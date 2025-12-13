newspaper
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
13.12.2025 | 16:07
Ανατροπή στις ασφαλιστικές εισφορές - Τι αλλάζει από το 2026
13.12.2025 | 11:26
Οι παγίδες με το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιοι θα το λάβουν
Από τον Μπάφετ στο Ντίμον: Ο Τοντ Κομπς και το πρότζεκτ των 10 δισ. δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 13 Δεκεμβρίου 2025 | 20:46

Από τον Μπάφετ στο Ντίμον: Ο Τοντ Κομπς και το πρότζεκτ των 10 δισ. δολαρίων

Το νέο αστέρι της Wall Street – Πώς ο Τοντ Κομπς φτάνει στην κεφαλή στρατηγικών επενδύσεων της JPMorgan

Ο Τοντ Κομπς δεν είναι ένας συνηθισμένος επενδυτής. Από τις αίθουσες διδασκαλίας ενός κρατικού πανεπιστημίου στη Φλόριντα μέχρι τα γραφεία του Γουόρεν Μπάφετ, η πορεία του ήταν γεμάτη αποφασιστικότητα, υπομονή και αριστοτεχνική γνώση της αγοράς.  Τώρα, ο Τζέιμι Ντίμον τον καλεί να ηγηθεί ενός νέου ταμείου $10 δισ. στην JPMorgan, αποδεικνύοντας ότι η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τα ταλέντα είναι τόσο σημαντική όσο και η ίδια η επένδυση.

Η αρχή: Από τη Φλόριντα στο Columbia

Ο Τοντ Κομπς γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλόριντα, όπου σπούδασε σε κρατικό πανεπιστήμιο στην Tallahassee.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, αμέσως μετά εργάστηκε στον κρατικό τραπεζικό ελεγκτικό φορέα της Φλόριντα και στη συνέχεια στην ασφαλιστική εταιρεία Progressive, όπου εστίασε στη μοντελοποίηση και τιμολόγηση ασφαλιστικών προϊόντων.

Η επαγγελματική του διαδρομή τον οδήγησε στο Columbia Business School, την ίδια σχολή από την οποία αποφοίτησε και ο Γουόρεν Μπάφετ. Εκεί απέκτησε την απαιτούμενη ακαδημαϊκή βάση για να ξεκινήσει τη δική του επενδυτική πορεία.

Τα πρώτα βήματα στον κόσμο των hedge funds

Μετά την αποφοίτησή του, ο Κομπς εργάστηκε στο hedge fund Copper Arch πριν ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, Castle Point Capital, με κεφάλαια $35 εκατομμυρίων από το private equity group Stone Point Capital.

Το hedge fund επικεντρώθηκε κυρίως σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες, κατέχοντας μετοχές σε American Express, Chubb, Berkshire και JPMorgan. Σε πέντε χρόνια, το Castle Point απέδωσε 34%, αν και το 2008 η χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε πτώση 5,7% στις επενδύσεις του.

To «Σινικό τείχος» του Μπάφετ

Η προσωπική συνάντηση με τον συνεργάτη του Buffet Charlie Munger στη Καλιφόρνια άνοιξε τον δρόμο για την γνωριμία του με τον Γουόρεν Μπάφετ. Η αφοσίωση του Κομπς στη λεπτομερή έρευνα και η ικανότητά του να αναλύει εταιρείες ώρες ατελείωτες εντυπωσίασε το δίδυμο Buffett-Munger, γεγονός που τον οδήγησε στο Berkshire Hathaway το 2010.

Στο Berkshire, ο Κομπς και ο Ted Weschler ανέλαβαν σταδιακά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, φτάνοντας τα $34 δισ. μέχρι το 2021, ενώ ο Combs έγινε και CEO της Geico το 2020.

Οι προκλήσεις της διαχείρισης χαρτοφυλακίου

Παρά τα αρχικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, η απόδοση των Κομπς και Weschler στα επόμενα χρόνια δεν κατάφερε να ξεπεράσει σημαντικά τον δείκτη S&P 500, κάτι που ο ίδιος ο Μπάφετ παραδέχθηκε το 2019. Η πορεία τους δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο τους στο μέλλον της εταιρείας και την επόμενη γενιά ηγεσίας.

Η πρόσκληση της JPMorgan

Η πρώτη συνάντηση του Jamie Dimon με τον Combs έγινε το 2014 στην Ομάχα, με τον Μπάφετ να λέει στον Ντίμον: «Πρέπει να γνωρίσεις τον Τοντ μου». Η εντύπωση ήταν τόσο θετική που, το 2016, ο Μπάφετ επέτρεψε στον Κομπς να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της JPMorgan.

Τώρα, ο Κομπς εγκαταλείπει αυτόν τον ρόλο για να ηγηθεί του νέου ταμείου $10 δισ., που θα επενδύει σε στρατηγικές εταιρείες κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το ταμείο θα εστιάσει σε υποδομές, αμυντικές και αεροδιαστημικές τεχνολογίες, ενεργειακή ανεξαρτησία και στρατηγικές τεχνολογίες, με συμμετοχή επιφανών επιχειρηματικών και πολιτικών προσωπικοτήτων, όπως οι Τζεφ Μπέζος και Κοντολίζα Ράις.

Μια στρατηγική επένδυση με αποκλειστικό όραμα

Όπως τόνισε ο Ντίμον οι επενδύσεις θα είναι «100% εμπορικές», αλλά με σαφή στρατηγικό στόχο. Το πρώτο deal περιλάμβανε επένδυση σε εταιρεία στο Idaho που εξορύσσει χρυσό και αντιμόνιο, απαραίτητα για την παραγωγή ενισχυμένων σφαιρών.

Ο αναλυτής Mike Mayo σχολίασε ότι η επιλογή του Combs για τη διαχείριση του ταμείου επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της JPMorgan να προσελκύει κορυφαία ταλέντα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της εμπιστοσύνης που δείχνει η τράπεζα στο πρόσωπό του.

Από τα hedge funds στην εθνική στρατηγική

Ο Τοντ Κομπς, από ένα ταπεινό ξεκίνημα στη Φλόριντα, απέδειξε ότι η αφοσίωση, η γνώση και η σωστή καθοδήγηση μπορούν να ανοίξουν δρόμους ακόμα και στα πιο απαιτητικά χρηματοοικονομικά περιβάλλοντα.

Τώρα, στην JPMorgan, αναλαμβάνει μια αποστολή που συνδυάζει επιχειρηματική ευφυΐα με εθνική στρατηγική – ένα στοίχημα που μπορεί να αλλάξει το μέλλον του χρηματοπιστωτικού κόσμου.

Πηγή: ΟΤ

