newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τράπεζες: Η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίρνει ραγδαίες αλλαγές – Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Αυγούστου 2025 | 05:55

Τράπεζες: Η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίρνει ραγδαίες αλλαγές – Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Οι αλλαγές που έρχονται στις τράπεζες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές των πολιτών, Τι ισχύει για τα ΑΤΜ

ΡεπορτάζΠέτρος Κωνσταντινίδης
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Η πέμπτη βιομηχανική επανάσταση είναι εδώ και αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του συνόλου των επιχειρήσεων. Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στις εργασίες τους φέρνει αλλαγές σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται στο κέντρο της οικονομίας, λειτουργώντας ως η «καρδιά» της, άρα και στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων.

Πρόσφατη μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας Accenture αναφέρει ότι μέσα στην επόμενη τριετία η χρήση παραγωγικής ΤΝ θα αυξήσει την παραγωγικότητα των τραπεζών κατά 22%-30%, τα έσοδά τους κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Eρευνα της PwC σε διευθύνοντες συμβούλους τραπεζών έδειξε ότι το 63% αυτών αναμένει αύξηση των εσόδων από τη χρήση της ΤΝ, με πιθανή αύξηση της κερδοφορίας, ενώ το 68% εκτιμά ότι οι εργαζόμενοι θα γίνουν πιο παραγωγικοί. Aλλη ανάλυση της PwC υπολογίζει ότι η συνολική δαπάνη των τραπεζών (παγκοσμίως) που κατευθύνεται στην παραγωγική ΤΝ θα αυξηθεί από 5,6 δισ. δολάρια το 2024 σε 85,7 δισ. δολάρια έως το 2030.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες προσαρμόζονται σταδιακά στις ανάγκες των καιρών και επενδύουν σημαντικά ποσά στην ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ στις εργασίες τους. Ειδικότερα και με κατάταξη βάσει του μεριδίου χορηγήσεων το πρώτο εξάμηνο, οι επενδύσεις και οι προγραμματισμένες κινήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό ξεπερνούν συνολικά τo 1,2 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Οι επενδύσεις αυτές δεν γίνονται ταυτόχρονα από όλες τις τράπεζες, οπότε υπάρχει ετερoχρονισμός στα μεγέθη και στην ωρίμανση της τεχνολογικής τους ανάπτυξης. Και καθώς οι προϋπολογισμοί και τα χρονοδιαγράμματα αλλάζουν λόγω της ΤΝ, τα μεγέθη δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Ωστόσο, το 2027 θεωρείται από τις τράπεζες έτος-ορόσημο.

Eurobank

H Eurobank έχει επενδύσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της την τελευταία τριετία. Μέρος αυτών των πόρων έχει κατευθυνθεί στην ΤΝ, με την τράπεζα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία κυρίως σε εσωτερικές διαδικασίες για την ώρα. Ενσωματώνει την παραγωγική ΤΝ στη λήψη αποφάσεων, ενώ επεξεργάζεται αλλαγές στην εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο, ώστε να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες της. Παράλληλα, επενδύει στην έρευνα γύρω από τη χρήση της ΤΝ στην τραπεζική, με στρατηγικές συνεργασίες με τη Microsoft, τη Mintus, την Plum και το ερευνητικό κέντρο «Αρχιμήδης». Εξάλλου, έχει φτιάξει ένα «ψηφιακό εργοστάσιο» (digital factory) για τον Ομιλο Eurobank στη Νέα Ιωνία, ενώ αντίστοιχες δομές είναι «στα σκαριά» σε Ινδία και Κύπρο. Τέλος, έχει θεσπίσει τη Συντονιστική Μονάδα GenAI, η οποία επιλέγει ποιες λύσεις ανάπτυξης εργαλείων προχωρούν στην παραγωγή. Μέχρι στιγμής στη γραμμή παραγωγής είναι ένα τέτοιο έργο, έξι είναι σε πιλοτική λειτουργία και περισσότερα από 10 είναι υπό επεξεργασία.

Πειραιώς

Η Πειραιώς έχει δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη για την ενσωμάτωση της ΤΝ στις εργασίες της και έχει προγραμματίσει επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ εντός της τριετίας 2025-2027 για αυτόν τον σκοπό. Για το 2025 το ποσό υπολογίζεται σε 30-40 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής διαθέτει τρία εργαλεία παραγωγικής ΤΝ, ενώ θέλει να χρησιμοποιεί τέτοιες λύσεις για 85 διαφορετικές λειτουργίες έως το 2027. Εσωτερικά, 300 εργαζόμενοι της τράπεζας χρησιμοποιούν το εργαλείο Copilot της Microsoft (ψηφιακός βοηθός). Στην επαφή με τους πελάτες, χρησιμοποιεί την ΤΝ στο chatbot που βρίσκεται στη σελίδα του e-banking της, με το 70% των χρηστών να δηλώνει ευχαριστημένο με το νέο εργαλείο και τη χρήση του να αυξάνεται κατά 40% σε σχέση με το προηγούμενο chatbot. Επιπλέον, χρησιμοποιεί ΤΝ για την ανάλυση δεδομένων σχετικά με την ικανοποίηση από τις ψηφιακές υπηρεσίες της, αλλά και την εφαρμογή Brainy, η οποία λειτουργεί σαν σύμβουλος για πελάτες που χρησιμοποιούν τις επενδυτικές υπηρεσίες της τράπεζας, έχοντας τοποθετήσει τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Το Βrainy έχει ενσωματωμένο ψηφιακό βοηθό με εξειδίκευση στις επενδύσεις, ο οποίος είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή.

