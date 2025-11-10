Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει το πολυαναμενόμενο αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο.

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε ότι η επιστολή του Μπάφετ, η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του από τότε που αποκάλυψε τον Μάιο ότι θα αποχωρούσε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι το τέλος του έτους, θα δημοσιευτεί στις 10 Νοεμβρίου. Στα 94 του πλέον χρόνια, ο Μπάφετ αναμένεται να αναλογιστεί τις δεκαετίες που υπηρέτησε ως διευθύνων σύμβουλος, την φιλανθρωπική του κληρονομιά και «άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους μετόχους και το κοινό», σημειώνει και η Wall Street Journal.

Η επιστολή θα χρησιμεύσει ως το «επίσημο αντίο» του Μπάφετ μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες που μετέτρεψαν την Berkshire από έναν ανερχόμενο κατασκευαστή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε έναν παγκόσμιο όμιλο 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι επενδυτές τη θεωρούν τόσο ως επιστέγασμα της καριέρας του όσο και ως οδηγό για το μέλλον της εταιρείας υπό τον διάδοχό του, Γκρεγκ Άμπελ.

Οι πρόσφατες ενέργειες του Μπάφετ έχουν ήδη σηματοδοτήσει μια πιο επιφυλακτική στάση. Η Berkshire έχει σημειώσει καθαρή πώληση μετοχών για 12 συνεχόμενα τρίμηνα, μειώνοντας την έκθεση σε μεγάλες συμμετοχές εν μέσω υψηλών αποτιμήσεων της αγοράς. Ο τόνος του στην επιστολή αναμένεται να αντικατοπτρίζει τη σύνεση που καθόρισε τα τελευταία χρόνια της θητείας του.

Η αποχώρηση του Μπάφετ θεωρείται ως το κλείσιμο ενός ιστορικού κεφαλαίου, όχι μόνο για την Berkshire Hathaway, αλλά και για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο σύνολό τους

Η τελευταία ετήσια επιστολή του Μπάφετ

Ο ενθουσιασμός αυξήθηκε τόσο πολύ που ο Μπάφετ εξέδωσε μια ανακοίνωση στις 6 Νοεμβρίου, εξηγώντας ότι η επερχόμενη επιστολή του θα επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία, την Berkshire και άλλα θέματα ενδιαφέροντος για τους επενδυτές. Με τίτλο «Δεν είμαι εγώ», η δήλωση προειδοποίησε επίσης τους ανθρώπους για ψεύτικα βίντεο του που διαδίδονται στο YouTube και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Θα υπάρξει ανακοίνωση μερίσματος;

Η μεγαλύτερη δημοσιότητα στο διαδίκτυο αφορά το αν ο Γουόρεν Μπάφετ θα ανακοινώσει τελικά μέρισμα για τους μετόχους της Berkshire Hathaway. Η εταιρεία δεν έχει καταβάλει ποτέ μέρισμα, παρόλο που τώρα κατέχει το ρεκόρ των 381,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά. Ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς πιστεύουν ότι ο Μπάφετ μπορεί να ανακοινώσει μια εφάπαξ ειδική πληρωμή ως αποχαιρετιστήρια χειρονομία προς τους επενδυτές.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν θα το κάνει. Ο Μπάφετ αντιτίθεται εδώ και καιρό στην καταβολή μερισμάτων, λέγοντας ότι προτιμά να επανεπενδύει τα κέρδη στην εταιρεία. Ωστόσο, αυτή η πολιτική θα μπορούσε να αλλάξει μόλις ο Γκρεγκ Άμπελ γίνει Διευθύνων Σύμβουλος. Ο Άμπελ αναμένεται να αρχίσει να γράφει τις ετήσιες επιστολές προς τους μετόχους το 2026.

Στις προηγούμενες επιστολές του, ο Μπάφετ έχει συχνά μοιραστεί σκέψεις για την οικονομία, την οικογένεια, την προσφορά στην κοινωνία, τις επενδύσεις και την πίστη του στις ευκαιρίες της Αμερικής. Θα συνεχίσει ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Berkshire Hathaway ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η Berkshire Hathaway ασφαλές λιμάνι εν μέσω αβεβαιότητας στην αγορά

Οι μετοχές Κατηγορίας Α της Berkshire Hathaway σημείωσαν άνοδο την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στον ισχυρό ασφαλιστικό βραχίονα της εταιρείας, Geico, και στην ισχυρή οικονομική του θέση για σταθερότητα. Ο όμιλος έκλεισε τον Σεπτέμβριο με ρεκόρ 382 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά. Η δύναμή του φάνηκε επίσης στο τρίτο τρίμηνο, όταν τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην απότομη αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες στα 2,37 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το Bloomberg.

Ο Μπάφετ συνέχισε να μειώνει το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Berkshire. Η εταιρεία πωλεί μετοχές για 12 συνεχόμενα τρίμηνα και οι επενδυτές πιστεύουν ότι μπορεί να έχει μειώσει περαιτέρω το μεγάλο μερίδιό της στην Apple.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αναλυτές λένε ότι η Berkshire παραμένει ελκυστική στη σημερινή αβέβαιη οικονομία χάρη στις σταθερές δραστηριότητές της, τα υγιή ταμειακά αποθέματα και τη βελτιωμένη απόδοση της Geico. Ωστόσο, η μετοχή έχει μείνει πίσω από τον S&P 500 φέτος, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 10% σε σύγκριση με άνοδο 14,4% της ευρύτερης αγοράς, καθώς ο ενθουσιασμός των επενδυτών έχει μειωθεί μετά την είδηση ​​της συνταξιοδότησης του Μπάφετ.

Πηγή: ΟΤ