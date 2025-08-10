newspaper
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε όλες τις δημοφιλείς τραπεζικές συναλλαγές 

Χαμηλότερες προμήθειες για τις πιο δημοφιλείς συναλλαγές πληρώνουν από εφέτος τα νοικοκυριά, μετά από δύο κύκλους κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Ο πρώτος γύρος αλλαγών στην τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές του 2025, ενώ ο δεύτερος ενεργοποιείται στις 11 Αυγούστου.

Αυτές αφορούν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, δηλαδή εργαζόμενους, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους, που χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά δίκτυα των πιστωτικών ιδρυμάτων:

1. ‎Μεταφορές μεταξύ διαφορετικών τραπεζών

Σε ισχύ βρίσκονται από τις 20 Ιανουαρίου 2025 οι νέες μειωμένες προμήθειες για τα εμβάσματα.

Πλέον, για μεταφορές μεταξύ διαφορετικών τραπεζών, μέχρι το ημερήσιο όριο των 5.000 ευρώ, η χρέωση ανά συναλλαγή δεν μπορεί να ξεπερνά τα:

– 0,5 ευρώ ανά εξερχόμενο έμβασμα

– 0,5 ευρώ ανά εισερχόμενο έμβασμα

Επιπλέον, από τις 11 Αυγούστου τα όρια αυτά ισχύουν όχι μόνο για τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, αλλά και για τους λοιπούς παρόχους.

Για συναλλαγές πέραν των 5.000 ευρώ ημερησίως, η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται ελεύθερα από τις τράπεζες και δεν έχει αλλάξει.

Το ίδιο ισχύει και για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν νομικά πρόσωπα.

2. Εξόφληση λογαριασμών

Από τις 20 Ιανουαρίου, όλες οι πληρωμές που γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών ή με πάγια εντολή, δεν επιβαρύνονται με προμήθεια, εφόσον αφορούν λογαριασμούς εταιρειών κοινής ωφέλειας, δημόσιων οργανικών, ΕΦΚΑ και ασφαλιστικές εταιρείες.

Χρέωση υπάρχει μόνον αν η πληρωμή γίνει σε ΑΤΜ ή σε κατάστημα.

3. Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας

Οι φορτίσεις προπληρωμένων καρτών μέχρι το ημερήσιο όριο των 100 ευρώ, γίνονται από τις 20 Ιανουαρίου εντελώς δωρεάν.

Για μεγαλύτερα ποσά ισχύουν τα συνήθη τιμολόγια των τραπεζών (χρέωση 1% επί της αξίας της φόρτισης, με ελάχιστο το 1 ευρώ).

4. Αναλήψεις μετρητών από τρίτο ΑΤΜ

Μέχρι και σήμερα η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ τράπεζας διαφορετικής από αυτήν που έχει εκδώσει την κάρτα που χρησιμοποιείται, κόστιζε.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με τα εμπλεκόμενα στη συναλλαγή πιστωτικά ιδρύματα, η συνολική προμήθεια για τον καταναλωτή κυμαινόταν από 2,3 και 2,75 ευρώ.

Από τις χρεώσεις αυτές οι τράπεζες είχαν εξαιρέσει συγκεκριμένες περιοχές για τους πελάτες τους που θα σήκωναν χρήματα. Σε αυτές επέστρεφαν το κόστος ανάληψης μετρητών, διότι οι ίδιες δεν διέθεταν τρόπο να τους εξυπηρετήσουν.

Επιπλέον, από τις 20 Ιανουαρίου, με νομοθετική ρύθμιση, η προμήθεια μηδενίστηκε στις δημοτικές ενότητες που λειτουργεί μόνο ένα τραπεζικό ΑΤΜ.

Από τις 11 Αυγούστου το καθεστώς αυτό αλλάζει ριζικά. Συγκεκριμένα:

– Οι κάτοχοι καρτών ελληνικών τραπεζών δεν χρεώνονται πουθενά, ανεξάρτητα από το ΑΤΜ του πιστωτικού ιδρύματος που θα επιλέξουν.

– Αν η ανάληψη γίνει σε ΑΤΜ τρίτου παρόχου, πχ. Euronet ή Cashflex, ορίζεται πλαφόν στο 1,5 ευρώ, ως προς τη συνολική χρέωση.

– Οι κάτοχοι καρτών της Πειραιώς δεν θα πληρώνουν προμήθεια στα ΑΤΜ της Cashflex, λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας.

– Αν ένα ΑΤΜ τρίτου παρόχου ή τράπεζας είναι το μοναδικό εντός μία δημοτικής ενότητας, δεν υπάρχει χρέωση για τους κατόχους καρτών ελληνικών τραπεζών.

– Δεν αλλάζει τίποτα για όσους χρησιμοποιούν κάρτες ξένων τραπεζών ή neobanks με πελατολόγιο στην Ελλάδα. Τα τιμολόγια καθορίζονται ελεύθερα από την επιχείρηση που λειτουργεί το ΑΤΜ

Διεύρυνση ορίων στο IRIS

Η υπηρεσία της ΔΙΑΣ παρέχεται στους πελάτες των ελληνικών τραπεζών και επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Συναλλαγές αυτού του τύπου μπορούν να εκτελεστούν μεταξύ συνδρομητών της υπηρεσίας, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή για ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω του m-banking.

Μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο ίσχυε ημερήσιο πλαφόν στα 500 ευρώ αθροιστικά και για τους δύο τύπους μεταφορών (P2P, P2B).

Έκτοτε ισχύουν δύο ξεχωριστά όρια. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μεταφέρει έως 500 ευρώ ανά 24ωρο σε ιδιώτες και έως 500 ευρώ σε επιτηδευματίες.
Ως προς τις προμήθειες, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση χρέωση για τον αποστολέα των χρημάτων.

Από την άλλη, για τον παραλήπτη ισχύουν τα εξής:

– Αν είναι ιδιώτης, δηλαδή το IRIS χρησιμοποιείται για προσωπική χρήση, δεν υπάρχει χρέωση

– Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας υπάρχει μία μικρή επιβάρυνση, ανάλογα με την τράπεζά του, που σε κάθε περίπτωση είναι χαμηλότερη της προμήθειας εκκαθάρισης συναλλαγών μέσω POS.

Από τον ερχόμενο Νοέμβριο, θα καταστεί υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS και για όλα τα νομικά πρόσωπα, τα οποία θα χρειαστεί να αναβαθμίσουν τα POS τους.

Τέλος, από τις αρχές του 2026 τα όρια της υπηρεσίας θα διπλασιαστούν. Δηλαδή το ημερήσιο όριο αυξάνεται συνολικά στα 2.000 ευρώ (1.000 για P2P + 1.000 ευρώ για P2B).
Ωστόσο στις μεταφορές μεταξύ φίλων (P2P) τίθεται μηνιαίο πλαφόν στις 5.000 ευρώ ανά χρήστη της υπηρεσίας. Από την άλλη, για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες ή και επιχειρήσεις, δεν θα υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός.

Πηγή ΟΤ

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