Εθνική

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) βρίσκεται στην τελική ευθεία του τεχνολογικού μετασχηματισμού της, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025, με το κόστος του να ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ. Η προσοχή της τράπεζας έχει πέσει περισσότερο σε αυτή την τεχνολογική επένδυση, με προμετωπίδα το κεντρικό τραπεζικό σύστημα (core banking system, CBS), με την ενσωμάτωση λύσεων ΤΝ να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, η ΕΤΕ έχει κάνει κινήσεις και σε αυτό το «μέτωπο». Στην ιστοσελίδα της έχει ένα εξελιγμένο chatbot παραγωγικής ΤΝ που ακούει στο όνομα «Σοφία», με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και εν δυνάμει πελατών της τράπεζας. Παράλληλα, επεξεργάζεται περισσότερες λύσεις παραγωγικής ΤΝ στο σύνολο των λειτουργιών της, ενώ έχει δημιουργήσει και συγκεκριμένη διοικητική δομή για εφαρμογή της στρατηγικής της στην ΤΝ. Τέλος, συμμετέχει, μέσω του NBG Business Seeds, στο Azure OpenAI Startup Accelerator, που πλαισιώνει επιχειρήσεις που εργάζονται στην εφαρμογή λύσεων παραγωγικής ΤΝ.

Alpha Bank

Η Alpha Bank έχει θεσπίσει συνεργασίες με κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Microsoft, η IBM, η Accenture και η Moveo.AI. Με την τελευταία έχει δημιουργήσει το νέο chatbot της, που διεκπεραιώνει περισσότερες από 11.000 συνομιλίες την εβδομάδα παρέχοντας προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Επιπλέον, έχει ενσωματώσει τουλάχιστον 55 μοντέλα ΤΝ για την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση ρίσκου και την αυτοματοποίηση εμπορικών εκστρατειών. Επιπλέον, εκπαιδεύει το προσωπικό της στα εργαλεία ΤΝ με περισσότερες από 5.000 ώρες κατάρτισης, ενώ περισσότεροι από 300 εργαζόμενοί της χρησιμοποιούν το Copilot της Microsoft στην καθημερινότητά τους και δηλώνουν ότι η χρήση του έχει μειώσει τον χρόνο διεκπεραίωσης εργασιών κατά 25%. Μέχρι το τέλος του έτους έχει θέσει στόχο 1.000 εργαζόμενοί της να χρησιμοποιούν το Copilot. Τέλος, «τρέχει» τον ετήσιο διαγωνισμό FinQuest, στη φετινή έκδοση του οποίου θα κατατεθούν προτάσεις για λύσεις ΤΝ που μπορούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές λειτουργίες της Alpha Bank.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος
Τέλος εποχής 17.08.25

Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της πολυμερούς οικονομικής δομής που ηγούνταν οι ΗΠΑ, ξεκινώντας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι τις αρχές του αιώνα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ακίνητα: Έρχεται κούρεμα φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια
Νέος συντελεστής 17.08.25

Έρχεται κούρεμα φόρων στα εισοδήματα από ενοίκια

Στόχος, να δοθούν κίνητρα προκειμένου να μπουν κλειστά ακίνητα στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης, αλλά και να περιοριστεί το φαινόμενο της απόκρυψης των πραγματικά αποκτούμενων εισοδημάτων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Γερμανία: Τέλος στο kaputtsparen
Πολλά τα εμπόδια 17.08.25

Τέλος στο kaputtsparen

Μια... ραγισμένη Γερμανία προετοιμάζεται για αναγέννηση των υποδομών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά
Καιρός Δευτέρας 18.08.25

Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι - Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά

Βροχερός ο καιρός σήμερα Δευτέρα ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες -Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!
Κλιματική αλλαγή 18.08.25

Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ένας από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές παγκοσμίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως η πορεία προς την κατάρρευση έχει επιταχυνθεί και σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να την αποτρέψουμε

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
Πολιτική Γραμματεία 18.08.25

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά
«Ντράπηκε και η ντροπή» 18.08.25

Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά

«Ντράπηκε και η ντροπή», με την ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο των Χανίων, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τονίζοντας ότι «Ο κρητικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο...».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας
Αντικαγκελάριος Γερμανίας 18.08.25

Συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας για την Ουκρανία

«Φυσικά», απάντησε ο γερμανός αντικαγκελάριος στο ερώτημα «εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη».

Σύνταξη
Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18.08.25

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο