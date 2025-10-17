science
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
17.10.2025 | 06:33
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα
Μεγάλες τράπεζες… κόβουν εργαζόμενους για να στραφούν στην ΑΙ
AI 17 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Μεγάλες τράπεζες αποκαλύπτουν σχέδια για τον επαναπροσδιορισμό των επιχειρήσεών τους γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στη Wall Street και ο αντίκτυπός της στους εργαζόμενους έχει ξεκινήσει.  Μεγάλες τράπεζες, ανάμεσά τους η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs, αποκαλύπτουν σχέδια για τον επαναπροσδιορισμό των επιχειρήσεών τους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία που επιτρέπει τη μαζική παραγωγή εργασίας γνώσης.

Η JPMorgan ανακοίνωσε την Τρίτη στην έκθεσή της για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου ότι ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε μόλις κατά 1%.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς με μεγάλη επιτυχία για τη Wall Street, καθώς οι συναλλαγές και οι επενδυτικές τραπεζικές εργασίες αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια σε πλεονάζοντα έσοδα – κάτι που συνήθως δεν είναι μια περίοδος που ο κλάδος θα κρατούσε αυστηρό έλεγχο στον αριθμό των εργαζομένων – οι εταιρείες προσλαμβάνουν λιγότερους ανθρώπους.

Η JPMorgan ανακοίνωσε την Τρίτη στην έκθεσή της για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου ότι ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε μόλις κατά 1%.

Οι διευθυντές της τράπεζας έχουν ενημερωθεί να αποφεύγουν την πρόσληψη προσωπικού, καθώς η JPMorgan αναπτύσσει Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλες τις δραστηριότητές της, δήλωσε στους αναλυτές ο οικονομικός διευθυντής Jeremy Barnum.

Η JPMorgan είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς και μια τεράστια δύναμη στον χρηματοοικονομικό κλάδο της Main Street και της Wall Street.

Η τράπεζα έχει «μια πολύ ισχυρή προκατάληψη κατά της αντανακλαστικής αντίδρασης σε οποιαδήποτε δεδομένη ανάγκη που είναι η πρόσληψη περισσότερων ατόμων», δήλωσε ο Μπάρνουμ την Τρίτη. Η JPMorgan απασχολούσε 318.153 υπαλλήλους τον Σεπτέμβριο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον δήλωσε στο Bloomberg αυτόν τον μήνα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα καταργήσει ορισμένες θέσεις εργασίας, αλλά ότι η εταιρεία θα επανεκπαιδεύσει όσους επηρεαστούν και ότι ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της θα μπορούσε να αυξηθεί.

«Περιορισμός προσωπικού» στη Goldman Sachs

Στην ανταγωνίστρια επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντέιβιντ Σόλομον διατύπωσε την Τρίτη το δικό του όραμα σχετικά με το πώς η εταιρεία θα αναδιοργανωθεί γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Goldman Sachs έρχεται από ένα τρίμηνο όπου τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 37% στα 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Για να επωφεληθούμε πλήρως από την υπόσχεση της Τεχνητής Νοημοσύνης, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας», δήλωσε ο Σόλομον στους εργαζομένους σε υπόμνημα αυτή την εβδομάδα.

«Αυτό δεν σημαίνει απλώς να αναδιαμορφώσουμε τις πλατφόρμες μας», είπε. «Σημαίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα του πώς οργανώνουμε τους ανθρώπους μας, λαμβάνουμε αποφάσεις και σκεφτόμαστε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα».

Το αποτέλεσμα για τους εργαζομένους της τράπεζας; Η Goldman θα «περιορίσει την αύξηση του προσωπικού» και θα απολύσει περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων φέτος, δήλωσε ο Σόλομον.

Το έργο τεχνητής νοημοσύνης της Goldman θα χρειαστεί χρόνια για να υλοποιηθεί και θα αξιολογηθεί σε σχέση με στόχους που περιλαμβάνουν τη βελτίωση των εμπειριών των πελατών, την υψηλότερη κερδοφορία και παραγωγικότητα, καθώς και τον εμπλουτισμό των εμπειριών των εργαζομένων, σύμφωνα με το υπόμνημα.

Ακόμα και με αυτά τα σχέδια, τα οποία αρχικά εξετάζουν διαδικασίες ανασχεδιασμού όπως η ένταξη πελατών και οι πωλήσεις, ο συνολικός αριθμός προσωπικού της Goldman αυξάνεται φέτος, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της τράπεζας Jennifer Zuccarelli.

Εμπνευσμένο από την τεχνολογία;

Τα σχόλια σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη σε από τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ αντικατοπτρίζουν εκείνα των τεχνολογικών γιγάντων, συμπεριλαμβανομένης της Amazon και της Microsoft, των οποίων οι ηγέτες έχουν διαμηνύσει στο εργατικό δυναμικό τους να προετοιμαστεί για διαταραχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη , συμπεριλαμβανομένου του παγώματος προσλήψεων και των απολύσεων.

Οι εταιρείες σε όλους τους τομείς έχουν γίνει πιο σαφείς φέτος σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στους εργαζομένους, καθώς τα υποκείμενα μοντέλα της τεχνολογίας γίνονται πιο ικανά και οι επενδυτές ανταμείβουν τις επιχειρήσεις που θεωρούνται πρωτοπόρες στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στον τραπεζικό τομέα, η κυρίαρχη σκέψη είναι ότι οι εργαζόμενοι σε λειτουργικούς ρόλους, που μερικές φορές αναφέρονται ως back and middle office, είναι γενικά πιο εκτεθειμένοι σε αναστάτωση στην εργασία από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Για παράδειγμα, τον Μάιο, ένα στέλεχος της JPMorgan δήλωσε στους επενδυτές ότι το προσωπικό λειτουργιών και υποστήριξης θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 10% τα επόμενα πέντε χρόνια, ακόμη και ενώ ο όγκος των επιχειρήσεων θα αυξηθεί, χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στην Goldman Sachs, ο Σόλομν φάνηκε να προειδοποιεί τους 48.300 υπαλλήλους της εταιρείας ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να είναι άβολα για ορισμένους.

«Δεν παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις ελαφρά τη καρδία, αλλά αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου δυναμισμού που οι μέτοχοι, οι πελάτες και οι άνθρωποι μας αναμένουν από την Goldman Sachs», ανέφερε στο υπόμνημα. «Η εταιρεία ήταν πάντα επιτυχημένη όχι μόνο προσαρμόζοντας την αλλαγή, αλλά προβλέποντας και υιοθετώντας την».

Πηγή: ΟΤ

Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
