”

Η συμβουλή του είναι απλή: “Αν δεν μπορείς να το πληρώσεις, μην το αγοράσεις.”

«Διάλεξε τον σωστό σύντροφο ζωής»

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να βρεις τον σωστό σύντροφο».

Ο Μπάφετ έχει αναφερθεί συχνά στην πρώτη του σύζυγο, Susan, καθώς και στη δεύτερη, Astrid, και έχει υπογραμμίσει ότι η επιλογή του κατάλληλου συντρόφου είναι το κλειδί για μια ευτυχισμένη ζωή.

“Αν κάνεις αυτή την απόφαση σωστά, εγγυώμαι ότι θα έχεις ένα καλό αποτέλεσμα στη ζωή σου.”

«Η καλοσύνη είναι το κλειδί για τη μεγαλοσύνη»

«Να θυμάσαι ότι η καθαρίστρια είναι εξίσου άνθρωπος με τον πρόεδρο».

Ο Μπάφετ έχει τονίσει ότι η μεγαλοσύνη δεν έρχεται με την απόκτηση χρημάτων ή δημοσιότητας, αλλά με το να βοηθάς τους άλλους. “Η καλοσύνη δεν έχει κόστος, αλλά είναι ανεκτίμητη. Όσο κι αν είσαι θρησκευόμενος ή όχι, είναι δύσκολο να ξεπεράσεις τον Χρυσό Κανόνα ως οδηγό για τη συμπεριφορά μας.”

Η σοφία του Γουόρρεν Μπάφετ παραμένει διαχρονική και μπορεί να αποτελέσει πυξίδα για την προσωπική και οικονομική μας ανάπτυξη, καθώς μας θυμίζει τις αξίες της απλότητας, της καλοσύνης και της προσεκτικής επένδυσης.

Πηγή: ot.gr

